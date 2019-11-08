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Трансляция
С конца
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'45
Меркулов не дождался поддержки в атаке и издали пробил — мимо цели.
'44
Роши опасный прострел от правого края во вратарскую «Урала» исполнил, Годзюр мяч отбил перед собой, но отскок получился в пользу гостей.
'43
Панюков не успел выбраться из офсайда, а передача его уже нашла.
'41
После прострела в штрафную «Ахмата» случилось неприятное столкновение Городова и Панюкова. Фол на вратаре зафиксирован, но главное — без серьезных последствий обошёлся этот стык.
'39
Очередная атака «Урала» остановлена свистком арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'37
Кулаков оторвался от соперника на правом краю штрафной и сделал зрячую передачу низом в центр, Ильин в касание пробил, но Анхель блокировал попытку — мяч попал в грудь защитнику «Ахмата»!
'35
Роши принял мяч на правом краю грозненской атаки, сместился в центр и нанёс удар -промах.
'33
Годзюр мог и ошибиться с выходом из ворот, но всё-таки в борьбе с соперником голкипер «Урала» кулаком добрался до мяча.
'32
Эль-Кабир неудачную подачу выполнил от угла поля — прямо на Глушакова.
'31
Эль-Кабир от левого угла штрафной навес выполнил в центр, но Анхель головой мяч смахнул за лицевую — угловой.
'29
Бикфалви накрыл соперника в чужой штрафной у лицевой линии, далее Эрик навесил во вратарскую, но получилось на голову сопернику.
'28
Швец с левой ноги зарядил из-за штрафной «Урала» — Годзюр на линии ворот безупречен!
'26
Исмаэл решился на второй дальний удар — неточно. «Ахмат» забрал инициативу у соперника.
'25
Роши от правого края чужой штрафной из-под игрока низом пробил — Годзюр у штанги мяч без проблем забрал.
'23
Опасно! Глушаков выдержал паузу и покатил мяч в штрафную гостей на ход Понсе, но тому Меркулов помешал нанести удар из убойной позиции!
'22
Годзюр сорвал заброс к штрафной «Урала», вовремя выбежав из ворот и сыграв головой в падении.
'21
«Ахмат» отметился затяжной атакой, но серия передач низом не привела к обострению у ворот Годзюра.
'19
Понсе выкрутился для удара головой после фланговой подачи, но мяч прошёл выше ворот «Урала».
'18
Аугустыняк от левого края мягкий заброс сделал в штрафную «Ахмата», Анхель опередил соперника в борьбе за мяч.
'16
Глушаков выбил мяч из штрафной хозяев, прервав передачу на ближнюю штангу.
'15
Гиголаев накрыл подачу Кулакова, но мяч от ноги грозненца улетел за лицевую — угловой в пользу «Урала».
'14
Исмаэл с дальней дистанции плотный удар нанёс в направлении нижнего угла ворот — Годзюр до мяча в прыжке дотянулся!
'12
Кулаков от правого края вырезал подачу в штрафную «Ахмата», но там партнёры по команде за мяч не зацепились.
'10
Эль-Кабир остался на поле, но Кухарчик за бровкой продолжает активно разминаться.
'9
Эль-Кабир получил повреждение. «Урал» готовит экстренную замену.
'8
Не получилось у грозненцев быстро выйти из обороны в атаку — помешал брак в передаче.
'6
Эль-Кабир опасный прострел во вратарскую «Ахмата» исполнил, но Панюкову не удалось подобраться к мячу.
'5
«Урал» быстро освоился на чужом поле. Екатеринбуржцы чаще владеют мячом.
'3
Бикфалви не позволили принять мяч в штрафной «Ахмата», хотя передача в адрес Эрика смотрелась перспективно.
'1
Матч начался! Право первого удара по мячу досталось екатеринбуржцам.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.