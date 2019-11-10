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Трансляция
С конца
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'55
'54
Вот сейчас был офсайд — Чалов в него забрался в момент навеса из глубины поля.
'52
'52
'50
А после прострела Фернандеса в штрафную мяч попал в руку защитнику, но арбитр не стал ставить пенальти! Негодуют игроки ЦСКА и Виктор Гончаренко.
'48
Не прошёл прострел в штрафную «Сочи» у Бистровича, перехвачен был мяч.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв команды. Намного больше атаковали «армейцы», намного чаще били по воротам, но впереди пока «Сочи». Несколько парадоксальным получился итог первого тайма, таким образом. Посмотрим, как пойдёт игра дальше, а пока отдохнём.
'45+2
'45+1
Пенальти в ворота ЦСКА! После дальнего навеса в штрафную Полоз упал в результате верховой борьбы с Кучаевым, и арбитр указал на 11-метровую отметку.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Сигурдссон неудачно распорядился мячом в штрафной «Сочи», упустив его за лицевую линию.
'42
У Влашича навес в штрафную тоже удачным не получился — Нобоа опередил соперников и выбил мяч.
'40
Навесил Фернандес с фланга в штрафную — защита выбила мяч.
'38
Удар Нобоа от линии штрафной заблокирован.
'36
Фернандес с правого фланга прострелил к линии штрафной, Сигурдссон пробил в касание — рядом со штангой!
'34
Вернулся Андрей в игру, привели его в порядок.
'33
Попал мяч в глаз Мостовому сейчас. Оказывают ему помощь, промывая глаз.
'31
Сигурдссон получил мяч от Кучаева и покатил его на Облякова, который резко пробил под левую штангу — Джанаев в прыжке накрыл мяч!
'29
Влашич выполнил заброс в штрафную, а Джанаев вовремя вышел из ворот и забрал мяч, опередив Чалова.
'27
Фернандес сделал скидку на Чалова, тот пробил по воротам и тоже попал в защитника.
'25
Плотный удар Влашича из-за пределов штрафной пришёлся в соперника.
'23
Фернандес здорово выпрыгнул в штрафной «Сочи» и пробил головой — рядом с правой штангой получилось!
'21
'20
Кучаев не сумел акцентированно пробить по воротам в борьбе с Набиуллиныам, и Джанаев спокойно поймал мяч.
'19
Нобоа навесил со стандарта в штрафную, последовала скидка к дальней штанге, где Миладинович пробил по воротам, но в цель не попал.
'18
'16
'15
Чалов получил мяч от Кучаева и от линии штрафной пробил в направлении дальнего угла — рядом со штангой!
'13
Цаллагов с левого фланга навесил в штрафную — Магнуссон выбил мяч.
'11
Вернулся Кудряшов в игру тем временем, привели его медики в порядок.
'10
Чалов принял мяч у штрафной и нанёс хлёсткий удар с разворота под перекладину — Джанаев вытащил мяч в красивом прыжке!
'8
Кудряшов после верховой борьбы неудачно приземлился на газон и держится за ногу. Оказывают ему помощь.
'7
'5
Снова прострелил в штрафную Влашич — на этот раз защитники выбили мяч.
'3
Влашич прошёл к штрафной и прострелил на дальнюю штангу, ожидая, что туда побежит Чалов, но тот не понял замысел партнёра.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.