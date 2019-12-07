онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Тамбов Оренбург

Битва аутсайдеров: «Тамбов» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Тамбов» — «Оренбург». ОНЛАЙН

«Тамбов» на своем поле принимает «Оренбург» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   07 декабря 14:00   |  1 тайм
Тамбов
0:0
Оренбург
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
58 (з)   Адесойе Ойеволе
27 (з)   Алексей Грицаенко
55 (з)   Максим Осипенко
2 (з)   Алексей Рыбин
3 (з)   Гурам Тетрашвили
8 (п)   Антон Килин
25 (п)   Павел Карасев
77 (п)   Михаил Костюков
13 (н)   Владимир Обухов
19 (н)   Георгий Мелкадзе
38 (в)   Андрей Климович
15 (з)   Георгий Зотов
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов
4 (з)   Урош Радакович
29 (п)   Вадим Афонин
10 (п)   Рикарду Алвеш
7 (п)   Филип Рогич
8 (п)   Даниэль Мишкич
17 (п)   Жига Шкофлек
32 (п)   Артём Кулишев
Запасной состав
50 (в)   Владимир Сугробов
30 (з)   Сослан Таказов
7 (п)   Олег Чернышов
92 (п)   Валерий Чуперка
17 (п)   Хетаг Хосонов
23 (п)   Данил Клёнкин
11 (п)   Олабиран Муйва
14 (н)   Хызыр Аппаев
48 (н)   Андрей Часовских
9 (н)   Хасан Мамтов
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
66 (з)   Савелий Козлов
42 (з)   Иван Лапшов
31 (з)   Виталий Шахов
3 (з)   Михаил Сиваков
77 (п)   Никита Маляров
22 (п)   Фёдор Черных
11 (н)   Андреа Чуканов
20 (н)   Джоэль Фамейе
88 (н)   Артём Галаджан
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'3
Малых прошёл по флангу и навесил в штрафную — Ойеволе выбил мяч головой.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Тамбов» — «Оренбург» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.