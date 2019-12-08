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Крылья Советов Урал

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Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Крылья Советов» — «Урал». ОНЛАЙН

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» и «Урал» выявляют сильнейшего в Самаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   08 декабря 14:00   |  1 тайм
Крылья Советов
1:0
Урал
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Чернов 21'
Фидлер 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
2 (з)   Владимир Полуяхтов
3 (з)   Никита Чернов 21'
50 (з)   Максим Карпов
22 (з)   Александр Анюков
8 (п)   Александр Гацкан
20 (п)   Срджан Мияйлович
17 (п)   Антон Зиньковский
40 (п)   Артём Тимофеев
10 (п)   Антон Терехов
7 (н)   Александр Соболев
31 (в)   Ярослав Годзюр
3 (з)   Вараздат Ароян
15 (з)   Денис Кулаков
19 (з)   Денис Поляков
27 (з)   Михаил Меркулов
6 (п)   Рафал Аугустыняк
57 (п)   Артём Фидлер 26'
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (п)   Эрик Бикфалви
18 (п)   Михал Кухарчик
88 (н)   Павел Погребняк
Запасной состав
33 (в)   Евгений Конюхов
81 (в)   Богдан Овсянников
90 (з)   Тарас Бурлак
44 (з)   Никита Чичерин
5 (з)   Виталий Лысцов
14 (п)   Раду Гынсарь
77 (п)   Дмитрий Кабутов
78 (п)   Геннадий Киселёв
9 (н)   Деян Радоньич
69 (н)   Егор Голенков
77 (в)   Олег Баклов
71 (в)   Алексей Мамин
4 (з)   Артём Мамин
21 (з)   Исламжан Насыров
14 (п)   Юрий Бавин
44 (п)   Андрей Егорычев
80 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
90 (п)   Александр Щербаков
20 (н)   Андрей Панюков
Удары
50%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 4
Удары
50%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 9
Самоечитаемое
Трансляция
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'29
Эль-Кабир продрался по лицевой к Рыжикову и прострелил, но на пас успел среагировать вратарь «Крыльев», отразив его в сторону своих защитников.
'28
Кухарчик слабо пробил из-за пределов штрафной, мяч достался Рыжикову.
'26
Скандал! Фидлер поддался на провокацию Гацкана и ударил самарца рукой, пытаясь быстро забрать у него мяч и разыграть стандарт. Фидлер в итоге получил жёлтую.
'25
Кулаков опередил Зиньковского и выбил мяч на угловой. Розыгрыш закончился нарушением в атаке.
'24
«Урал» заработал штрафной на правом краю атаки. Подача последовала на Погребняка, но Павлу не дали скинуть мяч к воротам.
'21
ГОЛ! Зиньковский отлично навесил со штрафного, защитники «Урала» потеряли Чернова, который головой ударил по высокой дуге в ворота.
'20
Соболев выскочил на заброс и ногой срезал мяч над перекладиной. Оказывалось, форвард был в офсайде.
'18
Много нарушений на старте встрече. Теперь Зиньковскому досталось от Кулакова.
'16
Терехов очень плохо пробил со штрафного, слишком высоко полетел мяч.
'15
Ароян сбил Соболева перед своей штрафной. Хороший шанс забить со стандарта у «Крыльев».
'14
Погребняк в борьбе скинул мяч в центр чужой штрафной и услышал свисток арбитра о нарушении правил.
'12
Полуяхтов опасно срубил Погребняка. Арбитр простил. Фол явно был на жёлтую карточку.
'10
Полуяхтов опередил Кулакова на фланге и выбил мяч за лицевую с рикошетом от украинца.
'9
Соболев ошибся с пасом на своей половине поля. Самарцам пришлось отойти назад всей командой.
'6
Годзюр неудачно вышел из ворот на навес с углового, но Карпов простил уральцев, не попав головой по мячу.
'5
Погребняк вернулся в оборону и помешал Зиньковскому сделать обостряющий пас, будет угловой.
'3
Опасно! Погребняк получил мяч у края штрафной, убрал соперника и пробил в дальний угол — помешал рикошет от защитника.
'2
Самарцы забрали мяч под контроль и уже провели несколько хороших атак.
'1
Игра началась.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Крылья Советов» — «Урал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.