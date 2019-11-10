«Зенит», можно сказать, победил малой кровью. Нет, попотеть на поле пришлось, но один из своих многочисленных стандартов сине-бело-голубые удачно разыграть смогли, а соперник создал как-то уж очень мало. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.