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Дебют Слуцкого: «Рубин» гостит у «Тамбова». LIVE

Российская премьер-лига. 20-й тур. «Тамбов» — «Рубин». ОНЛАЙН

«Рубин» играет на выезде с «Тамбовом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Это первая официальная встреча в качестве главного тренера казанцев для Леонида Слуцкого. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   01 марта 14:00   |  1 тайм
Тамбов
0:0
Рубин
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
15 (з)   Александр Филин
27 (з)   Алексей Грицаенко
58 (з)   Адесойе Ойеволе
29 (з)   Александр Каплиенко
3 (з)   Гурам Тетрашвили
77 (п)   Михаил Костюков
8 (п)   Антон Килин
92 (п)   Валерий Чуперка
19 (н)   Георгий Мелкадзе
13 (н)   Владимир Обухов
22 (в)   Юрий Дюпин
2 (з)   Карл Старфельт
33 (з)   Олег Данченко
27 (з)   Пабло Сантос
10 (п)   Игорь Коновалов
21 (п)   Хвича Кварацхелия
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
28 (п)   Оливер Абильгор
8 (п)   Дарко Йевтич
12 (п)   Александр Зуев
19 (н)   Иван Игнатьев
Запасной состав
73 (в)   Никита Чагров
22 (з)   Игорь Юрганов
5 (з)   Евгений Шляков
30 (з)   Сослан Таказов
25 (п)   Павел Карасев
17 (п)   Хетаг Хосонов
7 (п)   Мигел Кардозу
11 (н)   Артём Федчук
9 (н)   Хасан Мамтов
93 (в)   Алексей Городовой
23 (в)   Иван Коновалов
71 (з)   Николай Поярков
77 (з)   Илья Самошников
69 (з)   Данил Степанов
5 (з)   Филип Уремович
87 (п)   Солтмурад Бакаев
11 (п)   Зурико Давиташвили
25 (п)   Денис Макаров
18 (п)   Павел Могилевец
Удары
75%
По воротам: 5
В створ: 3
Владение мячом
26%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
Удары
25%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
74%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
Трансляция
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'21
Зуев попытался слева навесить в штрафную, однако точности не хватило.
'19
Данченко попытался пробить по воротам с правого фланга, но удар у него сорвался.
'17
Слишком низко подал Чуперка с углового, первый же защитник выбил мяч.
'16
Дюпин справился с дальним ударом Мелкадзе. Снова угловой будет у «Тамбова».
'14
Йевтич навесил со штрафного, Игнатьев опасно пробил головой — рядом с левой штангой полетел мяч!
'12
Обменялись угловыми команды, оба стандарта опасными не получились.
'10
Мелкадзе плотно пробил под перекладину со средней дистанции — Дюпин в прыжке снова перевёл на угловой!
'8
Кварацхелия переборщил с силой навеса с фланга в штрафную, никто из партнёров до мяча не дотянулся.
'6
Чуперка навесил в штрафную после розыгрыша углового, где Дюпин выбил мяч кулаком.
'5
Обухов прорвался к штрафной, убежав от соперника, и закрутил мяч под перекладину — Дюпин кулаком в прыжке дотянулся и перевёл мяч на угловой!
'3
Разыграли угловой гости, «Тамбов» легко отбился.
'2
Данченко получил мяч в штрафной и резко пробил под ближнюю штангу — заблокирован его удар и переведён на угловой.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Тамбов» — «Рубин» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.