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Краснодар Тамбов

Уйти со дна: «Тамбов» добился ничьей с «Краснодаром»

«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» в 18-м туре РПЛ

«Краснодар» на своем поле не сумел одержать победу над «Тамбовом» и сыграл с гостями вничью в матче 18-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» вела текстовую-онлайн-трансляцию.
18-й тур  |   02 декабря 19:30   |  закончен
Краснодар
0:0
Тамбов
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Сулейманов 12'
Спаич 90+5'
Мелкадзе 32'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
3 (з)   Йон Гудни
5 (з)   Урош  90'
98 (з)   Сергей Петров
10 (п)    Вандерсон
52 (п)   Тонни де 70'
8 (п)   Юрий Газинский
9 (н)    Ари
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов 60' 12'
33 (н)   Маркус Берг 82'
88 (в)   Гиорги Шелия
3 (з)   Гурам Тетрашвили
58 (з)   Адесойе Ойеволе
55 (з)   Максим Осипенко
2 (з)   Алексей Рыбин
30 (з)   Сослан Таказов
8 (п)   Антон Килин 56'
25 (п)   Павел Карасев
77 (п)   Михаил Костюков 73'
19 (н)   Георгий Мелкадзе 88' 32'
13 (н)   Владимир Обухов
Запасной состав
88 (в)   Андрей Синицын
1 (в)   Станислав Крицюк
11 (з)   Дмитрий Скопинцев 60'
14 (п)   Кристофер Ольссон 70'
53 (п)   Александр Черников
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
47 (п)   Даниил Уткин
21 (п)   Юнес Намли
77 (п)   Руслан Камболов
17 (н)   Иван Игнатьев 82'
50 (в)   Владимир Сугробов
92 (п)   Валерий Чуперка 56'
7 (п)   Олег Чернышов 88'
17 (п)   Хетаг Хосонов
23 (п)   Данил Клёнкин
6 (п)   Владислав Кулик
11 (п)   Олабиран Муйва
15 (п)   Усман Мухаммед
14 (н)   Хызыр Аппаев 73'
48 (н)   Андрей Часовских
9 (н)   Хасан Мамтов
Удары
67%
По воротам: 17
В створ: 6
Владение мячом
69%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 1
  • 11
Удары
33%
По воротам: 6
В створ: 3
Владение мячом
31%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 12
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+5
Финальный свисток! «Краснодар» и «Тамбов» провели упорный матч, в котором забитых мячей мы не увидели. Хозяева больше рассчитывали на победу, чаще атаковали, но гости смогли удержать свои ворота в неприкосновенности. На этом трансляцию завершаем. Увидимся на футболе!
'90+5
Ойеволе выбил мяч на угловой после подачи Петрова. Ари быстро выполнил навес в штрафную «Тамбова», Спаич пошёл на удар головой, но попал локтем в лицо Таказову — жёлтая карточка прилетела защитнику «Краснодара».
'90+3
Обухов во вратарскую навесил, Аппаев оторвался от защитника и пробил головой — выше ворот!
'90+1
Четыре минуты компенсировано ко второй половине матча! Справились хозяева со стандартом соперника от угла поля.
'90
Чернышов активное участие принял в атаке «Тамбова», мяч его ждал у лицевой, но Спаич здорово сыграл на опережении — угловой.
'88
Чернышов вошёл в игру на решающие минуты.
'88
Мелкадзе неспешно покинул поле.
'87
«Тамбов» держится за ничью, иногда играя откровенно на вынос.
'85
Чуперка дальним ударом отметился — неопасно. Сафонов не застоялся.
'84
Ари классную диагональ вырезал к лицевой, но оттуда обратный пас у Петрова получился за штрафную.
'82
Игнатьев вышел в линию атаки «быков».
'82
Берг на сегодня своё отбегал.
'81
Газинский заброс совершил в штрафную гостей, Берг откликнулся на это предложение, но до мяча головой не дотянулся.
'80
Пытались гости использовать перехват мяча в центре поля, но у чужой штрафной замельчили с передачами, а пас пяткой и вовсе был лишним.
'78
Ари хороший пас сделал в штрафную гостей, но Берг плохо обработал мяч, после чего пошёл в отбор и нарушил правила.
'77
Фьолусон врезался в Мелкадзе, не позволив тому организовать контратаку «Тамбова».
'75
15439 — такова явка на сегодняшний матч. Для понедельника — неплохо.
'73
Аппаев получил шанс проявить себя.
'73
Костюков покинул пределы поля.
'72
Рамирес здорово качнул защитника и от угла штрафной прострелил к дальней штанге, но эту атаку краснодарцам не удалось замкнуть!
'71
Мелкадзе мягкий заброс в центр штрафной хозяев исполнил, но Обухов чуть глубже к воротам открывался.
'70
Ольссон появился на поле в составе «Краснодара».
'70
Де Вильена отправился отдыхать.
'68
Скопинцев убрал мяч под любимую левую ногу и пробил с линии штрафной — Шелия начеку.
'66
Выжали тамбовчане угловой из своей атаки. Подача Карасёва была прервана Ари, который пришёл в свою штрафную.
'64
Во втором тайме игры, конечно, давление на ворота гостей выше, чем было до перерыва.
'62
Скопинцев от левого края штрафной низом отпасовал во вратарскую, Вандерсон выскочил на мяч, но Тетращвили в подкате помешал состояться удару в упор!
'60
Скопинцев вошёл в игру. Таков ход хозяев поля.
'60
Сулейманов заменён.
'59
Самый жирный момент в этой игре! После выстрела Газинского из-за штрафной вратарь «Тамбова» мяч не удержал в руках, Берг добил, но попал в ближнюю штангу, а уже Сулейманов не подстроился под удар из вратарской!
'58
Вандерсон на бровке получил передачу, далее ускорился, левым краем забрался в штрафную гостей и пробил — мяч прошёл рядом с ближним углом ворот! Не обошлось тут без рикошета.
'56
Чуперка вышел вместо травмированного Килина.
'56
Провели тамбовчане вынужденную замену.
'55
Вандерсон ушёл в лицевую, но прострел во вратарскую получился слабым.
'54
Килин при попытке отбора получил травму. На носилки погрузили полузащитника «Тамбова». Готовят гости экстренную замену.
'52
Вандерсон упал у штрафной гостей после борьбы с Осипенко — фола нет!
'51
Ойеволе легко разрушил атаку хозяев правым краем, выбив мяч в аут.
'49
«Краснодар» комбинируют на чужой половине поля, но пока обходится без проникающих ходов в штрафную соперника.
'47
Де Вильена из-за штрафной зарядил, мяч после рикошета от ноги защитника пошёл в створ, но Шелия справился с угрозой воротам «Тамбова»!
'46
Стартовал второй тайм матча!
'45+2
Сергей Лапочкин отправил команды на перерыв! В первом тайме «Краснодар» гораздо больше владел мячом, но из этого преимущества хозяева извлекли всего два удара в створ, с которыми Шелия справился. «Тамбов» эпизодами тоже неплохо смотрелся в позиционном нападении, но всё-таки чаще гостям приходилось находиться у своих ворот. Первая 45-минутка игры осталась без забитых мячей.
'45+2
Мелкадзе дали свободно пройти с мячом по центру, плотный удар из-за штрафной заставил Сафонова потрудиться!
'45+1
«Краснодар» прибавил в концовке тайма. Две минуты добавлено.
'44
Де Вильена получил повреждение после борьбы с Осипенко — работа для врачей команды.
'43
Вандерсон сместился с левого фланга в центр и пробил с линии штрафной — Шелия отразил мяч, хотя и был по пути рикошет!
'41
Прошёл заброс в штрафную «Тамбова», далее скидка в касание от Петрова, но мяч не долетел до Берга, который открывался во вратарской!
'40
Берг прорывался по центру, но на границе чужой штрафной отпустил от себя мяч, упустив возможность нанести удар по воротам.
'38
Первый угловой «быков» быстро перерос во второй. Подачи на ближнюю штангу не смогли удивить тамбовчан.
'37
Тамбовский корнер перешёл в контратаку краснодарцев, которая завершился назначением углового.
'37
Карасёв навес выполнил в штрафную южан, но там Спаич головой мяч встретил.
'36
Спаич оказался не прав при верховой борьбе с Обуховым — стандарт в пользу гостей.
'35
Рыбину понадобилась помощь врачей. Пауза в игре.
'34
Атаку правым краем провели гости. Рыбин пас низом в штрафную задумал, но мяч пришёл прямо в ноги Газинскому.
'32
Мелкадзе грубо сыграл против Спаича — «горчичник» предъявлен форварду «Тамбова».
'31
Полетал мяч по штрафной «Тамбова», в итоге отскок получился на Сулейманова, который с лёта плохо пробил.
'30
Вандерсон от левого края со стандарта доставил мяч в штрафную гостей, но Ойеволе в очередной раз умело сыграл головой.
'29
Костюков по правому краю запустил в прорыв Мелкадзе, но рефери в этой тамбовской атаке заметил офсайд.
'28
Сулейманов наконец-то проверил свою левую ногу. Добежал Шапи до правого угла штрафной и низом пробил — Шелия справился.
'26
Газинский откровенно придержал Костюкова за футболку в центре поля — фол, но почему-то без карточки.
'24
Прошла у «быков» атака с ходу, которая завершилась ударом Ари в пару метрах от штрафной — блокирована попытка.
'23
Осипенко с центра поля загрузил мяч в штрафную хозяев, Сафонов вышел из ворот и опередил Килина.
'22
У Сулейманова не прошла передача от правого края чужой штрафной — мяч через рикошет отправился в руки голкиперу.
'20
Обухов от угла поля подачу совершил к вратарской «Краснодара», но там первым на мяче оказался Спаич, здорово сыгравший головой.
'19
Рыбин и Костюков на правом краю отыгрались, а последующий прострел помог тамбовчанам заработать угловой.
'18
Неплохо у гостей держался мяч на чужой половине поля. Тетрашвили мягкий заброс в штрафную выполнил, но получилось точно на голову Фьолусону.
'16
Обухов навязал борьбу в штрафной «Краснодара», но Сафонов в итоге мяч руками прижал к газону.
'14
Продолжает главный арбитр своими решениями раздражать краснодарскую публику. У Газинского замечено нарушение правил в центре поля.
'12
Сулейманов контролировал мяч, но при этом отмахнулся от Карасёва — жёлтая карточка показана Шапи.
'11
Газинский забросил мяч к правому краю чужой штрафной, куда рванул Петров и в касание пробил — мимо ближнего угла ворот «Тамбова».
'9
Костюков на фланге грубо встретил Рамиреса — фол зафиксирован. Рефери провёл профилактическую беседу.
'8
Спаич из глубины заброс исполнил в штрафную «Тамбова», но Ари никак не успевал к мячу.
'6
Рамирес подключился в атаку по левому флангу, получил передачу и навесил мяч в центр штрафной гостей, но там Ойеволе выиграл верх.
'5
«Тамбов» провёл позиционную атаку. Прострел Костюкова в штрафную соперника не получил обострения.
'3
Не разобрались хозяева у своей штрафной, позволив Тетрашвили нанести удар с радиуса — Сафонов на месте!
'2
Сулейманов от угла штрафной решил с правой ноги пробить — неточно. Извинился Шапи за такое завершение атаки.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Краснодар» — «Тамбов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.