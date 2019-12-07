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ЦСКА очень спокойно владеет мячом и не форсирует развитие атак. Осторожничают.
Заброс за спины защитника «Краснодара» на Кучаева прошел у армейцев, но тот промедлил и позволил Мартыновичу себя обойти.
Потерял Обляков мяч в атаке, убежали «быки» три в три, Стоцкий получил передачу на фланге от бразильца и делал перевод на дальнюю штангу, где де Вильена отдавал уже во вратарскую — там никого из одноклубников не было.
ЦСКА выглядит предпочтительнее хозяев. Не получается толком ничего у «быков».
У «быков» чрезвычайно мало подходов к воротам. Вот и де Вильена зачем-то пробил с дальней дистанции — сильно мимо.
Дзагоев отобрал мяч на чужой половине поля, отпасовал на Влашича, который из-за пределов штрафной пробил низом — получилось не слишком сильно, Сафонов легко справился.
Подарил Карпов угловой «Краснодару», неудачно выбив мяч, но у «быков» стандарт не получился — отбились легко армейцы.
Ольссон свалил Бистровича в центре поля. «Краснодар» сам себе мешает этими фолами ненужными.
«Краснодар» забрал себе мяч в последние минуты и играет больше от себя. ЦСКА не против контратаковать. И очень много фолов — на эпизоды разбился матч.
Дзагоев в центре поля очень опасно играл против Стоцкого, выставив ногу. Обошлось без предупреждения.
Засчитан гол! Но сколько же времени потеряли...
Пошел главный арбитр встречи сам смотреть эпизод.
Растянулась у нас пауза — видеоассистенты сейчас смотрят эпизод с голом. Есть подозрения, что Кучаев в начале голевой атаки сфолил против Ари.
Вандерсон на фланге сфолил против Облякова. Не все получается у хозяев, играют от обороны.
Гости часто теряют мяч на чужой половине поля. После одного из таких эпизодов дошли «быки» до штрафной ЦСКА, последовал прострел, который прервал Карпов.
Тонни де Вильена с дальней дистанции мощно выстрелил по воротам Акинфеева, но голкипер ЦСКА занял правильную позицию и легко поймал мяч.
Ари получил отличную передачу от Ольссона, добежал до штрафной соперник и решил пробить, а не обыгрывать. Заблокировали этот удар армейцы.
Стоцкий в середине поля сфолил на Фернандесе, задержав того. Очень спокойное начало игры.
Влашич прорвался по флангу к самой лицевой линии и навесил в штрафную хозяев, где партнеров не оказалось.
На сегодняшнем матче фанаты «Краснодара» и ЦСКА выразят солидарность к коллегами из московского «Спартака» на фоне массовых задержаний болельщиков в последние недели. Активные поклонники армейцев покинут стадион после первого тайма, фанаты «быков» — после 30-й минуты.
«Краснодар» и ЦСКА — соседи в турнирной таблице (третье и четвертое места соответственно). У «быков» 34 очка, армейцы отстают на один балл.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Чалов.
Состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Стоцкий, Олссон, де Вильена, Газинский, Ари, Вандерсон.
Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.