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Трансляция
С конца
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Малых прошёл по флангу и навесил в штрафную — Ойеволе выбил мяч головой.
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Поехали! Игра началась.
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Команды вышли на поле.
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Подробная графическая трансляция матча «Тамбов» — «Оренбург» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Оренбург» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.