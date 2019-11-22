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Трансляция
С конца
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'33
'31
«Локомотив» не отходит от своей игры, продолжая держать мяч на половине поля соперника.
'29
'27
Прошла подача от флажка к дальнему углу вратарской, удар Крыховяка привёл к нескольким рикошетам, а уже у ворот «Тамбова» Хёведес попал в офсайд.
'26
Братья Миранчуки разыграли комбинацию, Антон получил пас в штрафной, но удар под острым углом был блокирован — угловой.
'25
Карасёв с еще одного стандарта доставил мяч в штрафную «Локомотива», но там прекрасно головой сыграл Коломейцев.
'24
Килин в борьбе с Эдером получил повреждение. Судья расценил этот момент, как игровой, хотя тамбовчане и протестовали.
'23
Две фланговые подачи подряд в штрафную хозяев прошло, но верх тамбовчане сопернику не отдали.
'21
Карасёв от левой бровки со стандарта навес сделал в штрафную москвичей, но там Эдер головой прервал полёт мяча.
'20
Костюков и Чуперка из-за штрафной пытались пробить по воротам гостей, но всё завершилось неточным выстрелом.
'19
Крыховяк мягкий заброс в штрафную хозяев исполнил, отскок мяча получился на ногу Баринова, но его удар в касание успели накрыть!
'18
Крыховяк решил с дальней дистанции пробить по воротам, но мяч был заблокирован ещё до штрафной.
'17
Атаку правым флангом провели тамбовчане, мяч был доставлен в штрафную «Локо» верхом, но скидка головой от Обухова получилась безадресной.
'15
Антон Миранчук пасом пяткой переправил мяч в штрафную «Тамбова», но Эдер не смог выиграть забег у соперника.
'14
«Локомотив» чаще владеет мячом на чужой половине поля, а «Тамбов» не спешит лезть в отбор, рассчитывая на свои контратаки.
'12
Карасёв загрузил мяч к чужим воротам, но надёжно сработала московская оборона.
'11
Килин левым краем ворвался в штрафную «Локо», опередил вратаря, но затем раздался свисток рефери — положение вне игры заметил лайнсмен в тамбовской атаке.
'9
Атаку с ходу провели хозяева, Костюков с правого фланга выполнил подачу в штрафную гостей, но там Баринов головой скинул мяч своему вратарю.
'7
Эдер упал в штрафной «Тамбова», но главный арбитр развёл руки в стороны, показывая, что здесь всё было чисто.
'5
Рыбин в чужую вратарскую высокую подачу выполнил — лёгкий мяч для Гильерме.
'4
Позиционная атака «Локомотива» ушла на правый фланг, где не прошёл пас Хёведеса на ход Алексею Миранчуку.
'2
Потеряли гости мяч на чужой половине поля, но выйти хозяевам в быструю атаку не позволили, своевременно сфолив на Чуперке.
'1
Дан свисток к началу матча! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.