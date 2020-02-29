Все соревнования
Ахмат Ростов

В гостях у Глушакова: «Ростов» забил «Ахмату». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Ахмат» — «Ростов». ОНЛАЙН

Грозненский «Ахмат» принимает «Ростов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   29 февраля 19:00   |  2 тайм
Ахмат
1:1
Ростов
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Роши 18'
Роши 49' (пен)
Зайнутдинов 13'
Норманн 32'
Шомуродов 45'
Хаджикадунич 46'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
8 (з)   Мирослав Богосавац
20 (з)   Зоран Нижич
15 (з)   Андрей Семёнов
3 (з)   Максим Ненахов
59 (п)   Евгений Харин
88 (п)   Денис Глушаков
77 (п)   Бернард Бериша
21 (п)   Одисе Роши 18' 49'
14 (п)    Раванелли 46'
29 (н)   Владимир Ильин
30 (в)   Сергей Песьяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич 46'
34 (з)   Алексей Козлов
28 (з)   Евгений Чернов
55 (з)   Максим Осипенко
17 (п)   Матиас Норманн 32'
8 (п)   Ивелин Попов
19 (п)   Хорен Байрамян
7 (п)   Роман Ерёменко
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов 13'
14 (н)   Эльдор Шомуродов 45'
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
4 (з)   Уилкер Анхель
40 (з)   Ризван Уциев
19 (п)   Олег Иванов 46'
13 (п)   Роланд Гиголаев
11 (п)    Исмаэл
10 (п)   Халид Кадыров
27 (н)   Фелипе Визеу
7 (н)   Магомед Митришев
18 (н)   Андрес Понсе
17 (н)   Аблайе Мбенге
95 (н)   Абубакар Кадыров
77 (в)   Максим Рудаков
78 (з)   Дмитрий Чистяков
73 (з)   Evgeni Livadnov
4 (з)   Данила Ведерников
51 (п)   Евгений Черкес
15 (п)   Данил Глебов
26 (п)   Александр Саплинов
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
94 (н)   Vadim Lukyanov
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'51
Байрамян активничал у чужой штрафной, но с мячом ему долго не дали пробыть — помог грозненцам коллективный отбор.
'49
ГОЛ! Роши с 11-метровой отметки пробил, Песьяков угадал направление удара, зацепив перчаткой мяч, но тот всё-таки пересёк линию ворот!
'48
Система ВАР подключена к этому неоднозначному эпизоду.
'46
Прошёл заброс из глубины в штрафную «Ростова», Бериша почувствовал лёгкое касание Хаджикадунича, после чего упал — Лапочкин уверенно указал на точку.
'46
Иванов вышел вместо Раванелли.
'46
Замена у «Ахмата» в перерыве.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Первые 20 минут игры прошли в равной борьбе, но затем «Ростов» завладел преимуществом, сумев под занавес тайма вскрыть оборону «Ахмата» — Шомуродов проявил свои бомбардирские качества, отправив мяч в ворота грозненцев.
'45+1
Шомуродов разошёлся! Удар Эльдора через себя в створ не получился.
'45
ГОЛ! Попов получил передачу на правом краю чужой штрафной, скинул мяч в центр, откуда Шомуродов без помех в касание пробил точно в цель! 11-й гол Эльдора в сезоне!
'44
Ерёменко подхватил мяч на линии чужой штрафной, убрал под правую ногу и пробил — Глушаков блокировал попытку.
'43
Бериша сзади подкатился, сбив Попова. Лапочкин вновь лоялен к Бернарду.
'42
Ростовчане наращивают давление на ворота грозненцев, но при этом всё-таки не хватает ударов по воротам Городова.
'40
Во второй половине тайма «Ростов» забрал инициативу. Пас Шомуродова низом не нашёл Байрамяна в штрафной «Ахмата».
'38
Розыгрыш гостевого корнера завершился ударом Норманна от угла штрафной — рядом с дальней штангой!
'36
Нижич прервал атаку «Ростова», но при этом выбил мяч за лицевую — угловой.
'34
Атаку левым флангом провели ростовчане, подача в расчёте на Зайнутдинова не прошла — выше головы Бактийора пролетел мяч.
'32
Норманн в высоком прыжке подтолкнул Раванелли в спину — «горчичник» предъявлен полузащитнику «Ростова». Следующую игру Матиас пропустит — серьезная потеря для команды Карпина.
'31
Попов легко обыграл одного защитника и с метра от штрафной «Ахмата» плотно пробил под ближнюю штангу — Городов начеку.
'30
Атаку «Ростова» остановил свисток арбитра — положение вне игры тому виной.
'29
Право на угловой получили гости. После подачи от флажка Ерёменко до мяча добрался, но пробить по воротам ему не позволили.
'27
Бериша в грубом подкате сбил Норманна. Судья фол зафиксировал, но за карточкой в карман не полез.
'26
Уже пошла вторая половина тайма, но борьба за игровую инициативу продолжается.
'24
Чернов попросил помощи медиков. Какие-то проблемы с рукой у крайнего защитника «Ростова».
'23
Богосавац с левого фланга пытался сделать передачу в штрафную «Ростова», но мяч улетел за ворота.
'21
Шомуродов активно боролся за мяч в штрафной хозяев, но зашёл за рамки правил — фол в атаке зафиксирован.
'20
Харин во второй волне атаки «Ахмата» пробил из-за штрафной — промах, который вратарь полностью контролировал.
'18
Роши получил жёлтую карточку за действие локтем при верховой борьбе с Черновым.
'17
Хаджикадунич нарисовал диагональную передачу к левому краю атаки «Ростова», но Чернов не сумел оставить мяч в поле.
'15
Попов пошёл в высокий прессинг, но в итоге нарушил правила. Лапочкин не прозевал момент.
'13
Зайнутдинов пошёл в довольно агрессивный подкат, сбив Беришу. Жёлтая карточка досталась Бактийору.
'12
Раванелли со стандарта от левой бровки загрузил мяч в штрафную «Ростова», отскок получился на Беришу, который пробил намного выше ворот.
'10
Попытались хозяева быстро выйти из обороны в атаку, но застряли в центре поля.
'8
Ильин из центра ростовской штрафной из борьбы пробил головой, но несильно — Песьяков на месте.
'6
Ещё одна подача в штрафную гостей в направлении Байрамяна, но на этот раз слишком высокая.
'4
Байрамяну позволили пробить из пределов штрафной площади «Ахмата» — Городов справился с мячом!
'2
Ильин получил мяч в штрафной «Ростова», но при ударе у него поехала опорная нога.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Ахмат» — «Ростов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.