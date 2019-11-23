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Трансляция
С конца
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'45+3
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами Попова и Филиппа. Ростовчане выглядели поинтереснее и создали больше моментов в атаке, но подвела реализация.
'45+2
Попов приложился со штрафного с 30 метров! Мяч улетел далеко в сторону.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Вновь Шомуродов на острие атаки! Эльдор выиграл борьбу в воздухе и пробил головой — мяч улетел выше перекладины.
'42
Шунин, играя на выходе, врезался в Шомуродова. Эльдор на газоне — нужна пауза.
'40
Шомуродов не сумел зацепиться за мяч в штрафной, а затем ударил Паршивлюка по ногам.
'38
'38
'37
Момент! Шомурдов откликнулся на прострел с фланга, принял мяч и пробил в дальний угол — рядом со штангой!
'35
Шиманьски освободился от опеки и пробил с дальней дистанции — высоковато!
'33
'31
Пенальти в ворота «Ростова»! Чернов в собственной штрафной рубанул Плиева сзади по ногам.
'29
Попов сместился на правый край и прострелил в штрафную! Рыков поставил корпус и не пустил Байрамяна к мячу.
'27
Затяжная атака ростовчан, прошла подача в штрафную, но москвичи вынесли мяч.
'25
И не доходит мяч до Игбуна. Ростовчане грамотно всё перекрывают в обороне.
'23
Москвичи заработали стандарт. Рауш пробил верхом — мяч улетел выше цели.
'21
Динамовцы забрали мяч под свой контроль. Но не удаётся подобраться к воротам Бабурина.
'19
Ростовчане убежали два в два! Ионов с левого края прострелил в штрафную, Шомуродов оторвался от защитника и пробил по воротам — Шунин среагировал!
'18
Шиманьски рванул в свободную зону и сделал пас в центр, ростовчане после серии рикошетов вынесли мяч.
'17
Быстрая атака прошла у «Динамо», Шиманьски пробил из-за пределов штрафной — промах!
'15
Ещё момент! Шомуродов получил пас на ход, с левого края влетел в штрафную и пробил в ближний угол — Шунин на месте.
'13
'11
Плиев подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел на трибуну.
'9
Норманн столкнулся с Филиппом. Ещё одна остановка, невысокий темп на первых минутах.
'7
Игбун получил болезненный удар по ногам. Небольшая пауза возникла.
'5
Ионов подобрал отскок и пробил из-за пределов штрафной, мяч улетел в сторону.
'4
Много борьбы на первых минутах. Мяч находится в основном в центре поля.
'2
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Андрей Воронин и Дмитрий Черышев нанесли символический удар по мячу перед началом встречи.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.