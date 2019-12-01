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Ожидалось, что матч будет жарким — он такой и есть. Очень много борьбы, битва на каждом участке. Пять желтых карточек (три у «Спартака»). 8(4) — 4(2) по ударам и 61% на 39% по владению в пользу «Зенита». Он и ведет в счете после автогола Кутепова, хотя момент был спорным. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.
Бакаев жестко отбирает мяч у Барриоса, но арбитр считает, что фола не было. Атака «Спартака» в итоге захлебнулась, но Барриос и другие игроки «Зенита» очень недовольны, что арбитр не остановил игру.
Барриос тактическим фолом останавливает начинавшуюся атаку, сбивая Крала. Не было еще темпа у наступления, поэтому нет и карточки.
Бакаев подает в штрафную «Зенита», защитники оттуда выносят.
Не получилась подача на Ракицкого у Оздоева.
Жиго наступил на ногу Азмуну, штрафной на фланге. Кстати, когда фанаты гостей начали заряжать про Дзюбу, на стадионе пустили шумы через динамики.
Шатов закручивает со штрафного с фланга точно в руки Максименко.
Айртон на скорости протащил мяч, убегая от Караваева, но Барриос добежал и подстраховал партнера.
«Зенит» продолжает осаждать спартаковскую штрафную. Веерная атака приводит к удару Караваева почти с линии штрафной — намного выше и правее ворот.
Нет никакого пенальти. Из-за боковой надо вводить.
Весь «Зенит» обступил Мешкова, считая, что Зобнин сыграл рукой в борьбе с Дриусси. Ну, конечно, спартаковцу мяч в руку попал, но если такой пенальти ставить... Пока Мешков ждет, что скажут ассистенты, которые смотрят VAR.
Едва не убежали три спартаковца в опаснейший контрпрорыв, но Ракицкий все же успел выбить мяч из-под ноги у Понсе.
Шатов подает угловой «Зенита», Дзюба выигрывает борьбу у Жиго и едва не бьет по воротам, но французский защитник все же выносит на повторный корнер.
Ларссон отоварил Ракицкого у чужой штрафной. Полежал украинский защитник на газоне.
С помощью VAR проверяли борьбу Дзюбы с Кутеповым, но решили, что гол засчитан верно! Кутепов просто в бешенстве!
Дали спартаковцы спокойно подать Оздоеву на Дзюбу, тот в борьбе с Кутеповым пробил головой. Максименко шикарно сложился и потащил, но мяч отскочил в лежавшего уже защитника красно-белых и срикошетил в ворота.
«Зенит» снова осадил половину поля соперника после спартаковского отрезка.
Еще одна контратака «Спартака», в которой после паса Ларссона Бакаев продвинулся с мячом в глубину чужой половины и стрельнул низом с 30 метров — в руки Кержакову.
Дальний удар Георгия Джикии — совсем неудачно.
70% времени мячом владеет «Зенит», который в этом сезоне только один мяч пропустил в первых таймах в РПЛ.
Дальний удар Кутепова после скидки. Метров 40 было до ворот — выше.
Азмун фолит в борьбе за верховой мяч с голкипером гостей Максименко.
«Спартак» подобрался к чужой штрафной, но Караваев отобрал мяч у Понсе.
Тотально контролирует мяч «Зенит» и атакует, используя фланги. Но как только мяч приходит в центр, спартаковцы его перехватывают.
Вилков смотрел момент с помощью VAR на предмет игры Жиго рукой в своей штрафной. Пенальти нет.
Атака «Зенита» заканчивается подачей Дриусси в штрафную — неудачной.
«Зенит» пока больше владеет мячом, но спартаковцы разжимаются контрвыпадами.
Первая серьезная атака. Проход Дугласа Сантоса по диагонали в центр с ударом низом в створ — Максименко спокойно поймал.
Пока явно идет борьба за инициативу, а мяч в основном летает по воздуху через центр поля.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ну а на VAR вроде как отстраненный из-за судейства (обычно благосклонного именно к «Зениту») Михаил Вилков!
В первом круге «Зенит» выиграл со счетом 1:0 в Москве. Сначала был отмененный с помощью VAR гол Зелимхана Бакаева, а потом уже Юрий Жирков, которого сегодня нет даже в заявке, вложил сумасшедший удар с подбора после углового в самую девятку!
«Зенит» — «Спартак» — суперматч! Пусть хозяева и опережают гостей сейчас аж на 17 баллов в таблице. Битва будет жаркой, особенно на фоне истерии вокруг Артема Дзюбы, которого провоцируют спартаковские болельщики. Сам Дзюба ведет себя достаточно достойно, не реагируя, но вот полиция в Питере стала задерживать спартаковских фанатов еще после матча молодежных команд. Там скандировали, что Артем «кривоногий». Позже задержания продолжились уже и в городе — за нарушение общественного порядка. В общем, обстановка накалена.
Доменико Тедеско представил сегодня такую заявку «Спартака» на игру: Состав: Максименко — Зобнин, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Крал, З.Бакаев — Ларссон, Понсе.
Запасные: Ребров, С.Бакаев, Баду, Рассказов, Мельгарехо, Ещенко, Тиль, Гапонов, Шюррле, Мирзов, Ананидзе.
Давайте сразу обратимся к составам команд. «Зенит» Сергея Семака вышел с первых минут в следующем сочетании: Состав: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Шатов, Барриос, Оздоев, Дриусси — Азмун, Дзюба.
Запасные: Прохин, Мусаев, Краневиттер, Сутормин, Ерохин, Рыбиков, Осорио, Васютин, Мак, Смольников.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляция матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».