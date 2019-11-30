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Трансляция
С конца
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'65
'65
'64
Угловой гостей был завершён фолом в атаке — Ароян перестарался в чужой штрафной.
'63
Бикфалви со штрафного зарядил во вратарский угол — Бабурин вытащил мяч из-под перекладины!
'62
'61
Кулаков заработал для екатеринбуржцев угловой. Ароян использовал подачу в ростовскую штрафную и пробил головой — выше ворот.
'60
По центру ростовчане провели атаку, Зайнутдинов решился на удар из-за штрафной — неточно.
'59
И во втором тайме «Ростов» владеет инициативой. Про контратаку «Урала» пока нечего сказать.
'57
Ионов от левого края низом прострелил в центр штрафной, но Шомуродов в борьбе за мяч не смог опередить защитника «Урала».
'55
'55
'54
Попов протащил мяч до чужой штрафной, но подстроиться под удар Ивелину не позволили.
'52
По-прежнему не работают у хозяев стандарты. Справились гости с очередным навесом от флажка.
'51
Норманн продемонстрировал свой дальний удар! Мяч от головы Полякова ушёл за лицевую — ещё один угловой.
'50
«Ростов» используют энергию раздевалки. Попов от угла поля навесил мяч в штрафную «Урала», Шомуродов в борьбе упал во вратарской, но судья на это никак не отреагировал.
'48
Атаку с ходу провели хозяева, мяч ушёл на правый фланг, но оттуда Зайнутдинов неудачную прострельную передачу исполнил.
'47
Пятый свой угловой разыграли ростовчане, но подача Чернова вновь не создала проблем обороне соперника.
'46
Стартовал второй тайм встречи! Без замен в перерыве.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Ростов» больше владел мячом, «Урал» выстроил игру на контратаках, но при этом за стартовую 45-минутку не было нанесено ни одного удара в створ — красноречивая деталь, которая даёт понять, что было на поле.
'45+1
Контратаку на скорости провели гости, но удар Эль-Кабира от левого края штрафной пришёлся мимо цели.
'45+1
Две минуты Алексей Сухой добавил к первому тайму игры.
'44
Козлов взял на себя инициативу и пробил из-за штрафной — промах, который контролировал Годзюр.
'43
Право на угловой получили екатеринбуржцы. Подача Эль-Кабира во вратарскую была прервана вратарём.
'41
'39
Эль-Кабир бился за мяч на чужой половине поля, но развить атаку гостей ему не удалось.
'37
Хитро ростовчане разыграли стандарт, Попов в итоге нанёс удар, но мяч прошёл рядом с дальним верхним углом ворот! В такие моменты сразу вспоминается отсутствие Ерёменко.
'36
Ароян на радиусе штрафной «Урала» сбил Попова — опасный стандарт.
'34
Ещё один угловой разыграли хозяева, Попов на дальнюю штангу забросил мяч, Зайнутдинов выиграл верх, но в борьбе в створ головой пробить не сумел.
'32
Корнер разыграли ростовчане, но подача Чернова получилась через всю штрафную «Урала».
'31
Чернов со стандарта навесил мяч в штрафную, но там Шомуродову не дали зацепиться за момент.
'30
Фидлер нарушил правила у углового флажка, сбив Байрамяна.
'29
Ионов откликнулся на дальний заброс к лицевой линии, но мяч не обработал.
'27
Чернов подобрал мяч у штрафной «Урала» и пробил с правой ноги — получилось неточно.
'26
Зайнутдинов перестарался в верховой борьбе за мяч в чужой штрафной — фол в атаке.
'25
Бабурин попал под прессинг. Пришлось голкиперу «Ростова» выбивать мяч за боковую линию.
'24
Попов решил эту игру разбавить дальним ударом, но мяч не полетел в створ уральских ворот.
'23
Больше игры на половине поля «Урала». Шомуродов совершил проникающий пас в штрафную гостей, но Ионова не пустили у мячу — Ароян на перехвате здорово сыграл в подкате.
'21
Чернов сделал заброс в штрафную «Урала», но никто из партнёров не рванул к мячу.
'19
Логашов уже почувствовал вкус игры, выбив мяч из штрафной хозяев после фланговой подачи.
'17
'17
'16
Не получилось у екатеринбуржцев выйти в контратаку — Ильин упустил мяч за боковую линию.
'15
Вернулся Чистяков на поле. «Урал» успел провести атаку в большинстве, Бикфалви не дали пробить головой с линии вратарской.
'13
Чистяков получил повреждение. Медики за пределами поля оказывают помощь защитнику «Ростова».
'11
Норманн накрыл выход гостей в атаку, а после этого Матиас пробил от угла штрафной — выше ворот.
'10
Чернов ещё одну подачу выполнил от флажка, но и она не озадачила соперника.
'9
Ионов на скорости ворвался в штрафную гостей, далее сделал навес к дальнему углу вратарской, но Байрамян не решился на удар.
'7
Попов со стандарта доставил мяч в штрафную «Урала», Годзюр вышел из ворот и остановил атаку «Ростова».
'5
Первый корнер хозяев быстро перешёл во второй. Подача Чернова получилась точно на голову Бикфалви.
'4
Прострел Зайнутдинова помог ростовчанам заработать первый угловой в матче.
'3
Затеяли гости атаку правым флангом, Кулаков навесил мяч в штрафную, где Бабурин здорово сыграл на выходе из ворот.
'1
Матч начался! Екатеринбуржцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ростов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.