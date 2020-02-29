Все соревнования
Динамо М Спартак

Старейшее дерби: «Динамо» против «Спартака». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

«Динамо» и «Спартак» встречаются в рамках московского дерби в 20-м туре Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
20-й тур  |   29 февраля 16:30   |  1 тайм
Динамо М
0:1
Спартак
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Бакаев 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
18 (з)   Иван Ордец
4 (з)   Владимир Рыков
44 (з)   Тони Шуньич
21 (з)   Дмитрий Скопинцев
15 (з)   Роман Нойштедтер
17 (з)   Сергей Паршивлюк
11 (п)   Себастьян Шиманьски
88 (п)   Оскар Хильемарк
10 (н)   Сильвестр Игбун
9 (н)   Клинтон Н'Жье
98 (в)   Александр Максименко
29 (з)   Илья Кутепов
6 (з)    Айртон
92 (з)   Николай Рассказов
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев 29'
77 (н)   Александр Соболев
19 (н)   Эсекьель Понсе
Запасной состав
45 (в)   Дэвид Сангаре
24 (з)   Роман Евгеньев
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Заурбек Плиев
34 (з)   Константин Рауш
23 (п)   Антон Соснин
77 (п)   Шарль Каборе
22 (п)    Жоаозиньо
27 (н)   Николай Комличенко
8 (н)   Кирилл Панченко
5 (н)   Максимилиан Филипп
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
39 (з)   Павел Маслов
7 (п)   Аяз Гулиев
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (п)   Резиуан Мирзов
8 (п)   Гус Тиль
23 (н)   Джордан Ларссон
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 1
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 4
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'29

ГООООЛ!!! «Спартак» выходит вперед — 0:1!

'28

«Спартак» не извлек дивидендов из углового — после навеса в штрафную защита бело-голубых вынесла мяч.

'28

Момент! Крал опасно пробил из-за пределов штрафной, мастерски закрутив в дальний нижний угол, но Шунин красиво сложился в прыжке и отбил на угловой.

'26

Нервно у ворот «Спартака»! Клинтон принял мяч возле штрафной, прилетел к воротам и пробил, но попал в защитника. Удар его партнера также оказался заблокирован. А затем вообще оказался, что у Клинтона был офсайд.

'24

Ух, момент! Клинтон выскакивал один на один с Максименко, но далеко отпустил от себя мяч, а на его пути вырос защитник, не позволивший пробить.

Правда, снаряд все равно достался динамовцам, которые прибежали поддержать атаку, но и у них не получилось создать чего-то опасного: Шиманьски навесил на дальнюю штангу — неточно, мяч ушел за лицевую.

'22

Бакаев промчался электричкой по левому флангу и закинул мяч в штрафную в расчете на прорыв Айртона, но тот споткнулся об соперника и упал. Тедеско размахивает руками, считая, что был пенальти. Однако арбитр не видит тут оснований для 11-метрового.

'22

Рассказов опасно ошибся в центре поля, бело-голубые перехватили мяч, но тут же Игбун неловко отдал мяч партнеру — и снаряд снова у «Спартака».

'20

«Динамо» заработало «стардарт». Шиманьски навесил в штрафную, но Джикия выбил головой далеко в поле. Там мяч подобрал Скопинцев, но дальний удар у него не получился — снаряд пролетел сильно выше ворот.

'18

Кстати, на повторе было видно, что когда Клинтон обходил на дриблинге спартаковцев, один из них попытался выбить мяч и направил его в руку Айртону! Однако специалисты VAR не стали ничего подсказывать главному арбитру — значит, ничего криминального здесь они не увидели.

'16

Вот это перфоманс от Клинтона! Динамовский форвард обыграл четверых соперников в штрафной «Спартака» и вырвался на оперативный простор, чтобы выполнить прострел во вратарскую, но силы уже закончились, так что передача получилась очень слабой, и мяч укатился за лицевую.

'15

Опасно! Бакаев протащил по центру и сделал мягкую подачу в штрафную на Соболеве. На этот раз Александр хорошо принял мяч, но с нескольких метров попал в штангу! А затем уже и судья свистнул офсайд.

'13

Бело-голубые пытались длинной передачей доставить мяч Клинтону, дежурящему высоко на правом фланге, но камерунец забрался в офсайд. Если бы не эта ошибка, мог бы уноситься к воротам — скорость у него бешеная.

'11

Моментище! Зобнин навесил в штрафную «Динамо», Эсекьель Понсе помчался замыкать, но Шунин вовремя вышел из ворот и выбил мяч кулаками вперед. Однако снаряд отскочил к Соболеву! Ворота были пустыми, ситуация идеальная, однако новичок «Спартака» не сумел ловко обработать мяч, и тот отскочил на несколько метров обратно в сторону Шунина. Соболев рванул к снаряду, но уже не успел — голкипер зафиксировал мяч в руках.

'9

Первый удар «Динамо» по воротам «Спартака»! Сильвестр Игбун бил из-за пределов штрафной — мяч пролетел рядом со штангой.

'7

Ох, какую глупую ошибку допустил нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье... в кои-то веки бело-голубые выбрались в контратаку, камерунец помчался по левому флангу и прокинул мяч далеко вперед, но сделал это так неловко, что снаряд укатился за боковую! Потеря на ровном месте.

'6

Красно-белые пока намного больше владеют мячом и агрессивно несутся вперед. Так и не скажешь, что «Динамо» — хозяева в этом матче.

'4

Еще один опасный выпад «Спартака»! Зобнин здорово разогнал атаку по центру и отдал в штрафную на Соболева, но тот не сумел хорошо обработать мяч и упустил его под давлением защитника «Динамо» Ордеца. А ведь можно было бить с близкого растояния!

'2

Опасно! Красно-белые организовали подачу в штрафную соперника, Соболев помчался к мячу, но по пути влетел в Шунина, снаряд достался Бакаеву, но тот с нескольких метров запустил его выше ворот! Впрочем, арбитр все равно зафиксировал фол на голкипере, так что возможный гол не был бы засчитан.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам, ждем искрометного футбола и классных голов.

16:35

Футболисты «Спартака» и «Динамо» сегодня будут играть в траурных повязках — в память о ветеране красно-белых Валерии Рейнгольде, который ушел из жизни 11 февраля 2020 года. Матч также начинается с минуты молчания в честь него.

16:30

Команды появляются на поле!

16:25

Это дерби «Динамо» и «Спартака» — первое на арене в Петровском парке после масштабной реконструкции. Историческое событие!

16:20

В таблице РПЛ «Динамо» и «Спартак» сейчас соседи, причем бело-голубые располагаются на одну строчку выше — на девятой позиции с 24-ю очками, а красно-белые — на десятой с 22-я.

16:15

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.

16:10

Стартовый состав хозяев поля «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Н'Жи.

16:05

Начало матча запланировано на 16.30 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 20-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».