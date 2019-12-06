Напомним, что после предыдущего тура, когда в Петербурге массово задерживали поклонников «Спартака», болельщики разных российских клубов откликнулись на призыв фанатского объединения красно-белых и на этом уикенде собираются провести акцию протеста. Так, болельщики сине-бело-голубых сегодня обещали покинуть стадион на 40-й минуте.