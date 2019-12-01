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Война Дзюбы: «Зенит» забил «Спартаку». LIVE

Футбол. РПЛ. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак». ОНЛАЙН

«Зенит» на своем поле принимает московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
18-й тур  |   01 декабря 19:00   |  перерыв
Зенит
1:0
Спартак
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Оздоев 15'
Кутепов 21' (авт)
Шатов 28'
Бакаев 29'
Кутепов 34'
Умяров 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Вячеслав Караваев
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев 15'
17 (п)   Олег Шатов 28'
7 (н)   Сердар Азмун
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
2 (з)   Самуэль Жиго
29 (з)   Илья Кутепов 21' 34'
14 (з)   Георгий Джикия
54 (п)   Наиль Умяров 44'
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев 29'
19 (н)   Эсекьель Понсе
23 (н)   Джордан Ларссон
Запасной состав
86 (в)   Николай Рыбиков
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
87 (з)   Данила Прохин
19 (з)   Игорь Смольников
21 (п)   Александр Ерохин
32 (п)   Матиас Краневиттер
20 (п)   Роберт Мак
38 (п)   Леон Мусаев
91 (п)   Алексей Сутормин
32 (в)   Артём Ребров
21 (з)   Малькольм Баду
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
92 (з)   Николай Рассказов
49 (п)   Джано Ананидзе
17 (п)   Солтмурад Бакаев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (п)   Резиуан Мирзов
20 (п)   Андре Шюррле
8 (п)   Гус Тиль
Удары
67%
По воротам: 8
В створ: 4
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 9
Удары
33%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 6
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Перерыв

Ожидалось, что матч будет жарким — он такой и есть. Очень много борьбы, битва на каждом участке. Пять желтых карточек (три у «Спартака»). 8(4) — 4(2) по ударам и 61% на 39% по владению в пользу «Зенита». Он и ведет в счете после автогола Кутепова, хотя момент был спорным. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.

'45+3

Ну и все, в борьбе на каждом участке поля завершается первая половина встречи. Свисток Мешкова.

'45+2

Бакаев жестко отбирает мяч у Барриоса, но арбитр считает, что фола не было. Атака «Спартака» в итоге захлебнулась, но Барриос и другие игроки «Зенита» очень недовольны, что арбитр не остановил игру.

'45+1

Барриос тактическим фолом останавливает начинавшуюся атаку, сбивая Крала. Не было еще темпа у наступления, поэтому нет и карточки.

'45+1

Две минуты добавил Мешков к первому тайму.

'44

Умяров в этом жестком матче получает следующую желтую карточку, срубая на фланге Барриоса.

'42

Бакаев получает мяч перед штрафной от Понсе в правом полуфланге, подрабатывает под ударную левую и бьет в створ — Кержаков ловит в падении!

'40

Бакаев подает в штрафную «Зенита», защитники оттуда выносят.

'39

Не получилась подача на Ракицкого у Оздоева.

'38

Жиго наступил на ногу Азмуну, штрафной на фланге. Кстати, когда фанаты гостей начали заряжать про Дзюбу, на стадионе пустили шумы через динамики.

'36

Шатов закручивает со штрафного с фланга точно в руки Максименко.

'35

Кутепов валит после аута на фланге Дзюбу, обхватив форварда руками — желтая карточка. Пропустит следующий матч.

'34

Айртон на скорости протащил мяч, убегая от Караваева, но Барриос добежал и подстраховал партнера.

'32

«Зенит» продолжает осаждать спартаковскую штрафную. Веерная атака приводит к удару Караваева почти с линии штрафной — намного выше и правее ворот.

'31

Нет никакого пенальти. Из-за боковой надо вводить.

'30

Весь «Зенит» обступил Мешкова, считая, что Зобнин сыграл рукой в борьбе с Дриусси. Ну, конечно, спартаковцу мяч в руку попал, но если такой пенальти ставить... Пока Мешков ждет, что скажут ассистенты, которые смотрят VAR.

'29

Бакаев получил мяч перед штрафной, не смог сразу ударить, потерял и в подкате грубовато сбил Барриоса — еще одна желтая карточка в матче. Первая у «Спартака».

'28

Шатов бьет Зобнина сзади по ногам и получает желтую карточку.

'27

Едва не убежали три спартаковца в опаснейший контрпрорыв, но Ракицкий все же успел выбить мяч из-под ноги у Понсе.

'26

Шатов подает угловой «Зенита», Дзюба выигрывает борьбу у Жиго и едва не бьет по воротам, но французский защитник все же выносит на повторный корнер.

'25

Ларссон отоварил Ракицкого у чужой штрафной. Полежал украинский защитник на газоне.

'23

С помощью VAR проверяли борьбу Дзюбы с Кутеповым, но решили, что гол засчитан верно! Кутепов просто в бешенстве!

'22

Дали спартаковцы спокойно подать Оздоеву на Дзюбу, тот в борьбе с Кутеповым пробил головой. Максименко шикарно сложился и потащил, но мяч отскочил в лежавшего уже защитника красно-белых и срикошетил в ворота.

'22

ГООООООООООООООООООЛ! Илья Кутепов (в свои ворота) — 1:0!

'21

«Зенит» снова осадил половину поля соперника после спартаковского отрезка.

'19

Еще одна контратака «Спартака», в которой после паса Ларссона Бакаев продвинулся с мячом в глубину чужой половины и стрельнул низом с 30 метров — в руки Кержакову.

'18

Дальний удар Георгия Джикии — совсем неудачно.

'18

Зобнин накрывает прессингом на чужой половине Дугласа Сантоса и после обыгрыша с Ларссоном врывается в штрафную «Зенита». Следует прострел, и Вильмар Барриос срезает мяч на угловой, едва не попадая по своим воротам.

'17

70% времени мячом владеет «Зенит», который в этом сезоне только один мяч пропустил в первых таймах в РПЛ.

'16

Дальний удар Кутепова после скидки. Метров 40 было до ворот — выше.

'15

Оздоев срывает быстрый прорыв Бакаева по центру и получает желтую карточку.

'14

Азмун фолит в борьбе за верховой мяч с голкипером гостей Максименко.

'13

«Спартак» подобрался к чужой штрафной, но Караваев отобрал мяч у Понсе.

'11

Тотально контролирует мяч «Зенит» и атакует, используя фланги. Но как только мяч приходит в центр, спартаковцы его перехватывают.

'9

Вилков смотрел момент с помощью VAR на предмет игры Жиго рукой в своей штрафной. Пенальти нет.

'8

Продолжает «Зенит» пытаться что-то создать у спартаковских ворот, и в итоге Шатов бил с подбора после отскока от Жиго — рядом со штангой.

'7

Атака «Зенита» заканчивается подачей Дриусси в штрафную — неудачной.

'5

«Зенит» пока больше владеет мячом, но спартаковцы разжимаются контрвыпадами.

'3

Первая серьезная атака. Проход Дугласа Сантоса по диагонали в центр с ударом низом в створ — Максименко спокойно поймал.

'2

Пока явно идет борьба за инициативу, а мяч в основном летает по воздуху через центр поля.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:00

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ну а на VAR вроде как отстраненный из-за судейства (обычно благосклонного именно к «Зениту») Михаил Вилков!

18:55

В первом круге «Зенит» выиграл со счетом 1:0 в Москве. Сначала был отмененный с помощью VAR гол Зелимхана Бакаева, а потом уже Юрий Жирков, которого сегодня нет даже в заявке, вложил сумасшедший удар с подбора после углового в самую девятку!

18:50

«Зенит» — «Спартак» — суперматч! Пусть хозяева и опережают гостей сейчас аж на 17 баллов в таблице. Битва будет жаркой, особенно на фоне истерии вокруг Артема Дзюбы, которого провоцируют спартаковские болельщики. Сам Дзюба ведет себя достаточно достойно, не реагируя, но вот полиция в Питере стала задерживать спартаковских фанатов еще после матча молодежных команд. Там скандировали, что Артем «кривоногий». Позже задержания продолжились уже и в городе — за нарушение общественного порядка. В общем, обстановка накалена.

18:45

Доменико Тедеско представил сегодня такую заявку «Спартака» на игру: Состав: Максименко — Зобнин, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Крал, З.Бакаев — Ларссон, Понсе.

Запасные: Ребров, С.Бакаев, Баду, Рассказов, Мельгарехо, Ещенко, Тиль, Гапонов, Шюррле, Мирзов, Ананидзе.

18:40

Давайте сразу обратимся к составам команд. «Зенит» Сергея Семака вышел с первых минут в следующем сочетании: Состав: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Шатов, Барриос, Оздоев, Дриусси — Азмун, Дзюба.

Запасные: Прохин, Мусаев, Краневиттер, Сутормин, Ерохин, Рыбиков, Осорио, Васютин, Мак, Смольников.

18:35

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляция матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».