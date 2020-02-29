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РПЛ. 20-й тур. ЦСКА — «Урал». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает «Урал» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   29 февраля 14:00   |  2 тайм
ЦСКА
0:0
Урал
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Поляков 14'
Бикфалви 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
5 (з)   Виктор Васин
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич
7 (п)   Ильзат Ахметов 68'
10 (п)   Алан Дзагоев
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков 14'
15 (з)   Денис Кулаков
5 (з)   Мацей Вилюш
13 (п)   Петрюс Бумаль
17 (п)   Николай Димитров
10 (п)   Эрик Бикфалви 53'
44 (п)   Андрей Егорычев
18 (п)   Михал Кухарчик
20 (н)   Андрей Панюков
35 (н)   Николай Золотов
Запасной состав
49 (в)   Владислав Тороп
1 (в)   Илья Помазун
53 (з)   Максим Елеев
27 (з)   Седрик Гогуа
13 (з)   Никита Котин
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
25 (п)   Кристиян Бистрович 68'
29 (п)   Яка Бийол
20 (п)   Константин Кучаев
87 (п)   Константин Марадишвили
99 (п)   Илья Шкурин
77 (в)   Олег Баклов
93 (з)   Алексей Герасимов
4 (з)   Артём Мамин
6 (п)   Рафал Аугустыняк
14 (п)   Юрий Бавин
11 (п)   Дмитрий Ефремов
8 (п)   Роман Емельянов
80 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
88 (н)   Павел Погребняк
79 (н)   Артём Юсупов
Удары
100%
По воротам: 12
В створ: 3
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 6
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
  • 8
Трансляция
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'70
Чалов в контратаке получил мяч в штрафной, обработал его и попытался закрутить в дальний угол, но получилось очень неточно.
'68
Бистрович вместо Ахметова.
'68
Первая замена в матче.
'67
Дзагоев от линии штрафной хлёстко пробил в ближнюю девятку, но Годзюр успел среагировать и в отличном прыжке отразил этот удар!
'65
Влашич прорвался по флангу и навесил в штрафную — Годзюр на месте.
'64
Продолжается игра.
'63
Кухарчик небольшую травму получил в столкновении с Акинфеевым. Оказывают ему помощь.
'62
Акинфеев допустил достаточно грубую ошибку, выскочив далеко из ворот и не сумев выбить мяч при этом. Кухарчик успел пробить головой, но мяч покатился немного правее штанги! Впрочем, из ворот его успела бы выбить защита, скорее всего.
'54
Обляков навесил со стандарта в штрафную — Годзюр в очередной раз перехватил мяч.
'53
Бикфалви грубо сбил Влашича в центре поля.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр.
'44
Кулаков прошёл с мячом к штрафной и хлёстко пробил — выше цели получилось.
'43
Годзюр уверенно играет на выходе, с запасом опережая Чалова после подачи Ахметова.
'42
Бикфалви с фланга навесил на дальнюю штангу, где Панюков проиграл борьбу Васину.
'40
Дзагоев нанёс удар в касание от линии штрафной — выше ворот полетел мяч.
'38
С игры более удачный навес у Облякова получился, прямо на голову Фернандесу, но с его ударом голкипер справился.
'36
Обляков подал к линии вратарской — Годзюр спокойно поймал мяч.
'35
Фернандес на фланге получил по ногам. Карточки нет, но штрафной назначен.
'33
Панюков не успел к прострелу в штрафную, Васин его опередил.
'31
Ахметов закрутил мяч в штрафную, где Годзюр едва-едва успел опередить Чалова и в последний момент не дал ему пробить головой!
'29
Фернандес ещё один прострел с фланга в штрафную выполнил, на этот раз мяч был выбит в аут.
'27
Кулаков с фланга навесил в штрафную, где Васин первым оказался на мяче и выбил его головой.
'25
Фернандес прострелил справа вдоль линии штрафной, но Ахметов плохо обработал мяч и потерял его.
'23
Дважды теряют «армейцы» мяч в чужой штрафной — сначала в результате чистого подката, затем после неудачной попытки обвести соперника.
'21
Магнуссон оттеснил от мяча Бикфалви после дальнего заброса на половину поля ЦСКА и не дал ему убежать к штрафной.
'20
Годзюр сыграл на выходе, и с ним столкнулся Чалов. Голкипер выбил мяч в сторону, с обоими участниками столкновения всё в порядке, похоже.
'18
Сигурдссон прошёл по правому флангу к линии штрафной и навесил в центр — Бикфалви вынес мяч куда подальше.
'17
71% владения мячом у ЦСКА сейчас.
'16
С угловым гости легко справились.
'15
Последовал навес со стандарта в штрафную, там прошла скидка в центр, и Карпов красиво пробил через себя в падении — Годзюр вытащил мяч, летевший то ли под штангу, то ли рядом с ней!
'14
Поляков сзади в подкате попал Влашичу по колену. Это карточка.
'12
Акинфеев вовремя вышел из ворот, перехватив передачу Бикфалви в штрафную.
'11
Угловой заработал Чалов, но ничего опасного из этого стандарта «армейцы» не извлекли.
'9
После розыгрыша штрафного Кухарчик прорвался по правому флангу и выполнил передачу на Панюкова. Тот успел обработать мяч в штрафной и пробить, попав в защитника, и только после этого прозвучал свисток, сигнализирующий об офсайде.
'8
Обляков врезал Бикфалви по ногам в центре поля. Штрафной назначен.
'6
Опасно! Чалов зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу на Ахметова, тот резко пробил низом в направлении дальнего угла — рядом со штангой!
'4
Дзагоев выполнил передачу в штрафную на Сигурдссона, которому не дали пробить.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча ЦСКА — «Урал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.