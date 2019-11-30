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Трансляция
С конца
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'31
'30
Могли гости убежать в опасную контратаку, но передача Маркова на Могилевеца не прошла.
'29
Через короткую передачу казанцы разыграли угловой, Данченко загрузил мяч к вратарской, где Анхель головой сыграл надёжно.
'28
Прошла подача в штрафную гостей, Понсе головой в падении пробил, но мяч пошёл по центру ворот, где находился Дюпин.
'26
Гащенков с правого фланга навесил мяч в штрафную «Рубина», Понсе был близок к удару головой, но казанский защитник позицию не проиграл.
'25
Сейчас у казанцев гораздо лучше держится мяч, хотя брака в передачах тоже хватает.
'23
Разыграли корнер гости, подача в штрафную хозяев не привела к удару по воротам.
'22
Гости организовали атаку с ходу, в завершении которой Давиташвили нанёс удар — мяч после рикошета ушёл на угловой.
'20
Марков пробил по воротам «Ахмата», но уже после свистка арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'18
Продолжают казанцы низом доставлять мяч к чужим воротам. Попытка Могилевеца получилась на вратаря.
'17
Справились хозяева со стандартом соперника от угла поля.
'16
Семёнов прервал ещё один опасный прострел к воротам «Ахмата» — угловой.
'15
Корнер гостей завершился ударом Маркова головой — выше ворот прошёл мяч.
'14
Зуев опасный прострел низом исполнил во вратарскую, Семёнов в подкате здорово сыграл, не позволив Маркову замкнуть эту атаку «Рубина»!
'13
Казанцы провели атаку, мяч был доставлен в чужую штрафную, но там надолго не задержался.
'11
Дюпин позволяет себе поиграть за штрафной «Рубина», выполняя роль последнего защитника.
'9
«Ахмат» старается высоко встречать соперника. «Рубину» приходится держать оборону.
'7
Ещё один удар по воротам «Рубина» из пределов штрафной, но на этот раз мяч не долетел до створа.
'5
Момент! Разыграли грозненцы угловой, Анхель использовал отскок мяча в центр штрафной и пробил — Могилевец на линии ворот блокировал попытку! Уилкер ещё получил шанс и на добивание, но уже тут Дюпин среагировал!
'3
Давиташвили принял мяч у штрафной «Ахмата», но при этом подыграл себе рукой — фол в атаке зафиксирован.
'1
Дан свисток к началу матча! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.