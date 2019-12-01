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Трансляция
С конца
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'16
Морозов забросил мяч к левому краю штрафной «Локо», Рауш откликнулся на эту задумку, но под удар не подстроился.
'15
Паршивлюк долго принимал решение у угла чужой штрафной, Чорлука вступил в отбор, забрав мяч.
'13
«Локомотив» справился со стандартом соперника. Мяч вновь под контролем хозяев поля.
'12
Юсупов отличную передачу сделал на ход Игбуну, тот правым краем ворвался в штрафную «Локо», но далеко отпустил от себя мяч, чем воспользовался Хёведес. Впрочем, угловой бело-голубые заработали.
'11
Ордец перехватил мяч, далее задумал контратаку гостей, но пройти Мурило без фола не сумел.
'9
Игнатьев подключился в атаку и заработал угловой для своей команды. Миранчук подал на ближнюю штангу, а Рыков головой выбил мяч за штрафную «Динамо».
'8
Миранчук тонко забросил мяч в штрафную «Динамо», Коломейцев оказался на ударной позиции, но лайнсмен заметил в этой атаке «Локо» положение вне игры.
'7
Хозяева неспешно ведут перепас на своей половине поля, а гости и не думают выдёргиваться.
'5
Морозов с левого фланга через рикошет доставил мяч во вратарскую «Локомотива», где находился лишь Коченков.
'3
Смолов мог и сам наносить удар из-за штрафной, но выбрал проникающий пас — мяч до Алексея Миранчука не дошёл.
'1
Дан свисток к началу матча! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Динамо» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.