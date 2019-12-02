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Приблизиться к «Зениту»: ЦСКА играет с «Арсеналом». LIVE

РПЛ. 18-й тур. ЦСКА — «Арсенал». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА на своем поле играет с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
18-й тур  |   02 декабря 19:30   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Арсенал
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Комбаров 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
20 (п)   Константин Кучаев
98 (п)   Иван Обляков
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
10 (п)   Алан Дзагоев
9 (н)   Фёдор Чалов
50 (в)   Егор Шамов
4 (з)   Роберт Бауэр
21 (з)   Виктор Альварес
9 (з)   Кирилл Комбаров 24'
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
20 (п)   Горан Чаушич
70 (п)   Георги Костадинов
23 (п)   Игорь Горбатенко
11 (п)   Сергей Ткачёв 31'
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
31 (з)   Звонимир Шарлия
27 (з)   Седрик Гогуа
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
7 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
11 (п)   Лукас Сантос
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
19 (н)   Такума Нисимура
36 (в)   Михаил Левашов
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
5 (з)   Александр Довбня
14 (з)   Анри Хагуш
22 (п)   Даниил Лесовой 31'
7 (п)   Кантемир Берхамов
27 (п)   Александр Ломовицкий
28 (п)   Владислав Пантелеев
17 (н)   Гурам Аджоев
10 (н)   Эванс Кангва
30 (н)   Александру Тудорие
Удары
100%
По воротам: 12
В створ: 3
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 6
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 7
Самоечитаемое
Трансляция
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'42

Плотный дальний удар Алана Дзагоева, но прямо в руки Шамову.

'41

А теперь Бауэр прерывает уже отличный проникающий пас на Влашича в штрафную «Арсенала».

'39

В штрафной «Арсенала» был с мячом Влашич, но Бауэр в последний момент в подкате мяч забрал!

'37

Фернандес подает с правого фланга, и Чалов бьет головой из отличной позиции — Шамов ловит.

'36

Провалился центр обороны «Арсенала», скорее опорная зона, и атака ЦСКА вывела на удар по центру с 20 метров Облякова! Комбаров подкатился и убойный выстрел успел сблокировать!

'35

После выхода Лесового «Арсенал» приличное количество времени повладел мячом на половине поля ЦСКА, подбирался к штрафной, но до удара дело так и не довел.

'33

Атака ЦСКА после углового заканчивается ударом Облякова из-за штрафной — выше.

'32

Даниил Лесовой заменил Сергея Ткачева, который только с помощью врачей еле-еле идет в раздевалку...

'31

Классная комбинация ЦСКА! Фернандес закинул в штрафную с правого фланга, там Чалов в прыжке с лета сыграл пяткой вперед на Дзагоева, который бил в упор, но Шамов успел сократить угол обстрела и спас!

'30

Тотальный игровой перевес ЦСКА, а травма Ткачева только усиливает его. Пока вдесятером действуют гости. Даниил Лесовой быстренько переодевается.

'29

Сергей Ткачев во время армейской перепасовки просто упал в центре поля на газон. Держится за бедро. Похоже, травма задней поверхности бедра...

'27

ШТАНГА! Отличная атака ЦСКА, и Влашич после удобной передачи бил наверняка из штрафной из отличной позиции с восьми метров. Стойка спасла Шамова.

'26

Пытался кто-то из армейцев с центра поля перекинуть Шамова и чуть не попал. На сетку опустился мяч сверху, правда, голкипер успел вернуться в створ и контролировал ситуацию. Но пришлось ему понервничать.

'25

Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров отоваривает на фланге Ивана Облякова и получает первую в матче желтую карточку.

'24

Быстрая атака ЦСКА закончилась ударом Марио Фернандеса в падении из штрафной, но там уже было неудобно. Мимо.

'24

Подача в штрафную была неплохой, но сняли ее армейские защитники.

'23

Контратака «Арсенала», в которой Луценко через защитников закидывает на вход в штрафную Горбатенко, который при обработке теряет мяч под прессингом. Атака продолжается вторым темпом и в итоге заканчивается угловым, хотя Акинфеев пустил мяч за лицевую в полной уверенности, что будет от ворот.

'21

Дзагоев протащил мяч к штрафной по центру, ушел перед полукругом в правый полуфланг и пробил с 18-ти метров — выше створа. Алан просил у арбитра угловой, но на повторе видно, что никакого рикошета не было там.

'20

Продолжают армейцы подбираться к штрафной «Арсенала». К ней-то подходят уверенно, но на входе вязнут в оборонительных редутах.

'17

Дзагоев крутился с мячом на входе в штрафную «Арсенала», но в итоге смогли его обезмячить «канониры».

'15

Влашич пробежал параллельно линии штрафной до ее левого угла, затем развернулся и пробил — Шамов в падении забрал мяч. Ну и снаряд шел, кажется, мимо створа.

'13

Перехват армейцев перед штрафной «Арсенала», но Беляев в шикарном подкате выбил мяч!

'11

Подача ЦСКА со штрафного с правого фланга ни к чему не приводит.

'10

Григалава головой останавливает длинную передачу на Дзагоева, рванувшего по правому флангу.

'9

ЦСКА еще ни разу в этом чемпионате не забивал в первые 15 минут матчей. Пока непохоже, что традиция прервется.

'7

Тульский «Арсенал» никогда не набирал очков в Москве в матчах против ЦСКА. Начали бодро желто-красные, но сейчас армейцы их придавливают.

'5

Кучаев, сместившись в центр с левого края пробил из-за штрафной — выше ворот.

'4

Пока мяч все время в центре поля, но теперь контроль уже у хозяев.

'2

«Арсенал» пока побольше владеет мячом и вообще пытается забрать инициативу.

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:30

Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.

19:25

ЦСКА находится на третьем месте с 33 очками после 17 игр. Если подопечные Гончаренко сегодня возьмут верх, то выйдут на вторую строчку, опередив «Локомотив». В этом случае от «Зенита» они будут отставать на пять баллов. «Арсенал» сейчас десятый с 19 очками после 17 матчей. Теоретически «канониры» могут достать идущий седьмым «Спартак».

19:20

В первом круге армейцы победили в Туле. Интересно, что все голы забили футболисты, которые сегодня находятся в запасе: на мяч Лесового ответили Ахметов и только перешедший в ЦСКА Гогуа.

19:15

Ну а вот состав тульского «Арсенала», выставленный Игорем Черевченко:

Шамов — Комбаров, Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес — Костадинов, Чаушич — Горбатенко, Ткачев — Луценко.

19:10

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник ЦСКА Виктор Гончаренко: Акинфеев — Марио Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев — Бистрович, Обляков, Дзагоев — Влашич, Чалов.

19:05

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал».