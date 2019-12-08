Команды уже встречались после того, как «Спартак» возглавил Тедеско. Тогда в Кубке России красно-белые выиграли со счетом 2:1, но ростовчане играли фактически вторым составом. Сейчас история совсем другая, да и у немецкого тренера «Спартака» серьезные кадровые проблемы: дисквалифицированы разом Илья Кутепов и Самюэль Жиго! Похоже, сегодня команда сыграет в четыре защитника, одним из которых будет чешский опорник Алекс Крал!