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Трансляция
С конца
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'54
Угловой заработал «Ахмат», но хозяева спокойно справились с этим стандартом.
'52
Деспотович не смог добраться до мяча у чужой штрафной, защитник его опередил.
'50
После навеса Рогича со штрафного Мишкич выиграл верховую борьбу и пробил головой, но в ворота не попал.
'48
Роши прорвался по правому флангу к штрафной, но в борьбе с защитником не смог найти момент для прострела, упустив мяч за лицевую линию.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. В целом равная игра шла, в которой «Ахмат» забил единственный гол с пенальти. Посмотрим, как сложится вторая половина игры, а пока отдохнём немного.
'44
Жёсткая борьба пошла в последние минуты, много опасных подкатов, хотя некоторые даже в рамках правил при этом.
'42
Рогич с правого фланга навесил в штрафную, где Фамейе проиграл борьбу за мяч.
'40
Роши в подкате заехал Малых по ногам в центре поля. Здесь обошлось без карточек.
'38
Деспотович убежал один на один с Городовым, перебросил его, но в ворота не попал и при этом упал на газон после контакта с соперником. Арбитр не реагирует на призывы хозяев поставить пенальти.
'36
'35
'33
'32
Алвеш пробил со штрафного в ближний угол — Городов в прыжке отразил удар!
'31
Выиграл Рогич борьбу за мяч у штрафной и нанёс резкий удар — выше ворот получилось.
'30
Рогич вырезал передачу к штрафной на Деспотовича, но тот опять попал в офсайд.
'28
Деспотович нанёс удар с лёта от линии штрафной — Городов на месте.
'26
Гиголаев прошёл к штрафной по левому флангу и прострелил в штрафную, Харин пробил в касание — Климович справился с ударом.
'24
Понсе нарушил правила в борьбе с голкипером в штрафной.
'22
Фамейе ворвался в штрафную и решил не бить сам, а покатить мяч на Деспотовича, который не смог до него дотянуться.
'20
С угловым хозяева уверенно справляются.
'19
Суматоха в штрафной «Оренбурга», с трудом удалось заблокировать удар Исмаэла в левый угол! За лицевую укатился мяч.
'17
Деспотович рано рванул вперёд по флангу и оказался в офсайде.
'15
Небольшая пауза в матче, Зотову оказывают медицинскую помощь.
'13
На этот раз всё-таки смог Понсе пробить головой в штрафной, но удар получился слабым, и Климович легко с ним справился.
'11
Понсе опять проигрывает борьбу в штрафной после дальнего навеса.
'9
Роши опасно пробил из-за пределов штрафной — мяч полетел по красивой траектории и, опускаясь, попал в перекладину!
'7
Угловой заработали хозяева, но Городов после подачи спокойно выбил мяч кулаком.
'5
Понсе не добрался до мяча после навеса Глушакова в штрафную — Терехов не дал ему пробить.
'3
Хозяева сразу побежали в атаку, но мяч оказался потерян после слишком сильного навеса Рогича к штрафной.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.