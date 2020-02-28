Крылья Советов

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Трансляция
С конца
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'58
Момент! Попович одним пасом через центр разрезал всю оренбуржскую оборону, Радоньич вышел к воротам, но Довбня сблизился с соперником и мяч спасительно зацепил!
'56
Кабутов за штрафной «Оренбурга» перехватил мяч, сделал несколько шагов вперёд и плотно пробил — мимо ворот!
'55
Карпов на фланге казалось чисто забрал мяч у Силлы, но судья дал свисток. Стандарт «Оренбургу» никак не помог.
'53
Право на угловой получили оренбуржцы. Справилась самарская оборона с подачей в штрафную.
'52
Игру рукой гости заметили в штрафной соперника, но судья не нашёл повода указать на точку.
'50
«Оренбург» сразу обозначает своё территориальное преимущество. Придётся «Крыльям» непросто отбиваться в меньшинстве.
'48
Силла искал фол у чужой штрафной, но судья на красивое падение Мамаду не повёлся.
'47
Терехов с левого фланга забросил мяч в центр самарской штрафной, но Деспотович не подстроился под удар в касание!
'46
Стартовал второй тайм встречи! Без изменений в составах команд.
'45+3
Перерыв! 1:0 в пользу «Крыльев Советов» после 45 минут. Бодрым получился первый тайм. Самарцы остались в меньшинстве после удаления Мияйловича и получили пенальти в свои ворота. Но Фролов потащил удар с 11-метровой отметки, а ближе к перерыву хозяева забили гол усилиями Поповича.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Гости заработали угловой, Фролов уверенно справился с подачей Алвеша во вратарскую.
'42
'40
'38
Зеффан с левого края дошёл до лицевой и прострелил в центр — гости отбились.
'36
Зиньковский сместился к центру и с 27 метров пальнул в дальний нижний угол! Довбня перевёл на угловой.
'34
Тимофеев полез в обводку в штрафной и воткнулся в Терехова. Но арбитр показал, что нужно подниматься.
'32
Зиньковский получил пас возле штрафной и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом с девяткой!
'31
'29
Момент у «Крыльев»! Кабутов из центрального круга сделал заброс к штрафной, Радоньич опередил Довбню и пробил головой по пустым воротам — мяч прошёл в метре от штанги!
'28
Хорошее движение у «Оренбурга». Гости забрали мяч и заперли самарцев на их половине поля.
'26
Ещё одна пауза. Радоньичу досталось по ногам в борьбе с Малых.
'24
'23
'21
Затянулась пауза. Нужна помощь ВАР — Мешков пошёл смотреть повтор на предмет красной карточки.
'19
Пенальти в ворота «Крыльев»! Малых с фланга сделал заброс в штрафную, а Мияйлович сбил Силлу.
'17
Самарцы перекатывают мяч в центре поля без продвижения вперёд. Пока что без ворот идёт игра.
'15
Алвеш полез в обводку и получил по ногам от Сивакова. Небольшая пауза возникла.
'13
Алвеш с левого края дошёл до лицевой и прострелил в штрафную! Карпов уверенно сыграл на перехвате.
'11
Длинный заброс к штрафной самарцев! Чернов выиграл борьбу и не пустил Силлу к мячу.
'9
Силла получил пас и пробил с дальней дистанции! Мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.
'8
Сиваков с фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, Фролов вышел из ворот и снял мяч с головы Деспотовича.
'6
Деспотович откликнулся на подачу с углового и пробил головой с линии вратарской! Мяч пролетел над перекладиной.
'5
Самарцы перешли в позиционную атаку. Тимофеев сделал проникающую передачу в штрафную, но Радоньич не успел к мячу.
'3
Карпов на фланге сбил Силлу. Алвеш навесил во вратарскую — самарцы вынесли мяч далеко в сторону.
'1
Матч начался! Оренбуржцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.