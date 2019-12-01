онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Локомотив Динамо М

Московское дерби: «Локомотив» принимает «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 18-й тур. «Локомотив» — «Динамо». LIVE

«Локомотив» встречается с «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
18-й тур  |   01 декабря 16:30   |  1 тайм
Локомотив
0:0
Динамо М
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
77 (в)   Антон Коченков
14 (з)   Ведран Чорлука
5 (з)   Бенедикт Хёведес
27 (з)    Мурило
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
69 (п)   Даниил Куликов
18 (п)   Александр Коломейцев
59 (п)   Алексей Миранчук
9 (н)   Фёдор Смолов
1 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Владимир Рыков
17 (з)   Сергей Паршивлюк
15 (з)   Роман Нойштедтер
34 (з)   Константин Рауш
2 (з)   Григорий Морозов
18 (з)   Иван Ордец
6 (п)   Артур Юсупов
7 (п)   Мигел Кардозу
5 (н)   Максимилиан Филипп
10 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
37 (з)   Станислав Магкеев
89 (п)   Никита Дорофеев
76 (п)   Максим Мухин
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
67 (п)   Роман Тугарев
19 (н)   Антонио Эдер
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
45 (в)   Дэвид Сангаре
24 (з)   Роман Евгеньев
13 (з)   Игорь Калинин
44 (з)   Тони Шуньич
77 (п)   Шарль Каборе
23 (п)   Антон Соснин
20 (н)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
90 (н)   Николай Обольский
8 (н)   Кирилл Панченко
99 (н)   Рамиль Шейдаев
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 1
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 4
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'16
Морозов забросил мяч к левому краю штрафной «Локо», Рауш откликнулся на эту задумку, но под удар не подстроился.
'15
Паршивлюк долго принимал решение у угла чужой штрафной, Чорлука вступил в отбор, забрав мяч.
'13
«Локомотив» справился со стандартом соперника. Мяч вновь под контролем хозяев поля.
'12
Юсупов отличную передачу сделал на ход Игбуну, тот правым краем ворвался в штрафную «Локо», но далеко отпустил от себя мяч, чем воспользовался Хёведес. Впрочем, угловой бело-голубые заработали.
'11
Ордец перехватил мяч, далее задумал контратаку гостей, но пройти Мурило без фола не сумел.
'9
Игнатьев подключился в атаку и заработал угловой для своей команды. Миранчук подал на ближнюю штангу, а Рыков головой выбил мяч за штрафную «Динамо».
'8
Миранчук тонко забросил мяч в штрафную «Динамо», Коломейцев оказался на ударной позиции, но лайнсмен заметил в этой атаке «Локо» положение вне игры.
'7
Хозяева неспешно ведут перепас на своей половине поля, а гости и не думают выдёргиваться.
'5
Морозов с левого фланга через рикошет доставил мяч во вратарскую «Локомотива», где находился лишь Коченков.
'3
Смолов мог и сам наносить удар из-за штрафной, но выбрал проникающий пас — мяч до Алексея Миранчука не дошёл.
'1
Дан свисток к началу матча! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Динамо» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.