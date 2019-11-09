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РПЛ. 16-й тур. «Рубин» — «Динамо». ОНЛАЙН

Казанский «Рубин» принимает московское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
16-й тур  |   09 ноября 14:00   |  1 тайм
Рубин
0:1
Динамо М
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Шиманьски 23'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
80 (з)   Егор Сорокин
5 (з)   Филип Уремович
3 (з)   Константин Плиев
71 (з)   Николай Поярков
12 (п)   Александр Зуев
11 (п)   Зурико Давиташвили
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
18 (п)   Павел Могилевец
88 (п)   Александр Ташаев
8 (н)   Видар Кьяртанссон
1 (в)   Антон Шунин
2 (з)   Григорий Морозов
34 (з)   Константин Рауш
15 (з)   Роман Нойштедтер
18 (з)   Иван Ордец
4 (з)   Владимир Рыков
3 (з)   Заурбек Плиев
6 (п)   Артур Юсупов
11 (п)   Себастьян Шиманьски 23'
5 (н)   Максимилиан Филипп
9 (н)   Клинтон Н'Жье
Запасной состав
23 (в)   Иван Коновалов
1 (в)   Давид Волк
29 (з)   Виталий Денисов
2 (з)   Карл Старфельт
77 (п)   Роман Акбашев
6 (п)   Евгений Башкиров
70 (п)   Николай Кипиани
21 (п)   Хвича Кварацхелия
20 (н)   Евгений Марков
26 (н)   Бека Микелтадзе
31 (в)   Игорь Лещук
24 (з)   Роман Евгеньев
13 (з)   Игорь Калинин
17 (з)   Сергей Паршивлюк
88 (п)   Оскар Хильемарк
7 (п)   Мигел Кардозу
23 (п)   Антон Соснин
20 (н)   Вячеслав Грулёв
90 (н)   Николай Обольский
8 (н)   Кирилл Панченко
99 (н)   Рамиль Шейдаев
Удары
33%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
58%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 4
Удары
67%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
42%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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'23
ГОЛ!
'21
Первый опасный момент в матче! Подберёзкин ошибся у казанской штрафной, последовал динамовский перехват, после чего Юсупов сделал передачу в район11-метровой отметки, Н'Жье мяч принял и со второго касания внешней пробил — рядом со штангой!
'19
Зуев классно покатил мяч в штрафную гостей к лицевой линии, Давиташвили оттуда прострелил в центр, но оборона москвичей внимательно сыграла у своих ворот.
'17
Филипп зацепился за мяч у чужой штрафной, но тут же увидел поднятый флажок бокового рефери — офсайд.
'16
Ташаев две подачи с правого фланга выполнил в штрафную «Динамо», одна из которых пришлась на голову Зуеву — справился Шунин с несильным ударом.
'14
Н'Жье на углу чужой штрафной получил мяч, попытался обострить ситуацию за счёт обыгрыша, но Уремович не позволил себя пройти.
'12
Филипп с правого фланга подачу выполнил к воротам «Рубина», Дюпин и Уремович совместными усилиями отбили эту атаку «Динамо».
'10
Неплохо казанцы вышли из обороны в атаку, но одна из передач в касание получилась на соперника — Подберёзкин ошибся.
'8
Рауш со стандарта навес исполнил в штрафную «Рубина», Дюпин на выходе из ворот до мяча не добрался, но подстраховали полевые игроки своего вратаря.
'6
Прошла диагональ на левый фланг атаки хозяев, Поярков мяч принял, но уйти в лицевую ему не позволили.
'4
Поярков пытался запустить атаку «Рубина» левым краем, но его передачу в бровку прервал Морозов.
'2
Рыков в борьбе с Кьяртанссоном получил небольшое повреждение. Врачи не понадобились.
'1
Дан свисток к началу матча! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.