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Трансляция
С конца
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'13
Неплохой проход Зотова слева и очередная невнятная подача, которую удалось обработать уже вблизи углового флажка.
'11
Алвеш не смог накрутить двоих соперников у края штрафной «Уфы». Деспотович пока без мяча, отсюда и моментов у «Оренбурга» нет.
'10
Зотов ворвался в штрафную и очень слабо прострелил, мяч достался Беленову.
'8
Рогич, перекрашенный в блондина, отобрал мяч и сразу нарвался на фол. «Уфа» не даёт развернуться.
'5
Уфимцы отбились от подачи, а борьбе за подбор Алвеш сфолил на Карпе.
'3
Козлов подыграл себе рукой в первой контратаке «Уфы».
'2
Спокойное начало. «Оренбург» завладел мячом и уже подобрался к чужой штрафной.
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.