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Крылья Советов Оренбург

РПЛ возвращается: «Крылья Советов» обыгрывают «Оренбург». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Крылья Советов» — «Оренбург». ОНЛАЙН

Самарские «Крылья Советов» принимают «Оренбург» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   28 февраля 18:30   |  2 тайм
Крылья Советов
1:0
Оренбург
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Мияйлович 23'
Попович 42'
Деспотович 24' (незабитый пенальти)
Куат 31'
Малых 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Евгений Фролов
18 (з)   Мехди Зеффан
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Максим Карпов
20 (п)   Срджан Мияйлович 23'
28 (п)   Паул Антон
40 (п)   Артём Тимофеев
17 (п)   Антон Зиньковский
77 (п)   Дмитрий Кабутов
11 (п)   Денис Попович 42'
9 (н)   Деян Радоньич
56 (в)   Александр Довбня
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых 40'
3 (з)   Михаил Сиваков
4 (з)   Урош Радакович
23 (п)   Исламбек Куат 31'
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Рикарду Алвеш
5 (п)   Тимур Аюпов
14 (н)   Мамаду Силла
9 (н)   Джордже Деспотович 24'
Запасной состав
81 (в)   Богдан Овсянников
1 (в)   Сергей Рыжиков
90 (з)   Тарас Бурлак
56 (з)   Александр Евинов
5 (з)   Виталий Лысцов
10 (п)   Антон Терехов
8 (п)   Александр Гацкан
15 (п)   Максим Глушенков
30 (п)   Сергей Иванов
69 (н)   Егор Голенков
38 (в)   Андрей Климович
6 (з)   Эди Готлиб
66 (з)   Савелий Козлов
42 (з)   Иван Лапшов
31 (з)   Виталий Шахов
32 (п)   Артём Кулишев
22 (п)   Фёдор Черных
17 (п)   Жига Шкофлек
11 (н)   Андреа Чуканов
20 (н)   Джоэль Фамейе
Удары
67%
По воротам: 8
В створ: 4
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 6
Удары
33%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 12
Трансляция
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'58
Момент! Попович одним пасом через центр разрезал всю оренбуржскую оборону, Радоньич вышел к воротам, но Довбня сблизился с соперником и мяч спасительно зацепил!
'56
Кабутов за штрафной «Оренбурга» перехватил мяч, сделал несколько шагов вперёд и плотно пробил — мимо ворот!
'55
Карпов на фланге казалось чисто забрал мяч у Силлы, но судья дал свисток. Стандарт «Оренбургу» никак не помог.
'53
Право на угловой получили оренбуржцы. Справилась самарская оборона с подачей в штрафную.
'52
Игру рукой гости заметили в штрафной соперника, но судья не нашёл повода указать на точку.
'50
«Оренбург» сразу обозначает своё территориальное преимущество. Придётся «Крыльям» непросто отбиваться в меньшинстве.
'48
Силла искал фол у чужой штрафной, но судья на красивое падение Мамаду не повёлся.
'47
Терехов с левого фланга забросил мяч в центр самарской штрафной, но Деспотович не подстроился под удар в касание!
'46
Стартовал второй тайм встречи! Без изменений в составах команд.
'45+3
Перерыв! 1:0 в пользу «Крыльев Советов» после 45 минут. Бодрым получился первый тайм. Самарцы остались в меньшинстве после удаления Мияйловича и получили пенальти в свои ворота. Но Фролов потащил удар с 11-метровой отметки, а ближе к перерыву хозяева забили гол усилиями Поповича.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Гости заработали угловой, Фролов уверенно справился с подачей Алвеша во вратарскую.
'42
ГОЛ! Кабутов из глубины навесил в штрафную, Радоньич опередил Довбню и сделал скидку во вратарскую, а Попович добил мяч в пустые ворота!
'40
Малых не успел к мячу и влетел в ногу Зиньковскому. Жёлтая карточка.
'38
Зеффан с левого края дошёл до лицевой и прострелил в центр — гости отбились.
'36
Зиньковский сместился к центру и с 27 метров пальнул в дальний нижний угол! Довбня перевёл на угловой.
'34
Тимофеев полез в обводку в штрафной и воткнулся в Терехова. Но арбитр показал, что нужно подниматься.
'32
Зиньковский получил пас возле штрафной и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом с девяткой!
'31
Куат в центре поля сфолил на карточку, сорвав атаку самарцев.
'29
Момент у «Крыльев»! Кабутов из центрального круга сделал заброс к штрафной, Радоньич опередил Довбню и пробил головой по пустым воротам — мяч прошёл в метре от штанги!
'28
Хорошее движение у «Оренбурга». Гости забрали мяч и заперли самарцев на их половине поля.
'26
Ещё одна пауза. Радоньичу досталось по ногам в борьбе с Малых.
'24
Нет гола! Деспотович с пенальти пробил в угол — Фролов перевёл мяч на угловой!
'23
Красная карточка Мияйловичу! Видимо, Мешков посчитал, что был фол последней надежды.
'21
Затянулась пауза. Нужна помощь ВАР — Мешков пошёл смотреть повтор на предмет красной карточки.
'19
Пенальти в ворота «Крыльев»! Малых с фланга сделал заброс в штрафную, а Мияйлович сбил Силлу.
'17
Самарцы перекатывают мяч в центре поля без продвижения вперёд. Пока что без ворот идёт игра.
'15
Алвеш полез в обводку и получил по ногам от Сивакова. Небольшая пауза возникла.
'13
Алвеш с левого края дошёл до лицевой и прострелил в штрафную! Карпов уверенно сыграл на перехвате.
'11
Длинный заброс к штрафной самарцев! Чернов выиграл борьбу и не пустил Силлу к мячу.
'9
Силла получил пас и пробил с дальней дистанции! Мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.
'8
Сиваков с фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, Фролов вышел из ворот и снял мяч с головы Деспотовича.
'6
Деспотович откликнулся на подачу с углового и пробил головой с линии вратарской! Мяч пролетел над перекладиной.
'5
Самарцы перешли в позиционную атаку. Тимофеев сделал проникающую передачу в штрафную, но Радоньич не успел к мячу.
'3
Карпов на фланге сбил Силлу. Алвеш навесил во вратарскую — самарцы вынесли мяч далеко в сторону.
'1
Матч начался! Оренбуржцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.