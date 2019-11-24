онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Уфа Сочи

Возле зоны вылета: «Уфа» принимает «Сочи». LIVE

РПЛ. 17-й тур. «Уфа» — «Сочи». ОНЛАЙН

«Уфа» принимает «Сочи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
17-й тур  |   24 ноября 11:30   |  1 тайм
Уфа
0:0
Сочи
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
33 (з)   Александр Сухов
77 (п)   Азер Алиев
8 (п)   Кэтэлин Карп
10 (п)   Оливье Тилл
74 (п)   Даниил Фомин
11 (н)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
19 (в)   Евгений Фролов
15 (з)   Ибрагим Цаллагов
32 (з)   Миха Мевля
45 (з)   Иван Миладинович
25 (з)   Иван Новосельцев
90 (з)   Павел Шакуро
17 (п)   Андрей Мостовой
18 (п)   Никита Бурмистров
5 (п)   Алексей Померко
77 (н)   Дмитрий Полоз
87 (н)   Александр Карапетян
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
1 (в)   Алексей Чернов
9 (з)   Денис Терентьев
3 (з)   Павел Аликин
22 (з)   Артём Голубев
2 (з)   Данил Круговой
4 (з)   Алексей Никитин
17 (п)   Николай Гиоргобиани
32 (н)   Андрес Вомбергар
23 (н)   Данила Емельянов
99 (н)   Андрей Козлов
12 (в)   Николай Заболотный
26 (з)   Никита Калугин
24 (з)   Эльмир Набиуллин
20 (з)   Игорь Юрганов
8 (п)   Никита Колдунов
21 (н)   Акмаль Бахтияров
9 (н)   Антон Заболотный
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Уфа» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.