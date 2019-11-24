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Оторваться от «Динамо»: «Спартак» гостит на Урале. LIVE

РПЛ. 17-й тур. «Урал» — «Спартак». ОНЛАЙН

Екатеринбургский «Урал» принимает московский «Спартак» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Если красно-белые наберут очки, то обойдут в турнирной таблице столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
17-й тур  |   24 ноября 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Спартак
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
19 (з)   Денис Поляков
3 (з)   Вараздат Ароян
15 (з)   Денис Кулаков
6 (п)   Рафал Аугустыняк
57 (п)   Артём Фидлер
17 (п)   Николай Димитров
44 (п)   Андрей Егорычев
18 (п)   Михал Кухарчик
11 (н)   Владимир Ильин
98 (в)   Александр Максименко
29 (з)   Илья Кутепов
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
33 (п)   Алекс Крал
54 (п)   Наиль Умяров
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
20 (п)   Андре Шюррле
23 (н)   Джордан Ларссон
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Артём Мамин
21 (з)   Исламжан Насыров
2 (з)   Шамсиддин Шанбиев
90 (п)   Александр Щербаков
14 (п)   Юрий Бавин
80 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
20 (н)   Андрей Панюков
88 (н)   Павел Погребняк
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
92 (з)   Николай Рассказов
49 (п)   Джано Ананидзе
17 (п)   Солтмурад Бакаев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (п)   Резиуан Мирзов
8 (п)   Гус Тиль
19 (н)   Эсекьель Понсе
Удары
50%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 4
Удары
50%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 3
Самоечитаемое
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`36

Ильин упал в борьбе с Джикией в контратаке «Урала», но судья не увидел нарушения правил. Требовали хозяева пенальти — рефери непреклонен.

`34

Момент! Зобнин получил здоровскую передачу от Умярова на правом углу штрафной «Урала» и пробил внешней стороной стопы. Красиво, но мимо.

`32

«Спартак» больше бьет по воротам, но точность такая же, что и у хозяев. Владение мячом, впрочем, тоже в пользу красно-белых.

`30

Свой первый угловой в матче «Урал», мягко говоря, запорол. Последовал навес в штрафную от Кухарчика, где упал Джикия — на нем нарушили правила.

`28

Преимущественно через фланги играют в атаке гости. Бакаев раз за разом делает попытки пройти в штрафную или прострелить.

`26

Крал здорово сыграл на краю, пробросив мяч между соперниками и ворвавшись в штрафную. Но на прострел никто из партнеров не откликнулся.

`24

Ух, давят красно-белые! Теперь Бакаев с фланга резко сместился в центр и пробил. Годзюр на месте.

`22

И еще шанс у «Спартака»! Ларссон в контратаке оказался на левом краю штрафной хозяев и пробил в ближний угол — Годзюр выручил.

`20

Шюррле ворвался в штрафную хозяев и навешивал в центр, откуда «Урал» выбил спокойно выбил мяч.

`18

Преимуществом владеют гости, хотя часто по воротам не бьют и не форсируют свои атаки. «Уралу» надо добавлять — мяч совсем у них не держится.

`16

Момент! Крал классно разобрался с несколькими соперниками, вбежал в штрафную и прострелив во вратарскую, откуда Айртон не сумел переправить мяч в пустые ворота.

`13

Зобнин здорово разогнал атаку «Спартака», отправляя в забег Ларссону, но того к мячу не пустил Поляков.

`11

Ого, нервозно в штрафной гостей. Димитров делал подачу с фланга, а Жиго, сыграв на перехвате, коленом срезал мяч в руки Максименко. Ильин и Джикия остались не у дел.

`9

Кулаков решил проверить Максименко со средней дистанции — на месте голкипер красно-белых.

`7

Суматоха возле штрафной хозяев, мяч подхватил Бакаев и намеревался проскочить между несколькими соперниками. Не получилось.

`5

Ильин на чужой половине поля сделал попытку обыграть соперника — неудачно.

`3

Неспешный темп взяли команды на первых минутах. Бакаев попытался выполнить заброс с фланга на дальнюю штангу, но Годзюр уверенно сыграл на выходе.

`1

Матч начался!

13:55

В турнирной таблице «Спартак» идет на шестом месте, отставая от лидера на девять очков. Поэтому, даже если сегодня удастся добыть победу, кардинальным образом ситуацию это не изменил для красно-белых. Чего не скажешь про «Урал», который в случае успеха и вовсе может обогнать москвичей.

13:50

В последние раз команды встречались между собой в сентябре — тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала». Впрочем, чаще всего клубы чередуют победы и поражения в очных матчах, поэтому «статистического» фаворита сегодня не будет.

13:45

Состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров, Шюррле, Крал, Ларссон.

13:40

Состав «Урала»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Димитров, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Ильин.

13:35

Сам матч начнется в 14.00 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура Российский премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком».