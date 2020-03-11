Наконец этот перенесенный матч будет сыгран. С тех пор Владимир Федотов успел перебраться из «Оренбурга» в «Сочи». Так что свою бывшую команду он знает хорошо, но поможет ли это его новым подопечным сегодня? У «Сочи» 18 очков и последнее место в таблице, у «Оренбурга» 23 балла и 11-я позиция. Битва за выживание!