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Дебют Кокорина: «Сочи» играет с «Арсеналом». LIVE

Российская премьер-лига. 20-й тур. «Сочи» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Сочи» принимает «Арсенал» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. В этом матче дебютирует арендованный у «Зенита» Александр Кокорин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   01 марта 19:00   |  Матч не начался
Сочи
0:0
Арсенал
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
26 (з)   Никита Калугин
32 (з)   Миха Мевля
25 (з)   Иван Новосельцев
24 (з)   Эльмир Набиуллин
15 (з)   Ибрагим Цаллагов
27 (з)   Кирилл Заика
16 (п)   Кристиан Нобоа
17 (п)   Андрей Мостовой
18 (п)   Никита Бурмистров
91 (н)   Александр Кокорин
36 (в)   Михаил Левашов
9 (з)   Кирилл Комбаров
4 (з)   Роберт Бауэр
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
21 (з)   Виктор Альварес
70 (п)   Георги Костадинов
20 (п)   Горан Чаушич
22 (п)   Даниил Лесовой
11 (п)   Сергей Ткачёв
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
34 (з)   Тимофей Маргасов
45 (з)   Иван Миладинович
90 (з)   Павел Шакуро
94 (п)   Душан Лагатор
21 (н)   Акмаль Бахтияров
87 (н)   Александр Карапетян
77 (н)   Дмитрий Полоз
9 (н)   Антон Заболотный
19 (в)   Юрий Лодыгин
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
14 (з)   Анри Хагуш
25 (п)   Кингз Кангва
15 (п)   Юрий Ковалев
27 (п)   Александр Ломовицкий
28 (п)   Владислав Пантелеев
29 (н)   Ламек Банда
17 (н)   Гурам Аджоев
10 (н)   Эванс Кангва
77 (н)   Роман Минаев
Трансляция
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18:55

В стартовый состав «Сочи» попал дебютант — Александр Кокорин! А вот выглядят оба состава:

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

18:50

Матч начнется в 19:00 мск.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Арсеналом», в котором Александр Кокорин должен дебютировать за южан.