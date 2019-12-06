онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Арсенал Локомотив

Закончить год победой: «Локомотив» гостит в Туле. LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Арсенал» — «Локомотив». ОНЛАЙН

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   06 декабря 19:30   |  1 тайм
Арсенал
0:0
Локомотив
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
8 (з)   Гиа Григалава
6 (з)   Максим Беляев
4 (з)   Роберт Бауэр
21 (з)   Виктор Альварес
9 (з)   Кирилл Комбаров
22 (п)   Даниил Лесовой
70 (п)   Георги Костадинов
20 (п)   Горан Чаушич
23 (п)   Игорь Горбатенко
48 (н)   Евгений Луценко
77 (в)   Антон Коченков
14 (з)   Ведран Чорлука
27 (з)    Мурило
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
5 (з)   Бенедикт Хёведес
31 (п)   Мацей Рыбусь
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
67 (п)   Роман Тугарев
59 (п)   Алексей Миранчук
19 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
5 (з)   Александр Довбня
14 (з)   Анри Хагуш
28 (п)   Владислав Пантелеев
7 (п)   Кантемир Берхамов
27 (п)   Александр Ломовицкий
30 (н)   Александру Тудорие
17 (н)   Гурам Аджоев
29 (н)   Ламек Банда
10 (н)   Эванс Кангва
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
37 (з)   Станислав Магкеев
89 (п)   Никита Дорофеев
18 (п)   Александр Коломейцев
69 (п)   Даниил Куликов
76 (п)   Максим Мухин
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
9 (н)   Фёдор Смолов
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 7
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'17
Опасно! Тугарев с левого фланга сместился в штрафную и прострелил к дальней штанге, а Эдер чуть-чуть не дотянулся до мяча, когда перед ним был пустой угол!
'15
Подключившийся к атаке Живоглядов нарушил правила в верховой борьбе в чужой штрафной.
'13
Живоглядов справа навесил в штрафную, где Рыбусь пробил головой мимо ворот.
'11
А сейчас хорошо обработал мяч Эдер и здорово пробил в левый нижний угол от линии штрафной — Левашов в красивом прыжке спас команду!
'9
Нарушил Эдер правила у чужой штрафной в борьбе за мяч.
'7
Неудачно Эдер обработал мяч в штрафной после навеса Рыбуся, отпустив его от себя и отдав защитнику.
'5
Удар Крыховяка с дальней дистанции получился не слишком плотным, Левашов легко справился.
'3
Живоглядов с правого фланга навесил в штрафную, где никого из партнёров не оказалось.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Арсенал» — «Локомотив» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.