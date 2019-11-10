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Избежать провала: ЦСКА отыгрался у «Сочи». LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Сочи» — ЦСКА. ОНЛАЙН

«Сочи» на своем поле играет с московским ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
16-й тур  |   10 ноября 16:30   |  2 тайм
Сочи
2:3
ЦСКА
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Мостовой 7'
Полоз 45+2' (пен)
Джанаев 52'
Мевля 16' (авт)
Дивеев 18'
Карпов 21'
Обляков 52'
Чалов 55'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев 52'
25 (з)   Иван Новосельцев
32 (з)   Миха Мевля 16'
45 (з)   Иван Миладинович
13 (з)   Фёдор Кудряшов
24 (з)   Эльмир Набиуллин
15 (з)   Ибрагим Цаллагов
16 (п)   Кристиан Нобоа
17 (п)   Андрей Мостовой 7'
94 (п)   Душан Лагатор
77 (н)   Дмитрий Полоз 45'
35 (в)   Игорь Акинфеев
62 (з)   Вадим Карпов 58' 21'
2 (з)   Марио Фернандес
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев 18'
98 (п)   Иван Обляков 52'
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон
20 (п)   Константин Кучаев
9 (н)   Фёдор Чалов 55'
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
19 (в)   Евгений Фролов
26 (з)   Никита Калугин
90 (з)   Павел Шакуро
20 (з)   Игорь Юрганов
18 (п)   Никита Бурмистров
8 (п)   Никита Колдунов
5 (п)   Алексей Померко
87 (н)   Александр Карапетян
9 (н)   Антон Заболотный
1 (в)   Илья Помазун
31 (з)   Звонимир Шарлия 58'
27 (з)   Седрик Гогуа
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
7 (п)   Ильзат Ахметов
10 (п)   Алан Дзагоев
11 (п)   Лукас Сантос
19 (н)   Такума Нисимура
Удары
22%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 4
Удары
78%
По воротам: 16
В створ: 7
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 9
Самоечитаемое
Трансляция
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'55
ГОЛ! Обляков здорово навесил в штрафную, Чалов пробежал в свободную зону между защитниками и в прыжке внутренней стороной левой ступни пробил в дальний угол! Джанаев коснулся мяча, но тот всё равно влетел в сетку.
'54
Вот сейчас был офсайд — Чалов в него забрался в момент навеса из глубины поля.
'52
Джанаев пошёл спорить с арбитром, доказывая, что был офсайд, и что нужно спросить бокового судью, но только получил жёлтую карточку.
'52
ГОЛ! Влашич выполнил передачу вдоль линии штрафной, откуда Обляков в касание нанёс разящий удар под перекладину!
'50
А после прострела Фернандеса в штрафную мяч попал в руку защитнику, но арбитр не стал ставить пенальти! Негодуют игроки ЦСКА и Виктор Гончаренко.
'48
Не прошёл прострел в штрафную «Сочи» у Бистровича, перехвачен был мяч.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв команды. Намного больше атаковали «армейцы», намного чаще били по воротам, но впереди пока «Сочи». Несколько парадоксальным получился итог первого тайма, таким образом. Посмотрим, как пойдёт игра дальше, а пока отдохнём.
'45+2
ГОЛ! Полоз с разбега пробил в левый нижний угол, а Акинфеев прыгнул в противоположную сторону. Забавно, что кто-то из футболистов «Сочи» перед ударом с пенальти зачем-то пошёл в подкат и остался лежать на газоне за пределами штрафной.
'45+1
Пенальти в ворота ЦСКА! После дальнего навеса в штрафную Полоз упал в результате верховой борьбы с Кучаевым, и арбитр указал на 11-метровую отметку.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Сигурдссон неудачно распорядился мячом в штрафной «Сочи», упустив его за лицевую линию.
'42
У Влашича навес в штрафную тоже удачным не получился — Нобоа опередил соперников и выбил мяч.
'40
Навесил Фернандес с фланга в штрафную — защита выбила мяч.
'38
Удар Нобоа от линии штрафной заблокирован.
'36
Фернандес с правого фланга прострелил к линии штрафной, Сигурдссон пробил в касание — рядом со штангой!
'34
Вернулся Андрей в игру, привели его в порядок.
'33
Попал мяч в глаз Мостовому сейчас. Оказывают ему помощь, промывая глаз.
'31
Сигурдссон получил мяч от Кучаева и покатил его на Облякова, который резко пробил под левую штангу — Джанаев в прыжке накрыл мяч!
'29
Влашич выполнил заброс в штрафную, а Джанаев вовремя вышел из ворот и забрал мяч, опередив Чалова.
'27
Фернандес сделал скидку на Чалова, тот пробил по воротам и тоже попал в защитника.
'25
Плотный удар Влашича из-за пределов штрафной пришёлся в соперника.
'23
Фернандес здорово выпрыгнул в штрафной «Сочи» и пробил головой — рядом с правой штангой получилось!
'21
Карпов за отмашку от Полоза тоже получил карточку.
'20
Кучаев не сумел акцентированно пробить по воротам в борьбе с Набиуллиныам, и Джанаев спокойно поймал мяч.
'19
Нобоа навесил со стандарта в штрафную, последовала скидка к дальней штанге, где Миладинович пробил по воротам, но в цель не попал.
'18
Дивеев сбил Мостового и получил «горчичник».
'16
ГОЛ! Сигурдссон с левого фланга сместился к углу штрафной, нанёс удар в дальний угол, задел Мевлю, и мяч, поменяв направление полёта, по дуге влетел в левый верхний угол ворот!
'15
Чалов получил мяч от Кучаева и от линии штрафной пробил в направлении дальнего угла — рядом со штангой!
'13
Цаллагов с левого фланга навесил в штрафную — Магнуссон выбил мяч.
'11
Вернулся Кудряшов в игру тем временем, привели его медики в порядок.
'10
Чалов принял мяч у штрафной и нанёс хлёсткий удар с разворота под перекладину — Джанаев вытащил мяч в красивом прыжке!
'8
Кудряшов после верховой борьбы неудачно приземлился на газон и держится за ногу. Оказывают ему помощь.
'7
ГОЛ! Полоз убежал по левому флангу, вошёл в штрафную и прострелил чуть назад. Мяч задел ногу Кучаева и прикатился к Мостовому, который остановил его и пробил низом. Случился ещё один рикошет, не давший Акинфееву среагировать, и мяч оказался в сетке!
'5
Снова прострелил в штрафную Влашич — на этот раз защитники выбили мяч.
'3
Влашич прошёл к штрафной и прострелил на дальнюю штангу, ожидая, что туда побежит Чалов, но тот не понял замысел партнёра.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.