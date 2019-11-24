В турнирной таблице «Спартак» идет на шестом месте, отставая от лидера на девять очков. Поэтому, даже если сегодня удастся добыть победу, кардинальным образом ситуацию это не изменил для красно-белых. Чего не скажешь про «Урал», который в случае успеха и вовсе может обогнать москвичей.