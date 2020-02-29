Ух, момент! Клинтон выскакивал один на один с Максименко, но далеко отпустил от себя мяч, а на его пути вырос защитник, не позволивший пробить.

Правда, снаряд все равно достался динамовцам, которые прибежали поддержать атаку, но и у них не получилось создать чего-то опасного: Шиманьски навесил на дальнюю штангу — неточно, мяч ушел за лицевую.