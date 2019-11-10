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«Зенит», можно сказать, победил малой кровью. Нет, попотеть на поле пришлось, но один из своих многочисленных стандартов сине-бело-голубые удачно разыграть смогли, а соперник создал как-то уж очень мало. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
А теперь у «Арсенала» штрафной с фланга. Подача Ткачева в центр штрафной, но выбивает защита.
Дриусси издали пробил со штрафного — выше перекладины.
«Арсенал» держит мяч и пытается создать момент. Но пока не выходит.
Дуглас Сантос подает штрафной с левого фланга — там защитники выносят. Пошла контратака, но зенитовцы выбили в аут.
Кангва по левому флангу доходит с мячом почти до лицевой и подает, но мяч выносят в аут защитники.
«Зенит» снова забрал мяч под контроль и постепенно готовит второй гол, не удовлетворяясь минимальным перевесом.
Горбатенко сыграл направо на Ломовицкого. Тот идет в обводку на входе в штрафную на Дугласа Сантоса, но не обыгрывает.
«Арсенал» поддавливает. Совершенно не собирается отдавать этот матч команда из Тулы.
Быстро разыгрывает «Зенит» мяч перед штрафной. Заправляют на рывок Караваева по правому флангу, а Вячеслав простреливает, и набежавший Азмун спокойно без сопротивления вгоняет мяч в сетку!
Два подряд угловых подал «Зенит», после подбора со второго Жирков снова загрузил в штрафную, где Дзюба головой скидывал в центр вратарской, но там мяч пришел к Шамову.
Не выпустил сразу Ломовицкого на поле резервный, придравшись к какому-то элементу экпировки. Пару минут в меньшинстве играет «Арсенал» — Чаушич уже ушел в раздевалку.
Немного вялый первый тайм. «Зенит» только со стандартов угрожал воротам Шамова, хотя несколько были очень опасными. «Арсенал» в основном бил издали усилиями Горбатенко. Можно сказать, что 45 минут сокращены — кто победит, команды будут решать во втором тайме. Кстати, 8(1) — 6(2) по ударам. «Арсенал» бьет чаще.
Оздоев заработал угловой, ударив мячом в ногу Костадинова. Комично, что еще флажок сломался боковой в этом эпизоде.
«Арсенал» зарабатывает штрафной примерно на таком же расстоянии, с какого уже бил Ракицкий. Ткачев у мяча.
Дуглас Сантос далеко бросает аут, но все же защитники «Арсенала» выигрывют борьбу в своей штрафной.
Дзюба и Чаушич очень жестко столкнулись в центре поля в борьбе за мяч. Обоим очень больно, но Чаушич успел прокинуть мяч себе на ход. Будет ли карточка капитану сборной России? Нет.
Азмун играет на ход Дзюбе и бежит открываться в штрафную, но мяч выносят. Контратака «Арсенала» тоже не получилась.
«К вам приехал чемпион страны!» — зычно скандирует питерский сектор.
С Костадиновым столкнулся Дзюба в центре, но уже все в порядке у обоих. Хотя болгарин быстрее в себя пришел.
Отвечает Ерохин, пока Дзюба лежит в центральном круге, ударом с линии штрафной — блокируют.
Огрызается все чаще «Арсенал». Сейчас Кангва выскакивал на опасную передачу, но немножко не успел.
Еще один удар Горбатенко издали, но снова неудачно.
Опять с правого фланга на ближнюю штангу подают угловой гости, но снова защитники спокойно справляются.
Шамов уже в игре. Футболисты «Арсенала» подавали штрафной из глубины. Мяч улетел за лицевую от Альваресе. Питерцы требовали пенальти за игру рукой, но там ничего не было.
Еще один дальний удар Горбатенко издали низом — неточно.
Ткачев простреливает в штрафную «Зенита» со штрафного с фланга, Азмун неожиданно промахивается по мячу, но дальше защитники «Зенита» работают четко.
Две подряд подачи в штрафную на Ивановича и Ракицкого, но ни к чему это не приводит.
На Дзюбу пошла передача в штрафную, и вот «Зенит» снова выжимает из атаки корнер.
Сейчас как-то без стандартов проходит игра, а потому и без ворот. Но в основном на половине поля «Арсенала» все равно.
Преимущество игровое у «Зенита» ощутимое, но возникающие моменты приходят только со стандартов. Впрочем, это же часть игры.
«Зенит» играет с достаточно ощутимым преимуществом. А вот у «Арсенала» мяч не держится.
Еще один угловой зарабатывает «Зенит».
Легко отыграли туляки Дугласа Сантоса, но дальше Чаушич долго готовил удар, а пробить хотел еще и Горбатенко. В итоге помешали друг другу «канониры», и выстрел в конце концов легко заблокировали.
Азмун дает пас Жиркову на ход, и тот мог бы чуть ли не один на один убежать, но в погоне за мячом нарушил правила на Альваресе.
Хозяева разыгрывают корнер и выполняют подачу на Григалаву в штрафную. Защитник «Арсенала» перевисел Ивановича, но бить серб мешал, и мяч пролетел не опасно.
Долго зенитовцы готовились к удару. В итоге Ракицкий пытался крутануть в угол стенки, но мяч прошел немного над перекладиной.
Подача на ближнюю штангу выносится защитниками, на подборе первым был бы Жирков, если бы Кангва не сфолил на нем. Штрафной с 30 с небольшим метров почти по центру.
Караваев играет в стенку с Азмуном и вбегает в штрафную, но обратный пас прерывает Григалава. Еще один угловой.
Подача в штрафную выносится защитниками, а дальше «Арсенал» едва не убегает в контратаку. Однако Дуглас Сантос своевременно подкатывается и выбивает мяч.
«Зенит» пошел вперед и заработал первый угловой.
Пока ничего особенного не происходит на поле. Разведка.
Напомним, что в первом туре «Зенит» выиграл в Питере со счетом 3:1. Тогда голы забили Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов. Последние двое сегодня в запасе.
Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
«Зенит» занимает первое место в чемпионате, имея 33 очка после 15-го тура. На счету «Арсенала» 19 баллов в 15 матчах, на данный момент «канониры» занимают седьмую строчку таблицы. Если выиграют, обойдут московский «Спартак», выигравший вчера у самарских «Крыльев Советов».
А вот какой состав «Зенита» с первых минут выставил Сергей Семак:
Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Ерохин, Оздоев, Барриос, Жирков — Дзюба, Азмун.
Давайте посмотрим на составы команд. Игорь Черевченко решил, что «Арсенал» будет играть в следующем составе: Шамов — Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес — Чаушич, Денисов, Костадинов — Горбатенко, Кангва, Ткачев.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит».