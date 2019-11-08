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РПЛ. 16-й тур. «Ахмат» — «Урал». ОНЛАЙН

Грозненский «Ахмат» принимает екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
16-й тур  |   08 ноября 19:30   |  1 тайм
Ахмат
0:0
Урал
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
4 (з)   Уилкер Анхель
5 (з)   Магомед Мусалов
13 (п)   Роланд Гиголаев
23 (п)   Антон Швец
11 (п)    Исмаэл
9 (п)   Конрад Михаляк
88 (п)   Денис Глушаков
21 (п)   Одисе Роши
18 (н)   Андрес Понсе
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков
15 (з)   Денис Кулаков
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
44 (п)   Андрей Егорычев
6 (п)   Рафал Аугустыняк
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (п)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин
20 (н)   Андрей Панюков
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
42 (в)   Александр Мелихов
20 (з)   Зоран Нижич
6 (п)   Михаил Гащенков
8 (п)   Дамиан Шиманьски
19 (п)   Олег Иванов
10 (п)   Халид Кадыров
59 (п)   Евгений Харин
95 (н)   Абубакар Кадыров
17 (н)   Аблайе Мбенге
7 (н)   Магомед Митришев
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Артём Мамин
21 (з)   Исламжан Насыров
2 (з)   Шамсиддин Шанбиев
14 (п)   Юрий Бавин
13 (п)   Петрюс Бумаль
57 (п)   Артём Фидлер
18 (п)   Михал Кухарчик
80 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
88 (н)   Павел Погребняк
Удары
100%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 4
Удары
0%
По воротам: 6
В створ: 0
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 6
Самоечитаемое
Трансляция
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'45
Меркулов не дождался поддержки в атаке и издали пробил — мимо цели.
'44
Роши опасный прострел от правого края во вратарскую «Урала» исполнил, Годзюр мяч отбил перед собой, но отскок получился в пользу гостей.
'43
Панюков не успел выбраться из офсайда, а передача его уже нашла.
'41
После прострела в штрафную «Ахмата» случилось неприятное столкновение Городова и Панюкова. Фол на вратаре зафиксирован, но главное — без серьезных последствий обошёлся этот стык.
'39
Очередная атака «Урала» остановлена свистком арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'37
Кулаков оторвался от соперника на правом краю штрафной и сделал зрячую передачу низом в центр, Ильин в касание пробил, но Анхель блокировал попытку — мяч попал в грудь защитнику «Ахмата»!
'35
Роши принял мяч на правом краю грозненской атаки, сместился в центр и нанёс удар -промах.
'33
Годзюр мог и ошибиться с выходом из ворот, но всё-таки в борьбе с соперником голкипер «Урала» кулаком добрался до мяча.
'32
Эль-Кабир неудачную подачу выполнил от угла поля — прямо на Глушакова.
'31
Эль-Кабир от левого угла штрафной навес выполнил в центр, но Анхель головой мяч смахнул за лицевую — угловой.
'29
Бикфалви накрыл соперника в чужой штрафной у лицевой линии, далее Эрик навесил во вратарскую, но получилось на голову сопернику.
'28
Швец с левой ноги зарядил из-за штрафной «Урала» — Годзюр на линии ворот безупречен!
'26
Исмаэл решился на второй дальний удар — неточно. «Ахмат» забрал инициативу у соперника.
'25
Роши от правого края чужой штрафной из-под игрока низом пробил — Годзюр у штанги мяч без проблем забрал.
'23
Опасно! Глушаков выдержал паузу и покатил мяч в штрафную гостей на ход Понсе, но тому Меркулов помешал нанести удар из убойной позиции!
'22
Годзюр сорвал заброс к штрафной «Урала», вовремя выбежав из ворот и сыграв головой в падении.
'21
«Ахмат» отметился затяжной атакой, но серия передач низом не привела к обострению у ворот Годзюра.
'19
Понсе выкрутился для удара головой после фланговой подачи, но мяч прошёл выше ворот «Урала».
'18
Аугустыняк от левого края мягкий заброс сделал в штрафную «Ахмата», Анхель опередил соперника в борьбе за мяч.
'16
Глушаков выбил мяч из штрафной хозяев, прервав передачу на ближнюю штангу.
'15
Гиголаев накрыл подачу Кулакова, но мяч от ноги грозненца улетел за лицевую — угловой в пользу «Урала».
'14
Исмаэл с дальней дистанции плотный удар нанёс в направлении нижнего угла ворот — Годзюр до мяча в прыжке дотянулся!
'12
Кулаков от правого края вырезал подачу в штрафную «Ахмата», но там партнёры по команде за мяч не зацепились.
'10
Эль-Кабир остался на поле, но Кухарчик за бровкой продолжает активно разминаться.
'9
Эль-Кабир получил повреждение. «Урал» готовит экстренную замену.
'8
Не получилось у грозненцев быстро выйти из обороны в атаку — помешал брак в передаче.
'6
Эль-Кабир опасный прострел во вратарскую «Ахмата» исполнил, но Панюкову не удалось подобраться к мячу.
'5
«Урал» быстро освоился на чужом поле. Екатеринбуржцы чаще владеют мячом.
'3
Бикфалви не позволили принять мяч в штрафной «Ахмата», хотя передача в адрес Эрика смотрелась перспективно.
'1
Матч начался! Право первого удара по мячу досталось екатеринбуржцам.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.