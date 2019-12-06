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Трансляция
С конца
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'17
Опасно! Тугарев с левого фланга сместился в штрафную и прострелил к дальней штанге, а Эдер чуть-чуть не дотянулся до мяча, когда перед ним был пустой угол!
'15
Подключившийся к атаке Живоглядов нарушил правила в верховой борьбе в чужой штрафной.
'13
Живоглядов справа навесил в штрафную, где Рыбусь пробил головой мимо ворот.
'11
А сейчас хорошо обработал мяч Эдер и здорово пробил в левый нижний угол от линии штрафной — Левашов в красивом прыжке спас команду!
'9
Нарушил Эдер правила у чужой штрафной в борьбе за мяч.
'7
Неудачно Эдер обработал мяч в штрафной после навеса Рыбуся, отпустив его от себя и отдав защитнику.
'5
Удар Крыховяка с дальней дистанции получился не слишком плотным, Левашов легко справился.
'3
Живоглядов с правого фланга навесил в штрафную, где никого из партнёров не оказалось.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Арсенал» — «Локомотив» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.