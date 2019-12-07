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Краснодар ЦСКА

Оправдаться за Тулу: ЦСКА ведет у «Краснодара». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает московский ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   07 декабря 16:30   |  1 тайм
Краснодар
0:1
ЦСКА
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обляков 15'
Влашич 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
5 (з)   Урош 
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
52 (п)   Тонни де
8 (п)   Юрий Газинский
14 (п)   Кристофер Ольссон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
10 (п)    Вандерсон
9 (н)    Ари
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
62 (з)   Вадим Карпов
78 (з)   Игорь Дивеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
98 (п)   Иван Обляков 15'
8 (п)   Никола Влашич 42'
10 (п)   Алан Дзагоев
20 (п)   Константин Кучаев
25 (п)   Кристиян Бистрович
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
77 (п)   Руслан Камболов
21 (п)   Юнес Намли
47 (п)   Даниил Уткин
33 (н)   Маркус Берг
17 (н)   Иван Игнатьев
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
27 (з)   Седрик Гогуа
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
31 (з)   Звонимир Шарлия
7 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
11 (п)   Лукас Сантос
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
19 (н)   Такума Нисимура
Удары
25%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 5
Удары
75%
По воротам: 4
В створ: 3
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 2
Самоечитаемое
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`44

ЦСКА очень спокойно владеет мячом и не форсирует развитие атак. Осторожничают.

`42

Влашич сфолил на Петрове, да еще и едва разборки с ним не устроил. Желтая карточка.

`40

Заброс за спины защитника «Краснодара» на Кучаева прошел у армейцев, но тот промедлил и позволил Мартыновичу себя обойти.

`38

Потерял Обляков мяч в атаке, убежали «быки» три в три, Стоцкий получил передачу на фланге от бразильца и делал перевод на дальнюю штангу, где де Вильена отдавал уже во вратарскую — там никого из одноклубников не было.

`36

ЦСКА выглядит предпочтительнее хозяев. Не получается толком ничего у «быков».

`34

Момент! Дзагоев примерно с той позиции, что забил Обляков, пробивал в нижний угол — рядом со штангой!

`33

У «быков» чрезвычайно мало подходов к воротам. Вот и де Вильена зачем-то пробил с дальней дистанции — сильно мимо.

`31

Дзагоев отобрал мяч на чужой половине поля, отпасовал на Влашича, который из-за пределов штрафной пробил низом — получилось не слишком сильно, Сафонов легко справился.

`29

Подарил Карпов угловой «Краснодару», неудачно выбив мяч, но у «быков» стандарт не получился — отбились легко армейцы.

`27

Ольссон свалил Бистровича в центре поля. «Краснодар» сам себе мешает этими фолами ненужными.

`25

«Краснодар» забрал себе мяч в последние минуты и играет больше от себя. ЦСКА не против контратаковать. И очень много фолов — на эпизоды разбился матч.

`23

Момент! Мартынович почти во вратарской получил мяч, но промедлил и покатил снаряд совсем слабо — Акинфеев забрал. А шанс был хороший.

`22

Дзагоев в центре поля очень опасно играл против Стоцкого, выставив ногу. Обошлось без предупреждения.

`20

Засчитан гол! Но сколько же времени потеряли...

`19

Пошел главный арбитр встречи сам смотреть эпизод.

`18

Растянулась у нас пауза — видеоассистенты сейчас смотрят эпизод с голом. Есть подозрения, что Кучаев в начале голевой атаки сфолил против Ари.

`15

ГОЛ! Обляков получил мяч от Бистровича в атаке и на свободном пространстве ускорился к штрафной, но за несколько метров до линии остановился мощно ударил в девятку! 1:0 — армейцы повели.

`14

Вандерсон на фланге сфолил против Облякова. Не все получается у хозяев, играют от обороны.

`12

Момент! Дзагоев отдал классную передачу на фланг на Облякова, тот отпасовал в штрафную на открывавшегося Влашича, а хорват с острого угла пробивал в дальний угол — Сафонов выручил «быков».

`10

Гости часто теряют мяч на чужой половине поля. После одного из таких эпизодов дошли «быки» до штрафной ЦСКА, последовал прострел, который прервал Карпов.

`8

Тонни де Вильена с дальней дистанции мощно выстрелил по воротам Акинфеева, но голкипер ЦСКА занял правильную позицию и легко поймал мяч.

`6

Ари получил отличную передачу от Ольссона, добежал до штрафной соперник и решил пробить, а не обыгрывать. Заблокировали этот удар армейцы.

`5

Стоцкий в середине поля сфолил на Фернандесе, задержав того. Очень спокойное начало игры.

`3

Влашич прорвался по флангу к самой лицевой линии и навесил в штрафную хозяев, где партнеров не оказалось.

`1

Матч начался!

16:25

На сегодняшнем матче фанаты «Краснодара» и ЦСКА выразят солидарность к коллегами из московского «Спартака» на фоне массовых задержаний болельщиков в последние недели. Активные поклонники армейцев покинут стадион после первого тайма, фанаты «быков» — после 30-й минуты.

16:20

«Краснодар» и ЦСКА — соседи в турнирной таблице (третье и четвертое места соответственно). У «быков» 34 очка, армейцы отстают на один балл.

16:15

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Чалов.

16:10

Состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Стоцкий, Олссон, де Вильена, Газинский, Ари, Вандерсон.

16:05

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

16:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.