- 493794 просмотра Расчленили и подожгли: нашли предполагаемых участников казни в Сирии
- 211267 просмотров Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
- 201135 просмотров Четыре ученицы Тутберидзе вышли в финал серии Гран-при
- 170626 просмотров Косторная выиграла короткую программу в Японии с мировым рекордом
- 91648 просмотров ФСБ задержала готовивших госпереворот в России боевиков
- 82103 просмотра В Совфеде раскритиковали желание Софии Ротару петь в России
- 59520 просмотров МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Наметилось опять игровое преимущество «Арсенала». Таким темпом «Краснодар» может и не выстоять.
Опять Григалаве досталось — накладочка вышла после того, как защитник вынес мяч.
Два подряд угловых подал «Арсенал». В штрафной было жарко, но до удара дело так и не дошло.
Ткачев бьет со штрафного издали — точно в руки Сафонову.
«Краснодар» на первых минутах владеет мячом. Ну, так, как в концовке первого тайма, «быки» точно играть не хотят.
Очень интересная первая половина. Вроде втягивались команды, но затем «Краснодар» забил сначала один мяч, а потом и второй. Зато концовка осталась полностью за хозяевами. После гола Сергея Ткачева «Арсенал» был очень близок к тому, чтобы восстановить равновесие. 9(4) — 7(3) по ударам и 52% против 48% по владению в пользу хозяев. Но по счету впереди гости, а главное именно это. Отдыхаем и возвращаемся на второй тайм.
«Арсенал» несется вперед на кураже.
Шикарно сыграл Сергей Ткачев, почувствовав забегание Луценко. Подача с линии штрафной направо и вперед, и форвард головой в падении отправляет мяч в сетку ворот без шансов для Сафонова. «Арсенал» снова в игре.
«Краснодар» значительно больше атакует правым флангом, где играет Сулейманов.
Альварес бьет из-под защитника почти с линии штрафной, но в защитника же и попадает.
Много борьбы в центре поля, но команды нацелены на быстрое продвижение, просто из-за плотности обороняющихся соперников не всегда получается. В основном зоны возникают после перехватов.
Игнатьев бьет издали в атаке «Краснодара» — Егор Шамов забирает в падении.
Матвей Сафонов очень легко и уверенно забирает на выходе мяч после подачи с угла поля. Бросает на Сулейманова, который убегает один после борьбы с Альваресом... Но сфолил Магомед-Шапи.
«Арсенал» на контратаках играет, снова добирается до штрафной и в итоге зарабатывает угловой.
Луценко протащил мяч левым полуфлангом, дошел до штрафной, там попытался обыграть Мартыновича на ложном движении, но не вышло.
«Краснодар» мучает и без того уступающего соперника позиционными атаками и изматывающим контролем.
Подает Сулеймнов в штрафную, там падает игрок «Краснодара», а защитники пытаются вынести, но выходит недалеко, и набежавший Петров на подборе в касание попадает через трафик в дальний угол!
Время атаковать «Краснодару». Долгая позиционная атака «быков», в которой Уткин делает не очень расчетливую закидушку — от ворот.
«Тула, Тула!» — скандируют трибуны.
Затишье у нас на поле, уже пару минут без намека на ворота играют команды.
Продолжает «Арсенал» контролировать территорию, меняя фланги, но все так же без остроты.
«Арсенал» разыгрывает мяч низом от своих ворот, пытается что-то создать, но пока до владений Сафонова не добирается.
Петров получил мяч на скорости, прорвался к штрафной и выложил под удар де Вильене, который в касание пробил четко, еще и рикошет помог. Шамов не смог выручить.
А сейчас уже пару минут мячом владеет «Арсенал», готовя свою атаку, но пока не подбираясь к штрафной.
Де Вильена после аута стреляет издали — совсем неточно.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.
У «Краснодара» сейчас 30 очков, у «Арсенала» — 19. Хозяева идут в таблице девятыми, гости на пятом месте, но и те, и другие могут подняться, поскольку соперники в 17-м туре уже сыграли. «Арсенал» вообще может сравняться по очкам с идущим шестым «Спартаком». Ну а «Краснодар» как минимум может обойти «Ростов», а то и ЦСКА, которому играть позже.
А вот состав «Краснодара», выставленный Мурадом Мусаевым, хоть он официально по-прежнему и не является главным тренером:
Сафонов — Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес — Сулейманов, Уткин, де Вильена, Мануэл Фернандеш — Игнатьев, Берг.
Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко:
Шамов — Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес — Чаушич, Денисов, Костадинов — Горбатенко, Ткачев — Луценко.
Сам матч начнется в 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура Российский премьер-лиги между «Арсеналом» и «Краснодаром».