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РПЛ. 17-й тур. «Рубин» — «Зенит». ОНЛАЙН

Казанский «Рубин» принимает петербургский «Зенит» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   23 ноября 14:00   |  1 тайм
Рубин
0:1
Зенит
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Азмун 8'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
80 (з)   Егор Сорокин
5 (з)   Филип Уремович
3 (з)   Константин Плиев
71 (з)   Николай Поярков
33 (з)   Олег Данченко
18 (п)   Павел Могилевец
10 (п)   Игорь Коновалов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
26 (н)   Бека Микелтадзе
20 (н)   Евгений Марков
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Вячеслав Караваев
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
3 (з)   Дуглас дос
27 (п)   Магомед Оздоев
5 (п)   Вильмар Барриос
14 (п)   Далер Кузяев
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун 8'
Запасной состав
23 (в)   Иван Коновалов
29 (з)   Виталий Денисов
2 (з)   Карл Старфельт
69 (з)   Данил Степанов
6 (п)   Евгений Башкиров
70 (п)   Николай Кипиани
21 (п)   Хвича Кварацхелия
8 (н)   Видар Кьяртанссон
86 (в)   Николай Рыбиков
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
87 (з)   Данила Прохин
19 (з)   Игорь Смольников
21 (п)   Александр Ерохин
32 (п)   Матиас Краневиттер
20 (п)   Роберт Мак
38 (п)   Леон Мусаев
91 (п)   Алексей Сутормин
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 3
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 0
Самоечитаемое
Трансляция
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'16
Данченко ускорился по флангу и вырезал подачу в центр штрафной! Могилевец и Марков не добрались до мяча.
'14
Питерцы совершили перехват. Барриос сделал сильную передачу вперёд, но Азмун не сумел обработать мяч.
'12
Длинный заброс из глубины прошёл к штрафной «Зенита»! Кержаков выбежал из ворот и опередил Маркова.
'10
«Зенит» продолжает уверенно контролировать мяч. Активно идут вперёд питерцы.
'8
ГОЛ! Караваев подключился к атаке и навесил в штрафную. Кузяев подкараулил отскок и сделал передачу в центр, а Азмун в касание пробил точно в нижний угол ворот!
'6
Кузяев попытался сделать заброс в штрафную, но мяч попал в лицо Плиеву. Нужна помощь защитнику «Рубина».
'4
Казанцы быстро перешли из обороны в атаку. Прошла подача в штрафную, Подберёзкин сделал скидку во вратарскую, но Иванович вынес мяч на угловой.
'3
Питерцы ответили атакой по правому флангу, Караваев выполнил подачу в руки Дюпину.
'2
Марков с правого края дошёл до лицевой, но его прострел заблокировал Ракицкий. Мяч после рикошета прикатился к Кержакову.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.