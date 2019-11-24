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Ильин упал в борьбе с Джикией в контратаке «Урала», но судья не увидел нарушения правил. Требовали хозяева пенальти — рефери непреклонен.
«Спартак» больше бьет по воротам, но точность такая же, что и у хозяев. Владение мячом, впрочем, тоже в пользу красно-белых.
Свой первый угловой в матче «Урал», мягко говоря, запорол. Последовал навес в штрафную от Кухарчика, где упал Джикия — на нем нарушили правила.
Преимущественно через фланги играют в атаке гости. Бакаев раз за разом делает попытки пройти в штрафную или прострелить.
Крал здорово сыграл на краю, пробросив мяч между соперниками и ворвавшись в штрафную. Но на прострел никто из партнеров не откликнулся.
Ух, давят красно-белые! Теперь Бакаев с фланга резко сместился в центр и пробил. Годзюр на месте.
Шюррле ворвался в штрафную хозяев и навешивал в центр, откуда «Урал» выбил спокойно выбил мяч.
Преимуществом владеют гости, хотя часто по воротам не бьют и не форсируют свои атаки. «Уралу» надо добавлять — мяч совсем у них не держится.
Зобнин здорово разогнал атаку «Спартака», отправляя в забег Ларссону, но того к мячу не пустил Поляков.
Ого, нервозно в штрафной гостей. Димитров делал подачу с фланга, а Жиго, сыграв на перехвате, коленом срезал мяч в руки Максименко. Ильин и Джикия остались не у дел.
Кулаков решил проверить Максименко со средней дистанции — на месте голкипер красно-белых.
Суматоха возле штрафной хозяев, мяч подхватил Бакаев и намеревался проскочить между несколькими соперниками. Не получилось.
Ильин на чужой половине поля сделал попытку обыграть соперника — неудачно.
Неспешный темп взяли команды на первых минутах. Бакаев попытался выполнить заброс с фланга на дальнюю штангу, но Годзюр уверенно сыграл на выходе.
В турнирной таблице «Спартак» идет на шестом месте, отставая от лидера на девять очков. Поэтому, даже если сегодня удастся добыть победу, кардинальным образом ситуацию это не изменил для красно-белых. Чего не скажешь про «Урал», который в случае успеха и вовсе может обогнать москвичей.
В последние раз команды встречались между собой в сентябре — тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала». Впрочем, чаще всего клубы чередуют победы и поражения в очных матчах, поэтому «статистического» фаворита сегодня не будет.
Состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров, Шюррле, Крал, Ларссон.
Состав «Урала»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Димитров, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Ильин.
Сам матч начнется в 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура Российский премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком».