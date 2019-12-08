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«Спартак» пытается завладеть инициативой, но в итоге первый угловой зарабатывает «Ростов».
Да, «Спартак» действительно играет в четыре защитника сегодня. Что интересно, в запасе остался Айртон, а на его месте Лоренсо Мельгарехо.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Сегодня на матче работает VAR.
У «Ростова» 31 очко, у «Спартака» — 22. Это последний матч в Российской премьер-лиге перед зимним перерывом. Прямо сейчас ростовчане пятые, а их соперник — на десятой строчке. Но команда Карпина может догнать «Локомотив» и ЦСКА и почти догнать «Краснодар», а хозяева могут дотянуться до занимающего шестое место тульского «Арсенала».
Команды уже встречались после того, как «Спартак» возглавил Тедеско. Тогда в Кубке России красно-белые выиграли со счетом 2:1, но ростовчане играли фактически вторым составом. Сейчас история совсем другая, да и у немецкого тренера «Спартака» серьезные кадровые проблемы: дисквалифицированы разом Илья Кутепов и Самюэль Жиго! Похоже, сегодня команда сыграет в четыре защитника, одним из которых будет чешский опорник Алекс Крал!
Вот состав «Ростова» от Валерия Карпина:
Песьяков — Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов — Зайнутдинов, Попов, Норманн — Ионов, Шомуродов, Байрамян.
Итак, вот кого из футболистов «Спартака» с первых минут выпустит Доменико Тедеско: Максименко — Зобнин, Крал, Джикия, Мельгарехо — Умяров, Тил, Бакаев — Ларссон, Понсе, Мирзов.
Начало — в 19:00 по московскому времени.
Добрый вечер! Московский «Спартак» в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом в чемпионате дома встречается с «Ростовом».