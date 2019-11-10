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Арсенал Зенит

Стандартная победа: «Зенит» укрепил лидерство в Туле

«Зенит» обыграл «Арсенал» в Туле благодаря голу Азмуна

Тульский «Арсенал» на своем поле сражался с петербургским «Зенитом», но пропустил единственный мяч от Сердара Азмуна в матче 16-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   10 ноября 14:00   |  закончен
Арсенал
0:1
Зенит
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Альварес 54'
Ткачёв 69'
Караваев 23'
Азмун 63'
Подробная статистика матча
Основные составы
50 (в)   Егор Шамов
8 (з)   Гиа Григалава
6 (з)   Максим Беляев
71 (з)   Александр Денисов
4 (з)   Роберт Бауэр
21 (з)   Виктор Альварес 54'
11 (п)   Сергей Ткачёв 69'
70 (п)   Георги Костадинов
23 (п)   Игорь Горбатенко
20 (п)   Горан Чаушич 48'
10 (н)   Эванс Кангва
41 (в)   Михаил Кержаков
6 (з)   Бранислав Иванович
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
15 (з)   Вячеслав Караваев 23'
18 (п)   Юрий Жирков 79'
27 (п)   Магомед Оздоев
5 (п)   Вильмар Барриос
21 (п)   Александр Ерохин 46'
22 (н)   Артём Дзюба 90'
7 (н)   Сердар Азмун 63'
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
36 (в)   Михаил Левашов
13 (з)   Максим Володько
14 (з)   Анри Хагуш
5 (з)   Александр Довбня
27 (п)   Александр Ломовицкий 48'
7 (п)   Кантемир Берхамов
28 (п)   Владислав Пантелеев
17 (н)   Гурам Аджоев
30 (н)   Александру Тудорие
86 (в)   Николай Рыбиков
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
19 (з)   Игорь Смольников
91 (п)   Алексей Сутормин 79'
14 (п)   Далер Кузяев 90'
32 (п)   Матиас Краневиттер
20 (п)   Роберт Мак
17 (п)   Олег Шатов
11 (н)   Себастьян Дриусси 46'
Удары
50%
По воротам: 14
В створ: 4
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 11
Удары
50%
По воротам: 17
В створ: 4
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 1
  • 12
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Трансляция
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Матч окончен

«Зенит», можно сказать, победил малой кровью. Нет, попотеть на поле пришлось, но один из своих многочисленных стандартов сине-бело-голубые удачно разыграть смогли, а соперник создал как-то уж очень мало. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

Все! Матч окончен! «Зенит» победил!

'90+3

Костадинов сделал диагональ в штрафную, под острым углом принял мяч Ломовицкий, чуть продвинулся и стрельнул в ближний угол — Кержаков был готов.

'90+1

Три минуты добавил арбитр.

'90

Артем Дзюба покидает поле (сегодня без результативных действий). Вместо него в игре Далер Кузяев.

'89

А теперь у «Арсенала» штрафной с фланга. Подача Ткачева в центр штрафной, но выбивает защита.

'87

Азмун в чужой штрафной уже принял мяч, однако Денисов в последний момент в подкате выбил из-под ноги у иранца.

'85

Дриусси издали пробил со штрафного — выше перекладины.

'83

Классный розыгрыш «Зенита», в котором Дзюба мягенько в касание закинул в центр штрафной Дриусси, а тот бил с лета метров с восьми, но не попал.

'82

«Арсенал» держит мяч и пытается создать момент. Но пока не выходит.

'80

Дуглас Сантос подает штрафной с левого фланга — там защитники выносят. Пошла контратака, но зенитовцы выбили в аут.

'78

Алексей Сутормин вышел на поле вместо Юрия Жиркова.

'75

Кангва по левому флангу доходит с мячом почти до лицевой и подает, но мяч выносят в аут защитники.

'72

«Зенит» снова забрал мяч под контроль и постепенно готовит второй гол, не удовлетворяясь минимальным перевесом.

'70

Горбатенко сыграл направо на Ломовицкого. Тот идет в обводку на входе в штрафную на Дугласа Сантоса, но не обыгрывает.

'69

Два в один неслись футболисты «Зенита», Азмун отдал Дзюбе, тот подработал, посмотрел и попытался в дальний угол покатить, но не попал.

'68

«Арсенал» поддавливает. Совершенно не собирается отдавать этот матч команда из Тулы.

'66

Момент! Подача Ткачева на ближнюю штангу, скидка, еще передача и выстрел Кангва из шикарной позиции. Мощно, но прямо в руки Шамову!

'65

Бауэр разобрался на фланге и сделал прострельную передачу во вратарскую на Кангва, но Иванович вынес на угловой.

'63

Быстро разыгрывает «Зенит» мяч перед штрафной. Заправляют на рывок Караваева по правому флангу, а Вячеслав простреливает, и набежавший Азмун спокойно без сопротивления вгоняет мяч в сетку!

'63

ГООООООООООООООООООООЛ! Сердар Азмун — 0:1!

'62

Дзюба имел шанс! Бил головой после подачи с очередного розыгрыша углового — выше ворот!

'59

МОМЕНТ! Кангва на ровном месте выскакивает один на один, но выскочивший вперед Кержаков тащит!

'57

Два подряд угловых подал «Зенит», после подбора со второго Жирков снова загрузил в штрафную, где Дзюба головой скидывал в центр вратарской, но там мяч пришел к Шамову.

'56

Момент! Дзюба протаранил соперников после аута и отпасовал верхом Бариосу, который не смог продраться мимо Беляева. Но вынесли «канониры» недалеко, и Жирков мощно зарядил с подбора. Будет угловой.

'55

Альварес срывает атаку «Зенита» и получает желтую карточку.

'53

Пока ничего толком не происходит сейчас на поле. Такая разведка второго тайма.

'50

Ну а вот и Александр Ломовицкий вступил в игру вместо получившего травму Чаушича.

'49

Не выпустил сразу Ломовицкого на поле резервный, придравшись к какому-то элементу экпировки. Пару минут в меньшинстве играет «Арсенал» — Чаушич уже ушел в раздевалку.

'47

Остановка игры. Хромает Чаушич, а партнеры сразу показывают, что нужна будет замена.

'46

Себастьян Дриусси вышел после перерыва вместо Александра Ерохина. Аргентинец забил, напомним, в матче этих команд в первом круге.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Немного вялый первый тайм. «Зенит» только со стандартов угрожал воротам Шамова, хотя несколько были очень опасными. «Арсенал» в основном бил издали усилиями Горбатенко. Можно сказать, что 45 минут сокращены — кто победит, команды будут решать во втором тайме. Кстати, 8(1) — 6(2) по ударам. «Арсенал» бьет чаще.

'45+2

Ну и все, завершена первая половина встречи.

'45+1

Минуту добавил Еськов к первому тайму.

'45

Разыграл «Зенит», подал Караваев в штрафную, а там Азмун перевисел Костадинова и опасно пробил. Но немного выше ворот.

'454

Оздоев заработал угловой, ударив мячом в ногу Костадинова. Комично, что еще флажок сломался боковой в этом эпизоде.

'43

Мощнейший выстрел Сергея, еще на пути мяча присел Беляев, чтобы дезориентировать Кержакова, но тот реагировал, а мяч пролетел немного мимо ворот.

'42

«Арсенал» зарабатывает штрафной примерно на таком же расстоянии, с какого уже бил Ракицкий. Ткачев у мяча.

'40

Дуглас Сантос далеко бросает аут, но все же защитники «Арсенала» выигрывют борьбу в своей штрафной.

'38

Дзюба и Чаушич очень жестко столкнулись в центре поля в борьбе за мяч. Обоим очень больно, но Чаушич успел прокинуть мяч себе на ход. Будет ли карточка капитану сборной России? Нет.

'37

Азмун играет на ход Дзюбе и бежит открываться в штрафную, но мяч выносят. Контратака «Арсенала» тоже не получилась.

'36

«К вам приехал чемпион страны!» — зычно скандирует питерский сектор.

'35

С Костадиновым столкнулся Дзюба в центре, но уже все в порядке у обоих. Хотя болгарин быстрее в себя пришел.

'34

Отвечает Ерохин, пока Дзюба лежит в центральном круге, ударом с линии штрафной — блокируют.

'33

Огрызается все чаще «Арсенал». Сейчас Кангва выскакивал на опасную передачу, но немножко не успел.

'32

Еще один удар Горбатенко издали, но снова неудачно.

'30

Опять с правого фланга на ближнюю штангу подают угловой гости, но снова защитники спокойно справляются.

'30

Шамов уже в игре. Футболисты «Арсенала» подавали штрафной из глубины. Мяч улетел за лицевую от Альваресе. Питерцы требовали пенальти за игру рукой, но там ничего не было.

'29

Шамову оказывают помощь. Повредил он колено в столкновении с Ерохиным. Вопрос — насколько серьезно.

'28

Еще один дальний удар Горбатенко издали низом — неточно.

'27

Опять Азмун делает проникающую передачу. На этот раз на ход Ерохину. Выскакивает наперерез Шамов, и уже некуда было бить Александру — попал в голкипера.

'26

Ткачев простреливает в штрафную «Зенита» со штрафного с фланга, Азмун неожиданно промахивается по мячу, но дальше защитники «Зенита» работают четко.

'24

«Арсенал» бежит в контратаку, и Караваев вполне умышленно корпусом врезается в прокинувшего мяч вперед Ткачева. Первая в матче желтая карточка.

'23

Две подряд подачи в штрафную на Ивановича и Ракицкого, но ни к чему это не приводит.

'23

На Дзюбу пошла передача в штрафную, и вот «Зенит» снова выжимает из атаки корнер.

'22

Сейчас как-то без стандартов проходит игра, а потому и без ворот. Но в основном на половине поля «Арсенала» все равно.

'20

Преимущество игровое у «Зенита» ощутимое, но возникающие моменты приходят только со стандартов. Впрочем, это же часть игры.

'18

«Зенит» играет с достаточно ощутимым преимуществом. А вот у «Арсенала» мяч не держится.

'16

Подача в штрафную, где зенитовцы запутали соперников перемещениями, и Ракицкий головой очень опасно пробил. Шамов отбил, но перед собой, и Дзюба добивал в упор, но Шамов каким-то образом сумел отразить выстрел!

'15

Еще один угловой зарабатывает «Зенит».

'14

Легко отыграли туляки Дугласа Сантоса, но дальше Чаушич долго готовил удар, а пробить хотел еще и Горбатенко. В итоге помешали друг другу «канониры», и выстрел в конце концов легко заблокировали.

'13

Азмун дает пас Жиркову на ход, и тот мог бы чуть ли не один на один убежать, но в погоне за мячом нарушил правила на Альваресе.

'12

Хозяева разыгрывают корнер и выполняют подачу на Григалаву в штрафную. Защитник «Арсенала» перевисел Ивановича, но бить серб мешал, и мяч пролетел не опасно.

'11

Горбатенко бьет низом в дальний угол из-за штрафной в быстрой атаке «Арсенала». Кержакову приходится прыгать, чтобы перевести на угловой.

'10

Долго зенитовцы готовились к удару. В итоге Ракицкий пытался крутануть в угол стенки, но мяч прошел немного над перекладиной.

'9

Подача на ближнюю штангу выносится защитниками, на подборе первым был бы Жирков, если бы Кангва не сфолил на нем. Штрафной с 30 с небольшим метров почти по центру.

'8

Караваев играет в стенку с Азмуном и вбегает в штрафную, но обратный пас прерывает Григалава. Еще один угловой.

'6

Подача в штрафную выносится защитниками, а дальше «Арсенал» едва не убегает в контратаку. Однако Дуглас Сантос своевременно подкатывается и выбивает мяч.

'5

«Зенит» пошел вперед и заработал первый угловой.

'3

Пока ничего особенного не происходит на поле. Разведка.

'1

Поеееехали! Матч начался.

14:00

Напомним, что в первом туре «Зенит» выиграл в Питере со счетом 3:1. Тогда голы забили Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов. Последние двое сегодня в запасе.

13:55

Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

13:50

«Зенит» занимает первое место в чемпионате, имея 33 очка после 15-го тура. На счету «Арсенала» 19 баллов в 15 матчах, на данный момент «канониры» занимают седьмую строчку таблицы. Если выиграют, обойдут московский «Спартак», выигравший вчера у самарских «Крыльев Советов».

13:45

А вот какой состав «Зенита» с первых минут выставил Сергей Семак:

Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Ерохин, Оздоев, Барриос, Жирков — Дзюба, Азмун.

13:40

Давайте посмотрим на составы команд. Игорь Черевченко решил, что «Арсенал» будет играть в следующем составе: Шамов — Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес — Чаушич, Денисов, Костадинов — Горбатенко, Кангва, Ткачев.

13:35

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит».