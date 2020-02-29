Очень интересные у нас составы сегодня. Во-первых, в воротах «Зенита» Андрей Лунев, хотя в первой части сезона он проиграл конкуренцию Михаилу Кержакову. Также не попали в стартовый состав Артем Дзюба и Сердар Азмун. У первого была травма в контрольной игре, из-за которой он пропустил неделю, но все же включен в заявку. По иранцу прошла информация, что дело в недомогании, но Сергей Семак это опроверг, заявив, что форвард начнет встречу со скамейки запасных по тактическим соображениям.