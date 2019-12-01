Ожидалось, что матч будет жарким — он такой и есть. Очень много борьбы, битва на каждом участке. Пять желтых карточек (три у «Спартака»). 8(4) — 4(2) по ударам и 61% на 39% по владению в пользу «Зенита». Он и ведет в счете после автогола Кутепова, хотя момент был спорным. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.