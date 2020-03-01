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Трансляция
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18:55
В стартовый состав «Сочи» попал дебютант — Александр Кокорин! А вот выглядят оба состава:
«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
18:50
Матч начнется в 19:00 мск.
18:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Арсеналом», в котором Александр Кокорин должен дебютировать за южан.