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Подняться со дна: Кокорин против «Оренбурга». LIVE

РПЛ. 18-й тур. «Сочи» — «Оренбург». ОНЛАЙН

«Сочи» принимает «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18-й тур  |   11 марта 19:30   |  1 тайм
Сочи
0:0
Оренбург
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
25 (з)   Иван Новосельцев
32 (з)   Миха Мевля
45 (з)   Иван Миладинович
27 (з)   Кирилл Заика
15 (з)   Ибрагим Цаллагов
34 (з)   Тимофей Маргасов
16 (п)   Кристиан Нобоа
17 (п)   Андрей Мостовой
9 (н)   Антон Заболотный
91 (н)   Александр Кокорин
38 (в)   Андрей Климович
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
4 (з)   Урош Радакович
3 (з)   Михаил Сиваков
7 (п)   Филип Рогич
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Рикарду Алвеш
5 (п)   Тимур Аюпов
20 (н)   Джоэль Фамейе
9 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
26 (з)   Никита Калугин
24 (з)   Эльмир Набиуллин
90 (з)   Павел Шакуро
94 (п)   Душан Лагатор
21 (н)   Акмаль Бахтияров
58 (н)   Андрей Боковой
87 (н)   Александр Карапетян
77 (н)   Дмитрий Полоз
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
6 (з)   Эди Готлиб
66 (з)   Савелий Козлов
42 (з)   Иван Лапшов
15 (з)   Георгий Зотов
23 (п)   Исламбек Куат
32 (п)   Артём Кулишев
22 (п)   Фёдор Черных
11 (н)   Андреа Чуканов
14 (н)   Мамаду Силла
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 2
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 5
Трансляция
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'18

Отличная передача на рывок Заболотному, но тот стартовал слишком рано — офсайд.

'15

«Сочи» продолжает владеть мячом. На Кокорине фолят, но он сохраняет контроль, правда, к обострению это не приводит. Очень плотно действуют гости.

'13

Все больше стыков сейчас. Рубка за очки, которые для обеих команд на вес золота.

'11

Маргасов имел неплохую возможность для удара, однако стал подрабатывать мяч и упустил момент.

'10

Сочинцы отвечают позиционной игрой, контролируют мяч.

'8

Моментище! Фамейе выскочил на рандеву с Джанаевым после передачи от защитников «Сочи». Катил наверняка мимо голкипера, но при этом мяч прошел рядом со штангой!

'7

Заболотный выпрыгивал на подачу с фланга, но ударить не вышло. Тем не менее подбор остался за Заикой, который сразу же пробил, но очень уж неточно.

'6

Заболотному прилично досталось в верховой борьбе. По спине попали Антону.

'3

Фамейе выигрывает воздух в своей штрафной, но мяч отскакивает к Цаллагову, который бьет влет — рядом со штангой!

'2

Сразу же «Сочи» зарабатывает угловой.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

19:31

Наконец этот перенесенный матч будет сыгран. С тех пор Владимир Федотов успел перебраться из «Оренбурга» в «Сочи». Так что свою бывшую команду он знает хорошо, но поможет ли это его новым подопечным сегодня? У «Сочи» 18 очков и последнее место в таблице, у «Оренбурга» 23 балла и 11-я позиция. Битва за выживание!

19:30

Ну а вот стартовое сочетание «Оренбурга» от Константина Емельянова:

Климович — Радакович, Аюпов, Сиваков — Малых, Терехов — Мишкич, Рогич — Рикарду Алвеш, Фамейе, Деспотович.

19:25

Стартовые составы команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Сочи» Владимир Федотов:

Джанаев — Миладинович, Мевля, Новосельцев — Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Заика — Кокорин, Мостовой — Заболотный.

19:20

Начало встречи запланировано на 19.30 мск.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция отложенного матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Оренбургом».