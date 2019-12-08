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Трансляция
С конца
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'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр и отправил команды на перерыв.
'43
Миладинович нанёс удар головой после навеса в штрафную с правого фланга — рядом со штангой пролетел мяч!
'41
Давиташвили навесил со стандарта в штрафную — защита выиграла борьбу за мяч.
'39
'27
Мостовой убежал в контратаку по центру, вырезал передачу на Карапетяна, тот пробил от линии штрафной, но удар был заблокирован Поярковым.
'25
Подберёзкин нанёс удар из центра штрафной — Заболотный на месте.
'23
Кудряшова привели в порядок тем временем, вернулся он на поле.
'22
Сейчас Подберёзкин с дальней дистанции пробил, но попал в соперника.
'20
Подберёзкин навесил в центр штрафной, Могилевец нанёс удар в касание — рядом со штангой!
'18
У Кудряшова разбит нос после столкновения с Марковым. Останавливают ему кровь.
'16
Не сумел Карапетян достать до мяча после высокого навеса в штрафную.
'14
Давиташвили выиграл верховую борьбу в штрафной и нанёс удар головой, с которым уверенно справился Заболотный.
'12
Зуев с левого фланга сместился с мячом в штрафную, но выйти на ударную позицию не смог — отобрали у него мяч защитники.
'10
Карапетян получил мяч на границе штрафной, сместился чуть левее и резко пробил — выше ворот получилось.
'7
Убойными моментами обменялись команды на старте матча. Будем надеяться, что и дальше пойдёт в том же духе, тем более что последний тур года в нашем чемпионате получается весьма голевым.
'5
Тут же убежали в контратаку хозяева, и закончилась она ударом Мостового в подкате в штангу от линии вратарской! Прострельную передачу на него от правого края штрафной отдал Полоз перед этим.
'4
Зуев нанёс плотный удар из штрафной — Заболотный в прыжке отразил удар!
'3
Давиташвили навесил с правого фланга в штрафную — Заболотный в прыжке поймал мяч в руки.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Сочи» — «Рубин» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Сочи» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.