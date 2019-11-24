Очень интересная первая половина. Вроде втягивались команды, но затем «Краснодар» забил сначала один мяч, а потом и второй. Зато концовка осталась полностью за хозяевами. После гола Сергея Ткачева «Арсенал» был очень близок к тому, чтобы восстановить равновесие. 9(4) — 7(3) по ударам и 52% против 48% по владению в пользу хозяев. Но по счету впереди гости, а главное именно это. Отдыхаем и возвращаемся на второй тайм.