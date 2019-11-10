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Уйти со дна: «Уфа» гостит у «Оренбурга». LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Оренбург» — «Уфа». ОНЛАЙН

«Оренбург» на своем поле принимает «Уфу» в матче 16-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   10 ноября 11:30   |  1 тайм
Оренбург
0:0
Уфа
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
38 (в)   Андрей Климович
13 (з)   Сергей Терехов
4 (з)   Урош Радакович
15 (з)   Георгий Зотов
12 (з)   Андрей Малых
5 (п)   Тимур Аюпов
7 (п)   Филип Рогич
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Рикарду Алвеш
9 (н)   Джордже Деспотович
20 (н)   Джоэль Фамейе
31 (в)   Александр Беленов
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
5 (з)   Боян Йокич
33 (з)   Александр Сухов
22 (з)   Артём Голубев
55 (з)   Джемал Табидзе
8 (п)   Кэтэлин Карп
74 (п)   Даниил Фомин
99 (н)   Андрей Козлов
57 (н)   Вячеслав Кротов
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
66 (з)   Савелий Козлов
31 (з)   Виталий Шахов
3 (з)   Михаил Сиваков
17 (п)   Жига Шкофлек
29 (п)   Вадим Афонин
22 (п)   Фёдор Черных
32 (п)   Артём Кулишев
18 (п)   Данил Липовой
77 (п)   Никита Маляров
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
16 (в)   Юрий Шафинский
3 (з)   Павел Аликин
4 (з)   Алексей Никитин
77 (п)   Азер Алиев
13 (п)   Кирилл Фольмер
17 (п)   Николай Гиоргобиани
10 (п)   Оливье Тилл
11 (н)   Ловро Бизяк
23 (н)   Данила Емельянов
32 (н)   Андрес Вомбергар
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
81%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
19%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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'13
Неплохой проход Зотова слева и очередная невнятная подача, которую удалось обработать уже вблизи углового флажка.
'11
Алвеш не смог накрутить двоих соперников у края штрафной «Уфы». Деспотович пока без мяча, отсюда и моментов у «Оренбурга» нет.
'10
Зотов ворвался в штрафную и очень слабо прострелил, мяч достался Беленову.
'8
Рогич, перекрашенный в блондина, отобрал мяч и сразу нарвался на фол. «Уфа» не даёт развернуться.
'5
Уфимцы отбились от подачи, а борьбе за подбор Алвеш сфолил на Карпе.
'3
Козлов подыграл себе рукой в первой контратаке «Уфы».
'2
Спокойное начало. «Оренбург» завладел мячом и уже подобрался к чужой штрафной.
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.