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Зенит Динамо М

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РПЛ. 19-й тур. «Зенит» — «Динамо». ОНЛАЙН

Санкт-петербургский «Зенит» принимает московское «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   06 декабря 19:30   |  1 тайм
Зенит
1:0
Динамо М
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Азмун 6'
Шиманьски 15'
Филипп 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Вячеслав Караваев
17 (п)   Олег Шатов
5 (п)   Вильмар Барриос
21 (п)   Александр Ерохин
91 (п)   Алексей Сутормин
7 (н)   Сердар Азмун 6'
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Антон Шунин
15 (з)   Роман Нойштедтер
34 (з)   Константин Рауш
17 (з)   Сергей Паршивлюк
4 (з)   Владимир Рыков
18 (з)   Иван Ордец
2 (з)   Григорий Морозов
6 (п)   Артур Юсупов
11 (п)   Себастьян Шиманьски 15'
5 (н)   Максимилиан Филипп 22'
10 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
86 (в)   Николай Рыбиков
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
87 (з)   Данила Прохин
19 (з)   Игорь Смольников
32 (п)   Матиас Краневиттер
20 (п)   Роберт Мак
38 (п)   Леон Мусаев
31 (в)   Игорь Лещук
45 (в)   Дэвид Сангаре
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
77 (п)   Шарль Каборе
7 (п)   Мигел Кардозу
23 (п)   Антон Соснин
20 (н)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
90 (н)   Николай Обольский
8 (н)   Кирилл Панченко
99 (н)   Рамиль Шейдаев
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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`26

Ерохин получает желтую карточку за срыв атаки. Сфолил на Филиппе.

`24

Момент! Шиманьски с линии штрафной пробивал в левый нижний угол — Кержаков выручил.

`22

Филипп грубо подкатился под Барриоса. Желтая карточка.

`20

Иванович в простой ситуации потерял мяч. Немного сбавили обороты игроки «Зенита», совсем не стремятся атаковать.

`17

«Зенит» перехватил инициативу после забитого мяча. Не получается контроль у «Динамо»

`15

Шиманьски получает желтую карточку за фол против Сантоса.

`12

В направлении Шатова, который приближался к вратарской «Динамо», следовала передача с фланга — выбили защитники москвичей.

`10

Игбун получил мяч в штрафной «Зенита», обыграл Ракицкого, но украинский защитник успел выбить у него снаряд на угловой.

`8

Дзюба из убойной позиции в штрафной с подъема ударил прямо в Рауша!

`6

ГОЛ! Ракицкий сделал отличную диагональ на Караваева, тот отпасовал на ход Сутормину, который от края штрафной навесил мяч во вратарскую, а Азмун точным кивком головы отправил снаряд в ворота. 1:0 — очень легкий гол «Зенита».

`5

Шатов перехватил мяч в центре поля и сделал рывок по направлению к флангу, но выбили динамовцы круглого за пределы поля.

`3

Гости с первых минут забрали себе мяч и медленно, но верно подходят к штрафной «Зенита». Хозяева обороняются спокойно.

`1

Матч начался!

19:25

Напомним, что после предыдущего тура, когда в Петербурге массово задерживали поклонников «Спартака», болельщики разных российских клубов откликнулись на призыв фанатского объединения красно-белых и на этом уикенде собираются провести акцию протеста. Так, болельщики сине-бело-голубых сегодня обещали покинуть стадион на 40-й минуте.

19:20

Петербургский коллектив лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 42 набранных очка. «Динамо» же находится на шестом месте с 24 баллами.

19:15

Состав «Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.

19:10

Состав «Зенита»: Кержаков, дос Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Сутормин, Барриос, Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба.

19:05

Матч начнется в 19.30 мск.

19:00

Санкт-петербургский «Зенит» в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом в чемпионате принимает на своем поле столичное «Динамо».