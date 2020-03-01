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Закончился первый тайм. Без голов пока идет игра, никак не может «Краснодар», который владеет мячом большую часть времени, вскрыть оборону «Уфы».
Ничего не дает «Краснодару» владение мячом. Нужно что-то менять в перерыве команде. А вот «Уфа» вполне серьезно иногда тревожит Сафонова.
Пытаются расшатывать защиту «Уфы» футболисты «Краснодара», но не выходит у них ничего.
Сафонов вступает в игру, отдает короткий пас на своего защитника.
А пока что напомним, на всех матчах этого тура используется система видеопомощи арбитрам (VAR), До конца сезона так и будет.
Не удается атаке «быков» вскрыть защиту «Уфы», вынуждены отдавать назад футболисты.
Совсем немного перешло владение к «Уфе», но все же под подавляющим прессингом «Краснодара» проходит матч. Примечательно, что пока ни одного удара по воротам ни у той, ни у другой команды.
Подержала мяч немного у себя «Уфа». Здесь стоит отметить и командную дисциплину, очень быстро могут перестроиться уфимцы.
Закрепился мяч у «Краснодара» окончательно, пытаются хозяева создать опасные моменты, совсем «Уфа» без мяча и вынуждена обороняться.
Немного затянул Кайо с передачей, успел его накрыть Кротов, но без последствий для «Краснодара».
Не удается у Ари обработать мяч, который попал к нему рядом со штрафной. Накрыли его два защитника сразу.
Первые двадцать минут были весьма равными, можно даже сказать, что в некоторых моментах лучше смотрелась «Уфа».
69 на 31 владение мячом в пользу «Краснодара». Но пока хозяева не могут создать что-то опасное. Мяч после атаки был выбит, до удара по воротам дело не дошло.
«Краснодару» при этом трудно перейти из защиты сразу в атаку, быстрее переключается «Уфа», защита хорошо работает при атаках противников.
Не садится в глухую оборону «Уфа», несмотря на то, что мячом больше владеет «Краснодар». Несколько весьма серьезных моментов создали уфимцы.
Штрафной удар в исполнении Тилля был не самым удачным, мяч улетел сильно мимо ворот.
Не доходит мяч до Кротова во время контратаки «Уфы». Но не сдаются гости, игра проходит у ворот «Краснодара».
Мяч оказался у Беленова, который немного подержал его у себя.
Бизик пробил мимо после того, как мяч оказался в штрафной «быков» после розыгрыша углового.
С первых минут завладел преимуществом «Краснодар»! Однако пока без опасных проходов к воротам.
Звучит стартовый свисток! Поехали!
А команды тем временем уже появились на поле. Совсем скоро начнется матч.
А вот такие составы начнут игру:
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Тилль, Урунов, Бизяк.
Матч начнется в 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Уфой».