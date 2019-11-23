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Трансляция
С конца
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'16
Данченко ускорился по флангу и вырезал подачу в центр штрафной! Могилевец и Марков не добрались до мяча.
'14
Питерцы совершили перехват. Барриос сделал сильную передачу вперёд, но Азмун не сумел обработать мяч.
'12
Длинный заброс из глубины прошёл к штрафной «Зенита»! Кержаков выбежал из ворот и опередил Маркова.
'10
«Зенит» продолжает уверенно контролировать мяч. Активно идут вперёд питерцы.
'8
'6
Кузяев попытался сделать заброс в штрафную, но мяч попал в лицо Плиеву. Нужна помощь защитнику «Рубина».
'4
Казанцы быстро перешли из обороны в атаку. Прошла подача в штрафную, Подберёзкин сделал скидку во вратарскую, но Иванович вынес мяч на угловой.
'3
Питерцы ответили атакой по правому флангу, Караваев выполнил подачу в руки Дюпину.
'2
Марков с правого края дошёл до лицевой, но его прострел заблокировал Ракицкий. Мяч после рикошета прикатился к Кержакову.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.