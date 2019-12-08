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Трансляция
С конца
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'29
Эль-Кабир продрался по лицевой к Рыжикову и прострелил, но на пас успел среагировать вратарь «Крыльев», отразив его в сторону своих защитников.
'28
Кухарчик слабо пробил из-за пределов штрафной, мяч достался Рыжикову.
'26
'25
Кулаков опередил Зиньковского и выбил мяч на угловой. Розыгрыш закончился нарушением в атаке.
'24
«Урал» заработал штрафной на правом краю атаки. Подача последовала на Погребняка, но Павлу не дали скинуть мяч к воротам.
'21
'20
Соболев выскочил на заброс и ногой срезал мяч над перекладиной. Оказывалось, форвард был в офсайде.
'18
Много нарушений на старте встрече. Теперь Зиньковскому досталось от Кулакова.
'16
Терехов очень плохо пробил со штрафного, слишком высоко полетел мяч.
'15
Ароян сбил Соболева перед своей штрафной. Хороший шанс забить со стандарта у «Крыльев».
'14
Погребняк в борьбе скинул мяч в центр чужой штрафной и услышал свисток арбитра о нарушении правил.
'12
Полуяхтов опасно срубил Погребняка. Арбитр простил. Фол явно был на жёлтую карточку.
'10
Полуяхтов опередил Кулакова на фланге и выбил мяч за лицевую с рикошетом от украинца.
'9
Соболев ошибся с пасом на своей половине поля. Самарцам пришлось отойти назад всей командой.
'6
Годзюр неудачно вышел из ворот на навес с углового, но Карпов простил уральцев, не попав головой по мячу.
'5
Погребняк вернулся в оборону и помешал Зиньковскому сделать обостряющий пас, будет угловой.
'3
Опасно! Погребняк получил мяч у края штрафной, убрал соперника и пробил в дальний угол — помешал рикошет от защитника.
'2
Самарцы забрали мяч под контроль и уже провели несколько хороших атак.
'1
Игра началась.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Крылья Советов» — «Урал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.