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РПЛ. 20-й тур. «Зенит» — «Локомотив». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   29 февраля 19:00   |  2 тайм
Зенит
0:0
Локомотив
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Хёведес 14'
Гильерме 32'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Вячеслав Караваев
91 (п)   Алексей Сутормин
27 (п)   Магомед Оздоев
5 (п)   Вильмар Барриос
21 (п)   Александр Ерохин
8 (н)    Малком
11 (н)   Себастьян Дриусси
1 (в)   Маринато Гильерме 32'
37 (з)   Станислав Магкеев
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Бенедикт Хёведес 14'
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
23 (п)   Жоау Мариу
59 (п)   Алексей Миранчук
19 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
87 (з)   Данила Прохин
19 (з)   Игорь Смольников
14 (п)   Далер Кузяев
38 (п)   Леон Мусаев
10 (п)   Эмилиано Ригони
18 (п)   Юрий Жирков
7 (н)   Сердар Азмун
92 (н)   Даниил Шамкин
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
27 (з)    Мурило
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
18 (п)   Александр Коломейцев
69 (п)   Даниил Куликов
76 (п)   Максим Мухин
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
67 (п)   Роман Тугарев
93 (н)   Тимур Сулейманов
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
Удары
%
По воротам: 6
В створ:
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 5
Удары
%
По воротам: 6
В створ:
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 7
Трансляция
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'49

Свободная зона в левом полуфланге перед Суторминым, но тот, чтобы не уперется в Кверквелию, начал смещаться во фланг и упустил остроту.

'48

Магкееву оказали помощь, и он вернулся на поле.

'47

Магкееву сразу же понадобилась помощь врачей! Малком попал ему коленом в район ключицы, когда опорник «Локо» выбивал мяч, и тот неудачно приземлился, повредив голеностоп.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Откровенно скучный первый тайм, самым ярким событием которого стало удаление Юрия Семина с тренерской скамейки. Ждем, что вторая половина пройдет веселее. А пока отдохнем.

'45+2

«Зенит» довладел террторией до конца тайма, но извлек только очень неточный дальний удар Сутормина. Свисток на перерыв.

'45+1

К первому тайму добавлено две минуты.

'43

Сутормин простреливает в штрафную, но защитники «Локо» отбивают.

'42

Снова отрезок контроля «Зенита» у чужой штрафной, но навес Караваева Игнатьев подправил в руки своему вратарю.

'40

Алексей Миранчук заработал первый угловой «Локомотива». Жоау Мариу его подал, но в той точке не было ни одного игрока «Локо».

'39

Кстати, пара игроков «Локо» вяло просили пенальти, считая, что Ракицкий принял мяч рукой, но там все было по правилам.

'38

Отличная атака «Локо», вывели Игнатьева на правом углу штрафной на отличную позицию, он убрал на замахе и пробил — мяч попал в Ракицкого.

'37

Ну и, кстати, Магкеев все же третьим в опорной зоне играет, Хеведес слева в защите, так что по 4-3-2-1 действует команда удаленного Семина.

'36

Очень много эмоций, борьбы, нервов, стыков, напряжения. Зрелищности и качества при этом пока не хватает.

'35

Эдер едва не продавливает в штрафной центр обороны «Зенита». С трудом выбивают мяч в аут сине-бело-голубые.

'34

А Гильерме, считавший, что раньше было нарушение, получает желтую карточку за эмоции.

'34

Быстрая атака «Зенита», в которой Ерохин из-за штрафной после скидки Малкома обводящим ударом попадает в штангу!

'33

По ударам 3-5 в пользу «Локомотива», но никто еще не попадал в створ.

'32

В целом сейчас и «Локомотив» позиционно атакует достаточно долго. Пусть и без остроты.

'30

Неудачная скидка назад от Игнатьева приводит к угловому «Зенита». Дуглас Сантос подает корнер, но в штрафной своей обороне помогает снимающий воздух Эдер.

'29

Но уже говорить о каком-то перевесе «Зенита» сейчас не приходится. Игра выровнялась. Ну а Семина просит уйти в раздевалку уже работающий сегодня резервным арбитром Владимир Москалев.

'28

57% на 43% по владению, в пользу хозяев, естественно.

'26

Юрий Семин пока в тоннеле под трибунами, но там ему смотреть матч не дадут. Да и с трибуны, наверное, будет удобнее.

'25

Зато получает второе предупреждение крайне возмущенный действиями арбитра Юрий Семин. Удаление главного тренера «Локомотива».

'23

Караваев рубит Жоау Мариу, но Турбин опять не дает предупреждения игрокам «Зенита».

'21

Алексей Миранчук бьет с левой в стенку, с лета пытается добить Хеведес, но его выстрел блокируют.

'20

Барриос фолит на Крыховяке совсем недалеко от штрафной Лунева. Перспективная точка.

'19

После подачи со штрафного и скидки Хеведес пробил через себя — очень неточно.

'18

Удар Алексея Миранчука после паса к штрафной — выше ворот.

'17

Ошибается Ракицкий на своей половине поля, и «Локомотив» едва не убегает в опасную атаку.

'16

Дриусси бьет головой после навеса Малкома — выше ворот.

'15

И Семин получает желтую карточку за эмоции! Не успокаивается на этом, и в итоге его Крыховяк отправляет на тренерскую скамейку, чтобы вторую не получил сразу тренер.

'15

Именинник Бенедикт Хеведес получает первую в матче желтую карточку. Грубовато вкатил на бровке в Малкома!

'14

Удар Эдера почти от штрафной — неточно. Португалец требует угловой, но арбитр не заметил, что мяч задел пятку Ракицкого.

'13

Второй в матче угловой «Зенита». Малком подает после короткого розыгрыша, Иванович сбрасывает, но там забирает Гильерме.

'11

Дуглас Сантос уже с ватным тампоном в ноздре и вернется на поле, но лишь после того как поменяет футболку.

'10

Жоау Мариу сбивает еще на половине поля «Зенита» тащившего мяч Ивановича. А пауза в игре из-за того, что обильно течет кровь из носа Дугласа Сантоса! Вообще, локтем в воздухе Миранчук попал очень сильно зенитовцу. Если бы арбитр увидел, это железная желтая карточка была бы. На красную не тянет, наверное, поэтому VAR смотреть не будет.

'8

Бьет издали подключившийся Бранислав Иванович — выше ворот.

'7

Пауза в игре. Дриусси досталось в район уха в верховой борьбе с Бариновым. Но там ничего такого не было. Аргентинец ушел за бровку с врачами и сейчас вернется в игру.

'5

«Зенит» играет с преимуществом, но в целом гости уже освоились и от своей штрафной игру несколько отодвинули.

'3

«Локомотив» пока без мяча в основном. В центре поля фолит, срывая атаку «Зенита» Хеведес. Интересно, что у Бенедикта сегодня день рождения — 29 февраля он родился в високосный год.

'2

Не очень удачная подача Караваева после розыгрыша углового.

'1

«Зенит» сразу же начинает серьезно давить. Малком получил мяч слева в штрафной «Локо» и делал прострел в центр вратарской, но мяч выбит на угловой.

'1

Поееееееехали! Матч стартовал.

19:00

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

18:55

Что касается «Локомотива», то травмирован Антон Миранчук, при этом Юрий Семин решил сыграть в пять защитников, одним из которых будет молодой Станислав Магкеев. У него всего два матча в РПЛ и только один он начинал в стартовом составе. И вот игра против чемпиона прошлого и без нескольких побед чемпиона нынешнего сезона.

18:50

Очень интересные у нас составы сегодня. Во-первых, в воротах «Зенита» Андрей Лунев, хотя в первой части сезона он проиграл конкуренцию Михаилу Кержакову. Также не попали в стартовый состав Артем Дзюба и Сердар Азмун. У первого была травма в контрольной игре, из-за которой он пропустил неделю, но все же включен в заявку. По иранцу прошла информация, что дело в недомогании, но Сергей Семак это опроверг, заявив, что форвард начнет встречу со скамейки запасных по тактическим соображениям.

18:45

А теперь состав московского «Локомотива» от Юрия Семина:

Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Магкеев — Крыховяк, Баринов — Ал.Миранчук, Жоау Мариу — Эдер.

18:40

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Ерохин — Малком, Сутормин, Дриусси.

18:35

Начало матча запланировано на 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 20-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Локомотивом».