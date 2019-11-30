Крылья Советов

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Трансляция
С конца
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'45+1
Команды ушли на перерыв. «Уфа» открыла счёт в середине первого тайма, но в целом оба клуба показали силовой футбол с очень малым количеством голевых моментов. Ждём второй тайм.
'45+1
Бурлак заблокировал опасный удар с края штрафной!
'45
Тимофеев сбил соперника у центрального круга. Уже обе команды думают о перерыве.
'43
Сафрониди, работающий в штабе «Уфы», получил жёлтую карточку за выкрики в адрес арбитра после спорного эпизода.
'40
Тилл отметился неплохим ударом с линии штрафной, но Рыжиков на месте.
'39
Навес Зиньковского получился слишком высоким для Канунникова. Беленов не стал спешить с вводом мяча в игру.
'37
Бизяку помешали сделать проникающий пас на Тилла. Порой «Уфа» очень легко подбирается к чужой штрафной.
'33
'32
Кабутов пробежался по пустому флангу и прострелил в штрафную за спину пробежавшему Радоньичу.
'31
Сухов поддержал атаку справа, но навесил прямо в руки Рыжикову.
'29
«Крылья» пошли отыгрываться, заработав перспективный штрафной. Но толком выиграть борьбу за навес не получилось, удар Чернова тяжело назвать опасным, скорее всего, получилась скидка на Беленова.
'25
'24
Тилл снова залез в положение вне игры.
'23
Кротов падает у вратарской в борьбе с Черновым! Арбитр Станислав Васильев не поставил пенальти. Уфимцы особо не спорили.
'22
Рыжиков выручает свою команду после дальнего удара Кротова!
'21
Йокич выиграл борьбу и подставился под фол. Участились паузы в матче.
'19
Лысцов не дотянулся к мячу после заброса Тимофеева.
'16
Фомин ошибся с пасом направо, испортив хорошую атаку уфимцев на скорости.
'14
Радоньич нарушил правила в штрафной «Уфы».
'12
Зиньковский через центр вошёл в штрафную и пробил низом в левый угол — Беленов спас!
'11
Кротов! Йокич навесил слева, а Кротов в высоком прыжке пробил головой в перекладину!
'9
Лысцов поддержал атаку, развернулся перед штрафной и пробил чуть выше ворот!
'8
Радоньич не сумел прорваться к штрафной по левой бровке.
'6
Тилл попал в положение вне игры.
'5
Сухов сфолил на фланге. Инициатива перешла к хозяевам, которые стараются атаковать через фланги.
'4
Самарцы заработали угловой, последовала подача и уверенная игра на отбой в исполнении уфимцев. Но подбор за «Крыльями».
'2
«Уфа» пошла вперёд и вскоре потеряла мяч из-за плохой диагонали Карпа.
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.