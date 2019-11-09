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Трансляция
С конца
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'23
'21
Первый опасный момент в матче! Подберёзкин ошибся у казанской штрафной, последовал динамовский перехват, после чего Юсупов сделал передачу в район11-метровой отметки, Н'Жье мяч принял и со второго касания внешней пробил — рядом со штангой!
'19
Зуев классно покатил мяч в штрафную гостей к лицевой линии, Давиташвили оттуда прострелил в центр, но оборона москвичей внимательно сыграла у своих ворот.
'17
Филипп зацепился за мяч у чужой штрафной, но тут же увидел поднятый флажок бокового рефери — офсайд.
'16
Ташаев две подачи с правого фланга выполнил в штрафную «Динамо», одна из которых пришлась на голову Зуеву — справился Шунин с несильным ударом.
'14
Н'Жье на углу чужой штрафной получил мяч, попытался обострить ситуацию за счёт обыгрыша, но Уремович не позволил себя пройти.
'12
Филипп с правого фланга подачу выполнил к воротам «Рубина», Дюпин и Уремович совместными усилиями отбили эту атаку «Динамо».
'10
Неплохо казанцы вышли из обороны в атаку, но одна из передач в касание получилась на соперника — Подберёзкин ошибся.
'8
Рауш со стандарта навес исполнил в штрафную «Рубина», Дюпин на выходе из ворот до мяча не добрался, но подстраховали полевые игроки своего вратаря.
'6
Прошла диагональ на левый фланг атаки хозяев, Поярков мяч принял, но уйти в лицевую ему не позволили.
'4
Поярков пытался запустить атаку «Рубина» левым краем, но его передачу в бровку прервал Морозов.
'2
Рыков в борьбе с Кьяртанссоном получил небольшое повреждение. Врачи не понадобились.
'1
Дан свисток к началу матча! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.