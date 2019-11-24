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81% на 19% владение мячом в пользу ЦСКА!
Радоньич бьет издали — совсем не страшный удар.
А вот Влашич после смещения в центр бьет низом почти с линии штрафной, но вышло слабо и неопасно. Мяч к Рыжикову в руки прикатился.
Марио Фернандес сместился в центр, уже вошел в штрафную «Крыльев», но пробить ему не дали.
Ответная атака ЦСКА, но Рыжиков читает передачу и забирает мяч, вовремя выйдя из ворот.
Обложили армейцы чужую половину поля. Подает Кучаев в штрафную, но защитники выносят.
В неплохом темпе началась игра. Армейцы контролируют мяч и играют, само собой, первым номером.
Важно помнить еще о паре вещей сегодня: за слишком громкие разговоры с арбитрами, назовем это так, дисквалификацию отбывает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, ну а кроме того тут работает VAR.
Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
У ЦСКА 30 очков. Все конкуренты уже сыграли, армейцам нужно побеждать, чтобы отставать от «Локомотива» на один балл и иметь равенство с только что выигравшим «Краснодаром». Ну а «Зенит» далеко впереди — у него 39 очков. «Крылья» прямо над зоной стыков с 18 очков после 16 игр. Самарцам хорошо бы разжиться очками, чтобы оторваться от опасности стыков и прямого вылета.
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович выставил следующих игроков с первых минут:
Рыжиков — Анюков, Бурлак, Чернов, Полуяхтов — Тимофеев, Гацкан — Радоньич, Гынсарь, Зиньковский — Соболев.
Давайте сразу обратимся к составам команд. ЦСКА Виктора Гончаренко выходит на поле в следующем сочетании:
Акинфеев — Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков — Бистрович, Кучаев, Влашич — Сигурдссон, Чалов.
Сам матч начнется в 19.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура Российский премьер-лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».