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Иванович в простой ситуации потерял мяч. Немного сбавили обороты игроки «Зенита», совсем не стремятся атаковать.
«Зенит» перехватил инициативу после забитого мяча. Не получается контроль у «Динамо»
В направлении Шатова, который приближался к вратарской «Динамо», следовала передача с фланга — выбили защитники москвичей.
Игбун получил мяч в штрафной «Зенита», обыграл Ракицкого, но украинский защитник успел выбить у него снаряд на угловой.
ГОЛ! Ракицкий сделал отличную диагональ на Караваева, тот отпасовал на ход Сутормину, который от края штрафной навесил мяч во вратарскую, а Азмун точным кивком головы отправил снаряд в ворота. 1:0 — очень легкий гол «Зенита».
Шатов перехватил мяч в центре поля и сделал рывок по направлению к флангу, но выбили динамовцы круглого за пределы поля.
Гости с первых минут забрали себе мяч и медленно, но верно подходят к штрафной «Зенита». Хозяева обороняются спокойно.
Напомним, что после предыдущего тура, когда в Петербурге массово задерживали поклонников «Спартака», болельщики разных российских клубов откликнулись на призыв фанатского объединения красно-белых и на этом уикенде собираются провести акцию протеста. Так, болельщики сине-бело-голубых сегодня обещали покинуть стадион на 40-й минуте.
Петербургский коллектив лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 42 набранных очка. «Динамо» же находится на шестом месте с 24 баллами.
Состав «Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.
Состав «Зенита»: Кержаков, дос Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Сутормин, Барриос, Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба.
Матч начнется в 19.30 мск.
Санкт-петербургский «Зенит» в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом в чемпионате принимает на своем поле столичное «Динамо».