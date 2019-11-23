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Оренбург Ахмат

Выбраться из подвала: «Ахмат» ведет у «Оренбурга». LIVE

РПЛ. 17-й тур. «Оренбург» - «Ахмат». ОНЛАЙН

«Оренбург» принимает грозненский «Ахмат» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   23 ноября 11:30   |  2 тайм
Оренбург
0:1
Ахмат
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Аюпов 35'
Довбня 39'
Гиголаев 33'
Понсе 36' (пен)
О. Иванов 64'
Подробная статистика матча
Основные составы
38 (в)   Андрей Климович
13 (з)   Сергей Терехов
4 (з)   Урош Радакович
15 (з)   Георгий Зотов
12 (з)   Андрей Малых
5 (п)   Тимур Аюпов 35'
7 (п)   Филип Рогич
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Рикарду Алвеш
9 (н)   Джордже Деспотович 61'
20 (н)   Джоэль Фамейе
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
5 (з)   Магомед Мусалов
4 (з)   Уилкер Анхель
88 (п)   Денис Глушаков
11 (п)    Исмаэл
59 (п)   Евгений Харин
19 (п)   Олег Иванов 64'
21 (п)   Одисе Роши
13 (п)   Роланд Гиголаев 33'
18 (н)   Андрес Понсе 36'
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня 39'
66 (з)   Савелий Козлов
31 (з)   Виталий Шахов
3 (з)   Михаил Сиваков
22 (п)   Фёдор Черных 61'
17 (п)   Жига Шкофлек
29 (п)   Вадим Афонин
32 (п)   Артём Кулишев
18 (п)   Данил Липовой
77 (п)   Никита Маляров
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
33 (в)   Виталий Гудиев
42 (в)   Александр Мелихов
20 (з)   Зоран Нижич
6 (п)   Михаил Гащенков
9 (п)   Конрад Михаляк
22 (п)   Лечи Садулаев
8 (п)   Дамиан Шиманьски
95 (н)   Абубакар Кадыров
17 (н)   Аблайе Мбенге
7 (н)   Магомед Митришев
Удары
25%
По воротам: 11
В створ: 2
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 4
  • 11
Удары
75%
По воротам: 8
В створ: 6
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 15
Самоечитаемое
Трансляция
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'54
Угловой заработал «Ахмат», но хозяева спокойно справились с этим стандартом.
'52
Деспотович не смог добраться до мяча у чужой штрафной, защитник его опередил.
'50
После навеса Рогича со штрафного Мишкич выиграл верховую борьбу и пробил головой, но в ворота не попал.
'48
Роши прорвался по правому флангу к штрафной, но в борьбе с защитником не смог найти момент для прострела, упустив мяч за лицевую линию.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. В целом равная игра шла, в которой «Ахмат» забил единственный гол с пенальти. Посмотрим, как сложится вторая половина игры, а пока отдохнём немного.
'44
Жёсткая борьба пошла в последние минуты, много опасных подкатов, хотя некоторые даже в рамках правил при этом.
'42
Рогич с правого фланга навесил в штрафную, где Фамейе проиграл борьбу за мяч.
'40
Роши в подкате заехал Малых по ногам в центре поля. Здесь обошлось без карточек.
'38
Деспотович убежал один на один с Городовым, перебросил его, но в ворота не попал и при этом упал на газон после контакта с соперником. Арбитр не реагирует на призывы хозяев поставить пенальти.
'36
ГОЛ! Понсе мощно пробил по центру, отправив мяч под перекладину, а Климович прыгнул влево ещё до этого удара.
'35
Харин выиграл верховую борьбу в штрафной «Оренбурга», сбросил мяч головой и попал Аюпову в руку. Жёлтая и пенальти!
'33
Гиголаев прервал дальний удар рукой. Первая карточка в матче.
'32
Алвеш пробил со штрафного в ближний угол — Городов в прыжке отразил удар!
'31
Выиграл Рогич борьбу за мяч у штрафной и нанёс резкий удар — выше ворот получилось.
'30
Рогич вырезал передачу к штрафной на Деспотовича, но тот опять попал в офсайд.
'28
Деспотович нанёс удар с лёта от линии штрафной — Городов на месте.
'26
Гиголаев прошёл к штрафной по левому флангу и прострелил в штрафную, Харин пробил в касание — Климович справился с ударом.
'24
Понсе нарушил правила в борьбе с голкипером в штрафной.
'22
Фамейе ворвался в штрафную и решил не бить сам, а покатить мяч на Деспотовича, который не смог до него дотянуться.
'20
С угловым хозяева уверенно справляются.
'19
Суматоха в штрафной «Оренбурга», с трудом удалось заблокировать удар Исмаэла в левый угол! За лицевую укатился мяч.
'17
Деспотович рано рванул вперёд по флангу и оказался в офсайде.
'15
Небольшая пауза в матче, Зотову оказывают медицинскую помощь.
'13
На этот раз всё-таки смог Понсе пробить головой в штрафной, но удар получился слабым, и Климович легко с ним справился.
'11
Понсе опять проигрывает борьбу в штрафной после дальнего навеса.
'9
Роши опасно пробил из-за пределов штрафной — мяч полетел по красивой траектории и, опускаясь, попал в перекладину!
'7
Угловой заработали хозяева, но Городов после подачи спокойно выбил мяч кулаком.
'5
Понсе не добрался до мяча после навеса Глушакова в штрафную — Терехов не дал ему пробить.
'3
Хозяева сразу побежали в атаку, но мяч оказался потерян после слишком сильного навеса Рогича к штрафной.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.