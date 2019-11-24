У ЦСКА 30 очков. Все конкуренты уже сыграли, армейцам нужно побеждать, чтобы отставать от «Локомотива» на один балл и иметь равенство с только что выигравшим «Краснодаром». Ну а «Зенит» далеко впереди — у него 39 очков. «Крылья» прямо над зоной стыков с 18 очков после 16 игр. Самарцам хорошо бы разжиться очками, чтобы оторваться от опасности стыков и прямого вылета.