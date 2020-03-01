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Трансляция
С конца
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'21
Зуев попытался слева навесить в штрафную, однако точности не хватило.
'19
Данченко попытался пробить по воротам с правого фланга, но удар у него сорвался.
'17
Слишком низко подал Чуперка с углового, первый же защитник выбил мяч.
'16
Дюпин справился с дальним ударом Мелкадзе. Снова угловой будет у «Тамбова».
'14
Йевтич навесил со штрафного, Игнатьев опасно пробил головой — рядом с левой штангой полетел мяч!
'12
Обменялись угловыми команды, оба стандарта опасными не получились.
'10
Мелкадзе плотно пробил под перекладину со средней дистанции — Дюпин в прыжке снова перевёл на угловой!
'8
Кварацхелия переборщил с силой навеса с фланга в штрафную, никто из партнёров до мяча не дотянулся.
'6
Чуперка навесил в штрафную после розыгрыша углового, где Дюпин выбил мяч кулаком.
'5
Обухов прорвался к штрафной, убежав от соперника, и закрутил мяч под перекладину — Дюпин кулаком в прыжке дотянулся и перевёл мяч на угловой!
'3
Разыграли угловой гости, «Тамбов» легко отбился.
'2
Данченко получил мяч в штрафной и резко пробил под ближнюю штангу — заблокирован его удар и переведён на угловой.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Тамбов» — «Рубин» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.