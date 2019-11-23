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Динамо М Ростов

Загнать на дно: «Ростов» быстро забил «Динамо». LIVE

РПЛ. 17-й тур. «Динамо» — «Ростов». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» принимает «Ростов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   23 ноября 16:30   |  перерыв
Динамо М
1:1
Ростов
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Филипп 33' (пен)
Хаджикадунич 2'
Попов 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
3 (з)   Заурбек Плиев 38'
24 (з)   Роман Евгеньев
4 (з)   Владимир Рыков
2 (з)   Григорий Морозов
34 (з)   Константин Рауш
15 (з)   Роман Нойштедтер
6 (п)   Артур Юсупов
11 (п)   Себастьян Шиманьски
5 (н)   Максимилиан Филипп 33'
10 (н)   Сильвестр Игбун
1 (в)   Егор Бабурин
78 (з)   Дмитрий Чистяков
34 (з)   Алексей Козлов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич 2'
28 (з)   Евгений Чернов
15 (п)   Данил Глебов
17 (п)   Матиас Норманн
8 (п)   Ивелин Попов 13'
19 (п)   Хорен Байрамян
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
17 (з)   Сергей Паршивлюк 38'
44 (з)   Тони Шуньич
13 (з)   Игорь Калинин
88 (п)   Оскар Хильемарк
77 (п)   Шарль Каборе
7 (п)   Мигел Кардозу
23 (п)   Антон Соснин
20 (н)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
8 (н)   Кирилл Панченко
99 (н)   Рамиль Шейдаев
30 (в)   Сергей Песьяков
46 (в)   Денис Попов
25 (з)   Арсений Логашов
22 (з)   Кирилл Маляров
4 (з)   Данила Ведерников
3 (з)   Мацей Вилюш
26 (п)   Александр Саплинов
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
Удары
40%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
58%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 1
Удары
60%
По воротам: 8
В створ: 3
Владение мячом
42%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 8
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+3
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами Попова и Филиппа. Ростовчане выглядели поинтереснее и создали больше моментов в атаке, но подвела реализация.
'45+2
Попов приложился со штрафного с 30 метров! Мяч улетел далеко в сторону.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Вновь Шомуродов на острие атаки! Эльдор выиграл борьбу в воздухе и пробил головой — мяч улетел выше перекладины.
'42
Шунин, играя на выходе, врезался в Шомуродова. Эльдор на газоне — нужна пауза.
'40
Шомуродов не сумел зацепиться за мяч в штрафной, а затем ударил Паршивлюка по ногам.
'38
Паршивлюк на поле.
'38
Плиев из-за повреждения не смог продолжить игру.
'37
Момент! Шомурдов откликнулся на прострел с фланга, принял мяч и пробил в дальний угол — рядом со штангой!
'35
Шиманьски освободился от опеки и пробил с дальней дистанции — высоковато!
'33
ГОЛ! Филипп с пенальти пробил в нижний угол! Бабурин не угадал и прыгнул в противоположную сторону.
'31
Пенальти в ворота «Ростова»! Чернов в собственной штрафной рубанул Плиева сзади по ногам.
'29
Попов сместился на правый край и прострелил в штрафную! Рыков поставил корпус и не пустил Байрамяна к мячу.
'27
Затяжная атака ростовчан, прошла подача в штрафную, но москвичи вынесли мяч.
'25
И не доходит мяч до Игбуна. Ростовчане грамотно всё перекрывают в обороне.
'23
Москвичи заработали стандарт. Рауш пробил верхом — мяч улетел выше цели.
'21
Динамовцы забрали мяч под свой контроль. Но не удаётся подобраться к воротам Бабурина.
'19
Ростовчане убежали два в два! Ионов с левого края прострелил в штрафную, Шомуродов оторвался от защитника и пробил по воротам — Шунин среагировал!
'18
Шиманьски рванул в свободную зону и сделал пас в центр, ростовчане после серии рикошетов вынесли мяч.
'17
Быстрая атака прошла у «Динамо», Шиманьски пробил из-за пределов штрафной — промах!
'15
Ещё момент! Шомуродов получил пас на ход, с левого края влетел в штрафную и пробил в ближний угол — Шунин на месте.
'13
ГОЛ! Глебов пошёл в прессинг и отобрал мяч у Шиманьского, Ионов ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Попов в касание расстрелял ворота «Динамо»!
'11
Плиев подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел на трибуну.
'9
Норманн столкнулся с Филиппом. Ещё одна остановка, невысокий темп на первых минутах.
'7
Игбун получил болезненный удар по ногам. Небольшая пауза возникла.
'5
Ионов подобрал отскок и пробил из-за пределов штрафной, мяч улетел в сторону.
'4
Много борьбы на первых минутах. Мяч находится в основном в центре поля.
'2
Хаджикадунич агрессивно пошёл в отбор и зарядил сопернику по ногам. Жёлтая карточка.
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Андрей Воронин и Дмитрий Черышев нанесли символический удар по мячу перед началом встречи.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.