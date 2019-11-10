'45+2

ГОЛ! Полоз с разбега пробил в левый нижний угол, а Акинфеев прыгнул в противоположную сторону. Забавно, что кто-то из футболистов «Сочи» перед ударом с пенальти зачем-то пошёл в подкат и остался лежать на газоне за пределами штрафной.