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Трансляция
С конца
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'48
Глушаков сместился на правый край и прострелил в штрафную! Неделчяру вынес мяч в сторону.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Уфы» после 45 минут. Гости вышли вперёд после точного удара Алиева. Забив гол, уфимцы перешли на игру вторым номером. Грозненцы владели мячом, но из моментов можно выделить только удар Понсе в перекладину.
'44
Гащенков подключился к атаке и мощно приложился с дальней дистанции! Мяч улетел выше перекладины.
'42
А теперь Карпу досталось в борьбе с Понсе. Полузащитник «Уфы» держится за затылок.
'40
Ещё один жёсткий стык, Харин врезался в Фомина. Пауза в игре.
'38
Уфимцы в контратаке заработали угловой. Тилл навесил, но мяч перелетел через штрафную.
'36
Беленов забрал мяч после очередного заброса.
'34
Грозненцы подолгу разыгрывают мяч перед чужой штрафной, но нет ударов по воротам. Спокойно отбиваются гости.
'32
Исмаэл выбрался на свободное пространство и навесил в штрафную — Неделчяру перехватил мяч.
'30
Фомин в подкате снёс рвавшегося в атаку Иванова. Обошлось устным предупреждением от арбитра.
'28
Тилл получил болезненный удар по ноге от Харина. Пауза в игре.
'26
Контратакой ответили уфимцы, Городов забрал мяч после неудачной скидки Карпа.
'24
Гиголаев проскочил между двух защитников и навесил во вратарскую! Беленов на выходе опередил Понсе.
'22
Грозненцы наладили контроль над мячом и перевели игру к штрафной уфимцев.
'20
Гости провели атаку левым флангом, Кротов мощным ударом запустил мяч на трибуну.
'18
Длинный заброс прошёл в штрафную уфимцев, Беленов без проблем снял мяч.
'16
Момент у «Ахмата»! Прошла подача с углового, Понсе выиграл позицию и пробил головой — мяч попал в перекладину и вылетел в поле!
'14
Глушаков агрессивно пошёл в отбор и в подкате снёс Тилла.
'12
Ещё одна быстрая атака уфимцев, Алиев пробил со входа в штрафную — рикошет и угловой.
'10
'9
Бизяк ворвался в штрафную, под углом выскочил на ворота и пробил — мяч попал в сетку с внешней стороны. Но чуть раньше прозвучал свисток — форвард подыграл себе рукой.
'7
В невысоком темпе проходят первые минуты, много борьбы в центре поля.
'5
Харин получил пас, полез в обводку на трёх соперников и потерял мяч.
'3
Кротов с правого края дошёл до лицевой, прострелил и заработал угловой.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Ахмат» — «Уфа» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.