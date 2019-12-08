онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Сочи Рубин

Казанский выезд: «Сочи» забил «Рубину». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Сочи» — «Рубин». ОНЛАЙН

«Сочи» дома противостоит «Рубину» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
19-й тур  |   08 декабря 16:30   |  перерыв
Сочи
1:0
Рубин
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Лагатор 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Николай Заболотный
13 (з)   Фёдор Кудряшов
32 (з)   Миха Мевля
45 (з)   Иван Миладинович
25 (з)   Иван Новосельцев
94 (п)   Душан Лагатор 39'
5 (п)   Алексей Померко
17 (п)   Андрей Мостовой
18 (п)   Никита Бурмистров
77 (н)   Дмитрий Полоз
87 (н)   Александр Карапетян
22 (в)   Юрий Дюпин
33 (з)   Олег Данченко
80 (з)   Егор Сорокин
3 (з)   Константин Плиев
71 (з)   Николай Поярков
10 (п)   Игорь Коновалов
12 (п)   Александр Зуев
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
11 (п)   Зурико Давиташвили
20 (н)   Евгений Марков
Запасной состав
19 (в)   Евгений Фролов
26 (з)   Никита Калугин
24 (з)   Эльмир Набиуллин
90 (з)   Павел Шакуро
15 (з)   Ибрагим Цаллагов
20 (з)   Игорь Юрганов
8 (п)   Никита Колдунов
9 (н)   Антон Заболотный
93 (в)   Алексей Городовой
23 (в)   Иван Коновалов
29 (з)   Виталий Денисов
2 (з)   Карл Старфельт
69 (з)   Данил Степанов
6 (п)   Евгений Башкиров
70 (п)   Николай Кипиани
21 (п)   Хвича Кварацхелия
8 (н)   Видар Кьяртанссон
Удары
40%
По воротам: 9
В створ: 2
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 2
Удары
60%
По воротам: 11
В створ: 3
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр и отправил команды на перерыв.
'43
Миладинович нанёс удар головой после навеса в штрафную с правого фланга — рядом со штангой пролетел мяч!
'41
Давиташвили навесил со стандарта в штрафную — защита выиграла борьбу за мяч.
'39
ГОЛ! Бурмистров вырезал передачу в штрафную на Мостового, тот сделал скидку на Лагатора, а Душан обработал мяч и послал его в сетку, пробив Дюпину между ног!
'27
Мостовой убежал в контратаку по центру, вырезал передачу на Карапетяна, тот пробил от линии штрафной, но удар был заблокирован Поярковым.
'25
Подберёзкин нанёс удар из центра штрафной — Заболотный на месте.
'23
Кудряшова привели в порядок тем временем, вернулся он на поле.
'22
Сейчас Подберёзкин с дальней дистанции пробил, но попал в соперника.
'20
Подберёзкин навесил в центр штрафной, Могилевец нанёс удар в касание — рядом со штангой!
'18
У Кудряшова разбит нос после столкновения с Марковым. Останавливают ему кровь.
'16
Не сумел Карапетян достать до мяча после высокого навеса в штрафную.
'14
Давиташвили выиграл верховую борьбу в штрафной и нанёс удар головой, с которым уверенно справился Заболотный.
'12
Зуев с левого фланга сместился с мячом в штрафную, но выйти на ударную позицию не смог — отобрали у него мяч защитники.
'10
Карапетян получил мяч на границе штрафной, сместился чуть левее и резко пробил — выше ворот получилось.
'7
Убойными моментами обменялись команды на старте матча. Будем надеяться, что и дальше пойдёт в том же духе, тем более что последний тур года в нашем чемпионате получается весьма голевым.
'5
Тут же убежали в контратаку хозяева, и закончилась она ударом Мостового в подкате в штангу от линии вратарской! Прострельную передачу на него от правого края штрафной отдал Полоз перед этим.
'4
Зуев нанёс плотный удар из штрафной — Заболотный в прыжке отразил удар!
'3
Давиташвили навесил с правого фланга в штрафную — Заболотный в прыжке поймал мяч в руки.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Сочи» — «Рубин» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Сочи» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.