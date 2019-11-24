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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Сочи» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Уфа» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.