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«Сочи» продолжает владеть мячом. На Кокорине фолят, но он сохраняет контроль, правда, к обострению это не приводит. Очень плотно действуют гости.
Все больше стыков сейчас. Рубка за очки, которые для обеих команд на вес золота.
Маргасов имел неплохую возможность для удара, однако стал подрабатывать мяч и упустил момент.
Сочинцы отвечают позиционной игрой, контролируют мяч.
Заболотный выпрыгивал на подачу с фланга, но ударить не вышло. Тем не менее подбор остался за Заикой, который сразу же пробил, но очень уж неточно.
Заболотному прилично досталось в верховой борьбе. По спине попали Антону.
Сразу же «Сочи» зарабатывает угловой.
Наконец этот перенесенный матч будет сыгран. С тех пор Владимир Федотов успел перебраться из «Оренбурга» в «Сочи». Так что свою бывшую команду он знает хорошо, но поможет ли это его новым подопечным сегодня? У «Сочи» 18 очков и последнее место в таблице, у «Оренбурга» 23 балла и 11-я позиция. Битва за выживание!
Ну а вот стартовое сочетание «Оренбурга» от Константина Емельянова:
Климович — Радакович, Аюпов, Сиваков — Малых, Терехов — Мишкич, Рогич — Рикарду Алвеш, Фамейе, Деспотович.
Стартовые составы команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Сочи» Владимир Федотов:
Джанаев — Миладинович, Мевля, Новосельцев — Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Заика — Кокорин, Мостовой — Заболотный.
Начало встречи запланировано на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция отложенного матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Оренбургом».