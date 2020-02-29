- 341837 просмотров Два человека погибли на вечеринке блогера в Москве
- 204438 просмотров Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты
- 180225 просмотров Посольство России прокомментировало огромный «долг» Лондону
- 119026 просмотров Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
- 101035 просмотров Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
- 100715 просмотров США потребовали от России «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии
- 80034 просмотра Украинские эксперты поругались в студии из-за русского языка
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'51
Байрамян активничал у чужой штрафной, но с мячом ему долго не дали пробыть — помог грозненцам коллективный отбор.
'49
'48
Система ВАР подключена к этому неоднозначному эпизоду.
'46
'46
'46
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Первые 20 минут игры прошли в равной борьбе, но затем «Ростов» завладел преимуществом, сумев под занавес тайма вскрыть оборону «Ахмата» — Шомуродов проявил свои бомбардирские качества, отправив мяч в ворота грозненцев.
'45+1
Шомуродов разошёлся! Удар Эльдора через себя в створ не получился.
'45
'44
Ерёменко подхватил мяч на линии чужой штрафной, убрал под правую ногу и пробил — Глушаков блокировал попытку.
'43
Бериша сзади подкатился, сбив Попова. Лапочкин вновь лоялен к Бернарду.
'42
Ростовчане наращивают давление на ворота грозненцев, но при этом всё-таки не хватает ударов по воротам Городова.
'40
Во второй половине тайма «Ростов» забрал инициативу. Пас Шомуродова низом не нашёл Байрамяна в штрафной «Ахмата».
'38
Розыгрыш гостевого корнера завершился ударом Норманна от угла штрафной — рядом с дальней штангой!
'36
Нижич прервал атаку «Ростова», но при этом выбил мяч за лицевую — угловой.
'34
Атаку левым флангом провели ростовчане, подача в расчёте на Зайнутдинова не прошла — выше головы Бактийора пролетел мяч.
'32
'31
Попов легко обыграл одного защитника и с метра от штрафной «Ахмата» плотно пробил под ближнюю штангу — Городов начеку.
'30
Атаку «Ростова» остановил свисток арбитра — положение вне игры тому виной.
'29
Право на угловой получили гости. После подачи от флажка Ерёменко до мяча добрался, но пробить по воротам ему не позволили.
'27
Бериша в грубом подкате сбил Норманна. Судья фол зафиксировал, но за карточкой в карман не полез.
'26
Уже пошла вторая половина тайма, но борьба за игровую инициативу продолжается.
'24
Чернов попросил помощи медиков. Какие-то проблемы с рукой у крайнего защитника «Ростова».
'23
Богосавац с левого фланга пытался сделать передачу в штрафную «Ростова», но мяч улетел за ворота.
'21
Шомуродов активно боролся за мяч в штрафной хозяев, но зашёл за рамки правил — фол в атаке зафиксирован.
'20
Харин во второй волне атаки «Ахмата» пробил из-за штрафной — промах, который вратарь полностью контролировал.
'18
'17
Хаджикадунич нарисовал диагональную передачу к левому краю атаки «Ростова», но Чернов не сумел оставить мяч в поле.
'15
Попов пошёл в высокий прессинг, но в итоге нарушил правила. Лапочкин не прозевал момент.
'13
'12
Раванелли со стандарта от левой бровки загрузил мяч в штрафную «Ростова», отскок получился на Беришу, который пробил намного выше ворот.
'10
Попытались хозяева быстро выйти из обороны в атаку, но застряли в центре поля.
'8
Ильин из центра ростовской штрафной из борьбы пробил головой, но несильно — Песьяков на месте.
'6
Ещё одна подача в штрафную гостей в направлении Байрамяна, но на этот раз слишком высокая.
'4
Байрамяну позволили пробить из пределов штрафной площади «Ахмата» — Городов справился с мячом!
'2
Ильин получил мяч в штрафной «Ростова», но при ударе у него поехала опорная нога.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Ахмат» — «Ростов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.