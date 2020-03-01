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Вырваться на второе место: «Краснодар» принимает «Уфу». LIVE

Российская премьер-лига. 20-й тур. «Краснодар» — «Уфа». ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает «Уфу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. В случае победы «быки» могут обогнать ЦСКА и «Ростов» и выйти на второе место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   01 марта 16:30   |  перерыв
Краснодар
0:0
Уфа
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Петров 45+1'
Сухов 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
2 (з)   Егор Сорокин
98 (з)   Сергей Петров 45'
10 (п)    Вандерсон
31 (п)   Кайо Панталеан
47 (п)   Даниил Уткин
14 (п)   Кристофер Ольссон
53 (п)   Александр Черников
99 (п)   Мануэл Фернандеш
9 (н)    Ари
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов 24'
27 (з)   Йонуц Неделчяру
55 (з)   Джемал Табидзе
5 (з)   Боян Йокич
74 (п)   Даниил Фомин
6 (п)   Остон Урунов
10 (п)   Оливье Тилл
77 (п)   Азер Алиев
11 (н)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
Запасной состав
66 (в)   Денис Адамов
88 (в)   Андрей Синицын
44 (з)   Сергей Бородин
40 (з)   Андрей Ивашин
62 (п)   Алекс Мацукатов
20 (п)   Илья Жигулёв
33 (н)   Маркус Берг
67 (н)   Максим Кутовой
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
16 (в)   Юрий Шафинский
3 (з)   Павел Аликин
4 (з)   Алексей Никитин
15 (з)   Александр Пуцко
9 (з)   Денис Терентьев
13 (п)   Кирилл Фольмер
17 (п)   Николай Гиоргобиани
7 (п)   Дмитрий Сысуев
23 (н)   Данила Емельянов
19 (н)   Гамид Агаларов
99 (н)   Андрей Козлов
32 (н)   Андрес Вомбергар
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
68%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 9
Удары
100%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
32%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 8
Трансляция
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Перерыв

Закончился первый тайм. Без голов пока идет игра, никак не может «Краснодар», который владеет мячом большую часть времени, вскрыть оборону «Уфы».

45+1

Одна минута добавлена ко первому тайму. И сразу же желтую карточку получает Петров, что вызывает негодование у «быков».

45

Ничего не дает «Краснодару» владение мячом. Нужно что-то менять в перерыве команде. А вот «Уфа» вполне серьезно иногда тревожит Сафонова.

43

Пытаются расшатывать защиту «Уфы» футболисты «Краснодара», но не выходит у них ничего.

41

Сафонов вступает в игру, отдает короткий пас на своего защитника.

39

А пока что напомним, на всех матчах этого тура используется система видеопомощи арбитрам (VAR), До конца сезона так и будет.

37

Не удается атаке «быков» вскрыть защиту «Уфы», вынуждены отдавать назад футболисты.

35

Совсем немного перешло владение к «Уфе», но все же под подавляющим прессингом «Краснодара» проходит матч. Примечательно, что пока ни одного удара по воротам ни у той, ни у другой команды.

33

Подержала мяч немного у себя «Уфа». Здесь стоит отметить и командную дисциплину, очень быстро могут перестроиться уфимцы.

31

Закрепился мяч у «Краснодара» окончательно, пытаются хозяева создать опасные моменты, совсем «Уфа» без мяча и вынуждена обороняться.

29

Опасно! Уткин на Вандерсона, тот с прострелом на Ари, но не успевает тот к мячу.

27

Немного затянул Кайо с передачей, успел его накрыть Кротов, но без последствий для «Краснодара».

25

А вот и первая желтая карточка! Сухов получает предупреждение за фол на Рамиресе. Назначен штрафной, но мяч улетает ровно в руки Беленову.

23

Не удается у Ари обработать мяч, который попал к нему рядом со штрафной. Накрыли его два защитника сразу.

21

Первые двадцать минут были весьма равными, можно даже сказать, что в некоторых моментах лучше смотрелась «Уфа».

19

69 на 31 владение мячом в пользу «Краснодара». Но пока хозяева не могут создать что-то опасное. Мяч после атаки был выбит, до удара по воротам дело не дошло.

17

«Краснодару» при этом трудно перейти из защиты сразу в атаку, быстрее переключается «Уфа», защита хорошо работает при атаках противников.

15

Не садится в глухую оборону «Уфа», несмотря на то, что мячом больше владеет «Краснодар». Несколько весьма серьезных моментов создали уфимцы.

13

Штрафной удар в исполнении Тилля был не самым удачным, мяч улетел сильно мимо ворот.

11

Не доходит мяч до Кротова во время контратаки «Уфы». Но не сдаются гости, игра проходит у ворот «Краснодара».

9

Пытаются краснодарцы создать что-то у ворот «Уфы», дошло до опасного удара после штрафного, но мимо.

7

Мяч оказался у Беленова, который немного подержал его у себя.

5

Бизик пробил мимо после того, как мяч оказался в штрафной «быков» после розыгрыша углового.

3

С первых минут завладел преимуществом «Краснодар»! Однако пока без опасных проходов к воротам.

1

Звучит стартовый свисток! Поехали!

16:28

А команды тем временем уже появились на поле. Совсем скоро начнется матч.

16:25

А вот такие составы начнут игру:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Тилль, Урунов, Бизяк.

16:20

Матч начнется в 16.30 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Уфой».