онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Ахмат Рубин

Встреча аутсайдеров: «Ахмат» против «Рубина». LIVE

РПЛ. 18-й тур. «Ахмат» — «Рубин». ОНЛАЙН

Грозненский «Ахмат» принимает казанский «Рубин» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18-й тур  |   30 ноября 19:00   |  1 тайм
Ахмат
1:0
Рубин
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Глушаков 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов
13 (п)   Роланд Гиголаев
6 (п)   Михаил Гащенков
88 (п)   Денис Глушаков 31'
11 (п)    Исмаэл
59 (п)   Евгений Харин
19 (п)   Олег Иванов
21 (п)   Одисе Роши
18 (н)   Андрес Понсе
22 (в)   Юрий Дюпин
3 (з)   Константин Плиев
5 (з)   Филип Уремович
33 (з)   Олег Данченко
71 (з)   Николай Поярков
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
18 (п)   Павел Могилевец
10 (п)   Игорь Коновалов
12 (п)   Александр Зуев
11 (п)   Зурико Давиташвили
20 (н)   Евгений Марков
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
42 (в)   Александр Мелихов
20 (з)   Зоран Нижич
8 (п)   Дамиан Шиманьски
23 (п)   Антон Швец
10 (п)   Халид Кадыров
9 (п)   Конрад Михаляк
22 (п)   Лечи Садулаев
95 (н)   Абубакар Кадыров
17 (н)   Аблайе Мбенге
7 (н)   Магомед Митришев
23 (в)   Иван Коновалов
66 (в)   Никита Янович
80 (з)   Егор Сорокин
2 (з)   Карл Старфельт
69 (з)   Данил Степанов
6 (п)   Евгений Башкиров
70 (п)   Николай Кипиани
21 (п)   Хвича Кварацхелия
8 (н)   Видар Кьяртанссон
Удары
100%
По воротам: 7
В створ: 5
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 4
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 4
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'31
ГОЛ! Роши на скорости правым краем ворвался в штрафную «Рубина», далее прострелил во вратарскую, Дюпин в прыжке мяч парировал, но прямо на ногу Глушакову, который в касание пробил в цель!
'30
Могли гости убежать в опасную контратаку, но передача Маркова на Могилевеца не прошла.
'29
Через короткую передачу казанцы разыграли угловой, Данченко загрузил мяч к вратарской, где Анхель головой сыграл надёжно.
'28
Прошла подача в штрафную гостей, Понсе головой в падении пробил, но мяч пошёл по центру ворот, где находился Дюпин.
'26
Гащенков с правого фланга навесил мяч в штрафную «Рубина», Понсе был близок к удару головой, но казанский защитник позицию не проиграл.
'25
Сейчас у казанцев гораздо лучше держится мяч, хотя брака в передачах тоже хватает.
'23
Разыграли корнер гости, подача в штрафную хозяев не привела к удару по воротам.
'22
Гости организовали атаку с ходу, в завершении которой Давиташвили нанёс удар — мяч после рикошета ушёл на угловой.
'20
Марков пробил по воротам «Ахмата», но уже после свистка арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'18
Продолжают казанцы низом доставлять мяч к чужим воротам. Попытка Могилевеца получилась на вратаря.
'17
Справились хозяева со стандартом соперника от угла поля.
'16
Семёнов прервал ещё один опасный прострел к воротам «Ахмата» — угловой.
'15
Корнер гостей завершился ударом Маркова головой — выше ворот прошёл мяч.
'14
Зуев опасный прострел низом исполнил во вратарскую, Семёнов в подкате здорово сыграл, не позволив Маркову замкнуть эту атаку «Рубина»!
'13
Казанцы провели атаку, мяч был доставлен в чужую штрафную, но там надолго не задержался.
'11
Дюпин позволяет себе поиграть за штрафной «Рубина», выполняя роль последнего защитника.
'9
«Ахмат» старается высоко встречать соперника. «Рубину» приходится держать оборону.
'7
Ещё один удар по воротам «Рубина» из пределов штрафной, но на этот раз мяч не долетел до створа.
'5
Момент! Разыграли грозненцы угловой, Анхель использовал отскок мяча в центр штрафной и пробил — Могилевец на линии ворот блокировал попытку! Уилкер ещё получил шанс и на добивание, но уже тут Дюпин среагировал!
'3
Давиташвили принял мяч у штрафной «Ахмата», но при этом подыграл себе рукой — фол в атаке зафиксирован.
'1
Дан свисток к началу матча! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.