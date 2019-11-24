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Арсенал Краснодар

Фаворит впереди: «Краснодар» побеждает в Туле. LIVE

РПЛ. 17-й тур. «Арсенал» — «Краснодар». ОНЛАЙН

Тульский «Арсенал» принимает «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   24 ноября 16:30   |  2 тайм
Арсенал
1:2
Краснодар
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Альварес 24'
Луценко 43'
де Вильена 7'
Мартынович 16'
Петров 25'
Берг 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
50 (в)   Егор Шамов
8 (з)   Гиа Григалава
6 (з)   Максим Беляев
71 (з)   Александр Денисов
21 (з)   Виктор Альварес 24'
4 (з)   Роберт Бауэр
11 (п)   Сергей Ткачёв
20 (п)   Горан Чаушич
70 (п)   Георги Костадинов
23 (п)   Игорь Горбатенко
48 (н)   Евгений Луценко 43'
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович 16'
98 (з)   Сергей Петров 25'
6 (з)   Кристиан Рамирес
3 (з)   Йон Гудни
99 (п)   Мануэл Фернандеш 15'
52 (п)   Тонни де 7'
47 (п)   Даниил Уткин
17 (н)   Иван Игнатьев
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
33 (н)   Маркус Берг 26'
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
36 (в)   Михаил Левашов
13 (з)   Максим Володько
9 (з)   Кирилл Комбаров
14 (з)   Анри Хагуш
5 (з)   Александр Довбня
28 (п)   Владислав Пантелеев
22 (п)   Даниил Лесовой
7 (п)   Кантемир Берхамов
27 (п)   Александр Ломовицкий
17 (н)   Гурам Аджоев
10 (н)   Эванс Кангва
1 (в)   Станислав Крицюк
88 (в)   Андрей Синицын
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
10 (п)    Вандерсон 15'
8 (п)   Юрий Газинский
77 (п)   Руслан Камболов
21 (п)   Юнес Намли
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
31 (п)   Кайо Панталеан
Удары
63%
По воротам: 12
В створ: 5
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 5
Удары
38%
По воротам: 8
В створ: 3
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 8
Самоечитаемое
Трансляция
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'57

Берг принял мяч и тут же рухнул на газон. Одна вынужденная замена у «Краснодара» уже была.

'56

Наметилось опять игровое преимущество «Арсенала». Таким темпом «Краснодар» может и не выстоять.

'54

Опять Григалаве досталось — накладочка вышла после того, как защитник вынес мяч.

'52

Два подряд угловых подал «Арсенал». В штрафной было жарко, но до удара дело так и не дошло.

'50

Ткачев бьет со штрафного издали — точно в руки Сафонову.

'49

Момент! Аут разыгрывают хозяева, после чего легкая передача за спину Фьолусону организовывает выход один на один для Горбатенко. Однако исландец настигает соперника и выигрывает борьбу корпусом! Горбатенко требует пенальти, но фола там не было.

'47

«Краснодар» на первых минутах владеет мячом. Ну, так, как в концовке первого тайма, «быки» точно играть не хотят.

'46

Поееееехали! Вторая половина стартовала.

Перерыв

Очень интересная первая половина. Вроде втягивались команды, но затем «Краснодар» забил сначала один мяч, а потом и второй. Зато концовка осталась полностью за хозяевами. После гола Сергея Ткачева «Арсенал» был очень близок к тому, чтобы восстановить равновесие. 9(4) — 7(3) по ударам и 52% против 48% по владению в пользу хозяев. Но по счету впереди гости, а главное именно это. Отдыхаем и возвращаемся на второй тайм.

'45+2

Уф, выдыхаем. Взорвавшийся в концовке куражным штурмом «Арсенала» первый тайм завершен. Свисток на перерыв.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45

Еще момент! Опять классная комбинация и удар Горбатенко в касание из штрафной тащит великолепно сложившийся Сафонов!

'45

Сафонов тащит «Краснодар»! Едва сейчас счет не сравняли «канониры»!

'44

«Арсенал» несется вперед на кураже.

'43

Шикарно сыграл Сергей Ткачев, почувствовав забегание Луценко. Подача с линии штрафной направо и вперед, и форвард головой в падении отправляет мяч в сетку ворот без шансов для Сафонова. «Арсенал» снова в игре.

'43

ГООООООООООООООООООООООЛ! Евгений Луценко — 1:2!

'43

«Краснодар» значительно больше атакует правым флангом, где играет Сулейманов.

'41

Альварес бьет из-под защитника почти с линии штрафной, но в защитника же и попадает.

'40

Много борьбы в центре поля, но команды нацелены на быстрое продвижение, просто из-за плотности обороняющихся соперников не всегда получается. В основном зоны возникают после перехватов.

'37

Игнатьев бьет издали в атаке «Краснодара» — Егор Шамов забирает в падении.

'35

Матвей Сафонов очень легко и уверенно забирает на выходе мяч после подачи с угла поля. Бросает на Сулейманова, который убегает один после борьбы с Альваресом... Но сфолил Магомед-Шапи.

'34

«Арсенал» на контратаках играет, снова добирается до штрафной и в итоге зарабатывает угловой.

'32

Луценко протащил мяч левым полуфлангом, дошел до штрафной, там попытался обыграть Мартыновича на ложном движении, но не вышло.

'31

«Краснодар» мучает и без того уступающего соперника позиционными атаками и изматывающим контролем.

'29

Григалаве очень больно. Коленом в колено столкнулся с соперником. Но вроде в итоге поднимается и продолжит матч.

'27

Желтая карточка Маркусу Бергу за неспортивное поведение. Падал в штрафной он. И остался недоволен.

'25

Подает Сулеймнов в штрафную, там падает игрок «Краснодара», а защитники пытаются вынести, но выходит недалеко, и набежавший Петров на подборе в касание попадает через трафик в дальний угол!

'25

ГООООООООООООООООЛ! Сергей Петров — 0:2!

'25

Альварес получает желтую карточку. И это отличная точка для подачи Шапи с правого фланга.

'23

Время атаковать «Краснодару». Долгая позиционная атака «быков», в которой Уткин делает не очень расчетливую закидушку — от ворот.

'22

«Тула, Тула!» — скандируют трибуны.

'21

Вот классный розыгрыш футболистов «Арсенала», использовавших всю ширину чужой половины поля, а в итоге из центра с линии штрафной на исполнение бил Горбатенко — не попал в угол, запустив мяч немного мимо створа.

'20

Затишье у нас на поле, уже пару минут без намека на ворота играют команды.

'18

Штанга спасает «Краснодар»! Левым флангом прорвался Луценко, уже из глубины штрафной выкатил в центр. Игроков «Арсенала» опередил Фьолусон, который неловко направил мяч в сторону собственных ворот, попав в штангу.

'17

Первую в матче желтую карточку получает Александр Мартынович.

'16

Нет, все, игра закончена для Фернандеша. Сел на газон и держится за заднюю поверхность бедра. На поле выходит Вандерсон.

'15

Вот первый опасный дальний удар от «Арсенала» — Сафонов тащит.

'13

У нас первая в матче травма. Мануэлу Фернандешу оказывали помощь. Показали врачи, что нужна замена! Правда, сам португалец пока что вернулся на газон.

'11

Продолжает «Арсенал» контролировать территорию, меняя фланги, но все так же без остроты.

'9

«Арсенал» разыгрывает мяч низом от своих ворот, пытается что-то создать, но пока до владений Сафонова не добирается.

'7

Петров получил мяч на скорости, прорвался к штрафной и выложил под удар де Вильене, который в касание пробил четко, еще и рикошет помог. Шамов не смог выручить.

'7

ГООООООООООООООООООЛ! Тони де Вильена — 0:1!

'6

Уже «Краснодар» на правах фаворита владеет мячом, проводя позиционную атаку, которая заканчивается офсайдом.

'4

А сейчас уже пару минут мячом владеет «Арсенал», готовя свою атаку, но пока не подбираясь к штрафной.

'2

Де Вильена после аута стреляет издали — совсем неточно.

'2

Шамов после паса Беляева назад попадает в своего защитника, от которого мяч опасно отскакивает в зону перед воротами, но другой защитник выносит.

'1

Поехааали! Матч начался.

16:25

Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.

16:20

У «Краснодара» сейчас 30 очков, у «Арсенала» — 19. Хозяева идут в таблице девятыми, гости на пятом месте, но и те, и другие могут подняться, поскольку соперники в 17-м туре уже сыграли. «Арсенал» вообще может сравняться по очкам с идущим шестым «Спартаком». Ну а «Краснодар» как минимум может обойти «Ростов», а то и ЦСКА, которому играть позже.

16:15

А вот состав «Краснодара», выставленный Мурадом Мусаевым, хоть он официально по-прежнему и не является главным тренером:

Сафонов — Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес — Сулейманов, Уткин, де Вильена, Мануэл Фернандеш — Игнатьев, Берг.

16:10

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко:

Шамов — Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес — Чаушич, Денисов, Костадинов — Горбатенко, Ткачев — Луценко.

16:05

Сам матч начнется в 16.30 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура Российский премьер-лиги между «Арсеналом» и «Краснодаром».