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Первый опасный момент в матче! Подберёзкин ошибся у казанской штрафной, последовал динамовский перехват, после чего Юсупов сделал передачу в район11-метровой отметки, Н'Жье мяч принял и со второго касания внешней пробил — рядом со штангой!