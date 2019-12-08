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Спартак Ростов

Дуэль Карпина с Тедеско: «Спартак» против «Ростова». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Спартак» — «Ростов». ОНЛАЙН

«Спартак» принимает «Ростов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   08 декабря 19:00   |  Не начался
Спартак
0:0
Ростов
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
9 (п)   Резиуан Мирзов
54 (п)   Наиль Умяров
47 (п)   Роман Зобнин
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
33 (п)   Алекс Крал
8 (п)   Гус Тиль
10 (п)   Зелимхан Бакаев
23 (н)   Джордан Ларссон
19 (н)   Эсекьель Понсе
30 (в)   Сергей Песьяков
78 (з)   Дмитрий Чистяков
34 (з)   Алексей Козлов
28 (з)   Евгений Чернов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
11 (п)   Алексей Ионов
8 (п)   Ивелин Попов
17 (п)   Матиас Норманн
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
19 (п)   Хорен Байрамян
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
21 (з)   Малькольм Баду
6 (з)    Айртон
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
92 (з)   Николай Рассказов
49 (п)   Джано Ананидзе
20 (п)   Андре Шюррле
17 (п)   Солтмурад Бакаев
7 (п)   Аяз Гулиев
1 (в)   Егор Бабурин
46 (в)   Денис Попов
25 (з)   Арсений Логашов
22 (з)   Кирилл Маляров
4 (з)   Данила Ведерников
3 (з)   Мацей Вилюш
26 (п)   Александр Саплинов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
Самоечитаемое
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'5

Еще момент! Байрамян находит в штрафной Шомуродова, который бьет головой чуть выше ворот!

'4

Норманн в итоге бьет после подачи и выигранной Шомуродовым борьбы. Рядом со штангой.

'3

«Спартак» пытается завладеть инициативой, но в итоге первый угловой зарабатывает «Ростов».

'2

Да, «Спартак» действительно играет в четыре защитника сегодня. Что интересно, в запасе остался Айртон, а на его месте Лоренсо Мельгарехо.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Сегодня на матче работает VAR.

18:55

У «Ростова» 31 очко, у «Спартака» — 22. Это последний матч в Российской премьер-лиге перед зимним перерывом. Прямо сейчас ростовчане пятые, а их соперник — на десятой строчке. Но команда Карпина может догнать «Локомотив» и ЦСКА и почти догнать «Краснодар», а хозяева могут дотянуться до занимающего шестое место тульского «Арсенала».

18:50

Команды уже встречались после того, как «Спартак» возглавил Тедеско. Тогда в Кубке России красно-белые выиграли со счетом 2:1, но ростовчане играли фактически вторым составом. Сейчас история совсем другая, да и у немецкого тренера «Спартака» серьезные кадровые проблемы: дисквалифицированы разом Илья Кутепов и Самюэль Жиго! Похоже, сегодня команда сыграет в четыре защитника, одним из которых будет чешский опорник Алекс Крал!

18:45

Вот состав «Ростова» от Валерия Карпина:

Песьяков — Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов — Зайнутдинов, Попов, Норманн — Ионов, Шомуродов, Байрамян.

18:40

Итак, вот кого из футболистов «Спартака» с первых минут выпустит Доменико Тедеско: Максименко — Зобнин, Крал, Джикия, Мельгарехо — Умяров, Тил, Бакаев — Ларссон, Понсе, Мирзов.

18:35

Начало — в 19:00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер! Московский «Спартак» в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом в чемпионате дома встречается с «Ростовом».