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Трансляция
С конца
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'70
Чалов в контратаке получил мяч в штрафной, обработал его и попытался закрутить в дальний угол, но получилось очень неточно.
'68
'68
'67
Дзагоев от линии штрафной хлёстко пробил в ближнюю девятку, но Годзюр успел среагировать и в отличном прыжке отразил этот удар!
'65
Влашич прорвался по флангу и навесил в штрафную — Годзюр на месте.
'64
Продолжается игра.
'63
Кухарчик небольшую травму получил в столкновении с Акинфеевым. Оказывают ему помощь.
'62
Акинфеев допустил достаточно грубую ошибку, выскочив далеко из ворот и не сумев выбить мяч при этом. Кухарчик успел пробить головой, но мяч покатился немного правее штанги! Впрочем, из ворот его успела бы выбить защита, скорее всего.
'54
Обляков навесил со стандарта в штрафную — Годзюр в очередной раз перехватил мяч.
'53
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр.
'44
Кулаков прошёл с мячом к штрафной и хлёстко пробил — выше цели получилось.
'43
Годзюр уверенно играет на выходе, с запасом опережая Чалова после подачи Ахметова.
'42
Бикфалви с фланга навесил на дальнюю штангу, где Панюков проиграл борьбу Васину.
'40
Дзагоев нанёс удар в касание от линии штрафной — выше ворот полетел мяч.
'38
С игры более удачный навес у Облякова получился, прямо на голову Фернандесу, но с его ударом голкипер справился.
'36
Обляков подал к линии вратарской — Годзюр спокойно поймал мяч.
'35
Фернандес на фланге получил по ногам. Карточки нет, но штрафной назначен.
'33
Панюков не успел к прострелу в штрафную, Васин его опередил.
'31
Ахметов закрутил мяч в штрафную, где Годзюр едва-едва успел опередить Чалова и в последний момент не дал ему пробить головой!
'29
Фернандес ещё один прострел с фланга в штрафную выполнил, на этот раз мяч был выбит в аут.
'27
Кулаков с фланга навесил в штрафную, где Васин первым оказался на мяче и выбил его головой.
'25
Фернандес прострелил справа вдоль линии штрафной, но Ахметов плохо обработал мяч и потерял его.
'23
Дважды теряют «армейцы» мяч в чужой штрафной — сначала в результате чистого подката, затем после неудачной попытки обвести соперника.
'21
Магнуссон оттеснил от мяча Бикфалви после дальнего заброса на половину поля ЦСКА и не дал ему убежать к штрафной.
'20
Годзюр сыграл на выходе, и с ним столкнулся Чалов. Голкипер выбил мяч в сторону, с обоими участниками столкновения всё в порядке, похоже.
'18
Сигурдссон прошёл по правому флангу к линии штрафной и навесил в центр — Бикфалви вынес мяч куда подальше.
'17
71% владения мячом у ЦСКА сейчас.
'16
С угловым гости легко справились.
'15
Последовал навес со стандарта в штрафную, там прошла скидка в центр, и Карпов красиво пробил через себя в падении — Годзюр вытащил мяч, летевший то ли под штангу, то ли рядом с ней!
'14
'12
Акинфеев вовремя вышел из ворот, перехватив передачу Бикфалви в штрафную.
'11
Угловой заработал Чалов, но ничего опасного из этого стандарта «армейцы» не извлекли.
'9
После розыгрыша штрафного Кухарчик прорвался по правому флангу и выполнил передачу на Панюкова. Тот успел обработать мяч в штрафной и пробить, попав в защитника, и только после этого прозвучал свисток, сигнализирующий об офсайде.
'8
Обляков врезал Бикфалви по ногам в центре поля. Штрафной назначен.
'6
Опасно! Чалов зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу на Ахметова, тот резко пробил низом в направлении дальнего угла — рядом со штангой!
'4
Дзагоев выполнил передачу в штрафную на Сигурдссона, которому не дали пробить.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча ЦСКА — «Урал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.