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«Спартак» не извлек дивидендов из углового — после навеса в штрафную защита бело-голубых вынесла мяч.
Ух, момент! Клинтон выскакивал один на один с Максименко, но далеко отпустил от себя мяч, а на его пути вырос защитник, не позволивший пробить.
Правда, снаряд все равно достался динамовцам, которые прибежали поддержать атаку, но и у них не получилось создать чего-то опасного: Шиманьски навесил на дальнюю штангу — неточно, мяч ушел за лицевую.
Бакаев промчался электричкой по левому флангу и закинул мяч в штрафную в расчете на прорыв Айртона, но тот споткнулся об соперника и упал. Тедеско размахивает руками, считая, что был пенальти. Однако арбитр не видит тут оснований для 11-метрового.
Рассказов опасно ошибся в центре поля, бело-голубые перехватили мяч, но тут же Игбун неловко отдал мяч партнеру — и снаряд снова у «Спартака».
«Динамо» заработало «стардарт». Шиманьски навесил в штрафную, но Джикия выбил головой далеко в поле. Там мяч подобрал Скопинцев, но дальний удар у него не получился — снаряд пролетел сильно выше ворот.
Кстати, на повторе было видно, что когда Клинтон обходил на дриблинге спартаковцев, один из них попытался выбить мяч и направил его в руку Айртону! Однако специалисты VAR не стали ничего подсказывать главному арбитру — значит, ничего криминального здесь они не увидели.
Вот это перфоманс от Клинтона! Динамовский форвард обыграл четверых соперников в штрафной «Спартака» и вырвался на оперативный простор, чтобы выполнить прострел во вратарскую, но силы уже закончились, так что передача получилась очень слабой, и мяч укатился за лицевую.
Бело-голубые пытались длинной передачей доставить мяч Клинтону, дежурящему высоко на правом фланге, но камерунец забрался в офсайд. Если бы не эта ошибка, мог бы уноситься к воротам — скорость у него бешеная.
Первый удар «Динамо» по воротам «Спартака»! Сильвестр Игбун бил из-за пределов штрафной — мяч пролетел рядом со штангой.
Ох, какую глупую ошибку допустил нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье... в кои-то веки бело-голубые выбрались в контратаку, камерунец помчался по левому флангу и прокинул мяч далеко вперед, но сделал это так неловко, что снаряд укатился за боковую! Потеря на ровном месте.
Красно-белые пока намного больше владеют мячом и агрессивно несутся вперед. Так и не скажешь, что «Динамо» — хозяева в этом матче.
Футболисты «Спартака» и «Динамо» сегодня будут играть в траурных повязках — в память о ветеране красно-белых Валерии Рейнгольде, который ушел из жизни 11 февраля 2020 года. Матч также начинается с минуты молчания в честь него.
Команды появляются на поле!
Это дерби «Динамо» и «Спартака» — первое на арене в Петровском парке после масштабной реконструкции. Историческое событие!
В таблице РПЛ «Динамо» и «Спартак» сейчас соседи, причем бело-голубые располагаются на одну строчку выше — на девятой позиции с 24-ю очками, а красно-белые — на десятой с 22-я.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.
Стартовый состав хозяев поля «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Н'Жи.
Начало матча запланировано на 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 20-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».