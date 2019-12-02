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Плотный дальний удар Алана Дзагоева, но прямо в руки Шамову.
А теперь Бауэр прерывает уже отличный проникающий пас на Влашича в штрафную «Арсенала».
В штрафной «Арсенала» был с мячом Влашич, но Бауэр в последний момент в подкате мяч забрал!
После выхода Лесового «Арсенал» приличное количество времени повладел мячом на половине поля ЦСКА, подбирался к штрафной, но до удара дело так и не довел.
Атака ЦСКА после углового заканчивается ударом Облякова из-за штрафной — выше.
Тотальный игровой перевес ЦСКА, а травма Ткачева только усиливает его. Пока вдесятером действуют гости. Даниил Лесовой быстренько переодевается.
Быстрая атака ЦСКА закончилась ударом Марио Фернандеса в падении из штрафной, но там уже было неудобно. Мимо.
Подача в штрафную была неплохой, но сняли ее армейские защитники.
Контратака «Арсенала», в которой Луценко через защитников закидывает на вход в штрафную Горбатенко, который при обработке теряет мяч под прессингом. Атака продолжается вторым темпом и в итоге заканчивается угловым, хотя Акинфеев пустил мяч за лицевую в полной уверенности, что будет от ворот.
Дзагоев протащил мяч к штрафной по центру, ушел перед полукругом в правый полуфланг и пробил с 18-ти метров — выше створа. Алан просил у арбитра угловой, но на повторе видно, что никакого рикошета не было там.
Продолжают армейцы подбираться к штрафной «Арсенала». К ней-то подходят уверенно, но на входе вязнут в оборонительных редутах.
Дзагоев крутился с мячом на входе в штрафную «Арсенала», но в итоге смогли его обезмячить «канониры».
Влашич пробежал параллельно линии штрафной до ее левого угла, затем развернулся и пробил — Шамов в падении забрал мяч. Ну и снаряд шел, кажется, мимо створа.
Перехват армейцев перед штрафной «Арсенала», но Беляев в шикарном подкате выбил мяч!
Подача ЦСКА со штрафного с правого фланга ни к чему не приводит.
Григалава головой останавливает длинную передачу на Дзагоева, рванувшего по правому флангу.
ЦСКА еще ни разу в этом чемпионате не забивал в первые 15 минут матчей. Пока непохоже, что традиция прервется.
Тульский «Арсенал» никогда не набирал очков в Москве в матчах против ЦСКА. Начали бодро желто-красные, но сейчас армейцы их придавливают.
Кучаев, сместившись в центр с левого края пробил из-за штрафной — выше ворот.
Пока мяч все время в центре поля, но теперь контроль уже у хозяев.
«Арсенал» пока побольше владеет мячом и вообще пытается забрать инициативу.
Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.
ЦСКА находится на третьем месте с 33 очками после 17 игр. Если подопечные Гончаренко сегодня возьмут верх, то выйдут на вторую строчку, опередив «Локомотив». В этом случае от «Зенита» они будут отставать на пять баллов. «Арсенал» сейчас десятый с 19 очками после 17 матчей. Теоретически «канониры» могут достать идущий седьмым «Спартак».
В первом круге армейцы победили в Туле. Интересно, что все голы забили футболисты, которые сегодня находятся в запасе: на мяч Лесового ответили Ахметов и только перешедший в ЦСКА Гогуа.
Ну а вот состав тульского «Арсенала», выставленный Игорем Черевченко:
Шамов — Комбаров, Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес — Костадинов, Чаушич — Горбатенко, Ткачев — Луценко.
Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник ЦСКА Виктор Гончаренко: Акинфеев — Марио Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев — Бистрович, Обляков, Дзагоев — Влашич, Чалов.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал».