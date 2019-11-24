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Обойти Карпина: ЦСКА принимает «Крылья». LIVE

РПЛ. 17-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает «Крылья Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. В случае набора очков армейцы обойдут в турнирной таблице «Ростов» Валерия Карпина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   24 ноября 19:00   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Крылья Советов
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
20 (п)   Константин Кучаев
98 (п)   Иван Обляков
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Сергей Рыжиков
2 (з)   Владимир Полуяхтов
3 (з)   Никита Чернов
90 (з)   Тарас Бурлак
22 (з)   Александр Анюков
17 (п)   Антон Зиньковский
14 (п)   Раду Гынсарь
40 (п)   Артём Тимофеев
8 (п)   Александр Гацкан
9 (н)   Деян Радоньич
7 (н)   Александр Соболев
Запасной состав
49 (в)   Владислав Тороп
1 (в)   Илья Помазун
31 (з)   Звонимир Шарлия
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
71 (п)   Наяир Тикнизян
7 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
10 (п)   Алан Дзагоев
11 (п)   Лукас Сантос
19 (н)   Такума Нисимура
81 (в)   Богдан Овсянников
44 (з)   Никита Чичерин
5 (з)   Виталий Лысцов
77 (п)   Дмитрий Кабутов
78 (п)   Геннадий Киселёв
52 (п)   Данила Смирнов
10 (п)   Антон Терехов
69 (н)   Егор Голенков
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 2
Владение мячом
76%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
24%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Самоечитаемое
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'12

81% на 19% владение мячом в пользу ЦСКА!

'11

Радоньич бьет издали — совсем не страшный удар.

'11

Удар Сигурдссона из штрафной с угла вратарской после классного паса Влашича. В руки Рыжикову.

'10

А вот Влашич после смещения в центр бьет низом почти с линии штрафной, но вышло слабо и неопасно. Мяч к Рыжикову в руки прикатился.

'9

Марио Фернандес сместился в центр, уже вошел в штрафную «Крыльев», но пробить ему не дали.

'7

Ответная атака ЦСКА, но Рыжиков читает передачу и забирает мяч, вовремя выйдя из ворот.

'6

Моментище! Зиньковский подает угловой, Соболев скидывает на дальнюю штангу, и Радоньич бьет головой в упор из вратарской, однако запустил выше! Никто не мешал!

'5

Опасный прострел Радоньича в штрафную ЦСКА, причем Акинфеев до мяча не добрался. Однако и никто другой не добрался тоже.

'4

Обложили армейцы чужую половину поля. Подает Кучаев в штрафную, но защитники выносят.

'3

В неплохом темпе началась игра. Армейцы контролируют мяч и играют, само собой, первым номером.

'2

Важно помнить еще о паре вещей сегодня: за слишком громкие разговоры с арбитрами, назовем это так, дисквалификацию отбывает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, ну а кроме того тут работает VAR.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

18:55

Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

18:50

У ЦСКА 30 очков. Все конкуренты уже сыграли, армейцам нужно побеждать, чтобы отставать от «Локомотива» на один балл и иметь равенство с только что выигравшим «Краснодаром». Ну а «Зенит» далеко впереди — у него 39 очков. «Крылья» прямо над зоной стыков с 18 очков после 16 игр. Самарцам хорошо бы разжиться очками, чтобы оторваться от опасности стыков и прямого вылета.

18:45

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович выставил следующих игроков с первых минут:

Рыжиков — Анюков, Бурлак, Чернов, Полуяхтов — Тимофеев, Гацкан — Радоньич, Гынсарь, Зиньковский — Соболев.

18:40

Давайте сразу обратимся к составам команд. ЦСКА Виктора Гончаренко выходит на поле в следующем сочетании:

Акинфеев — Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков — Бистрович, Кучаев, Влашич — Сигурдссон, Чалов.

18:35

Сам матч начнется в 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура Российский премьер-лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».