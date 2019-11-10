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Крыховяк решил выдвинуться к чужой штрафной и сразу же провел отбор. Сыграл налево поляк, откуда Игнатьев выполнил подачу в сторону Миранчука. Алексей до мяча дотянулся, но пробить не сумел. Мяч ушел за боковую.
Классный пас выполнил Берг! Кабмолов набросил на шведа, и тот в касание вывел Сулейманова в штрафную. Шапи немного обострил угол и пробил, попав в сетку с внешней стороны.
Миранчук заложил классный вираж, убежал от Фернандеша и, сместившись в центр, решил избавиться от мяча, отдав его Мариу. Правда, до португальца мяч не дошел — очень уж неточным оказался пас, Мартынович на опережении сыграл легко.
Слишком много брака в передачах у «Локомотива» при выходе со своей половины поля на чужую. Да и «Краснодар» выглядит более свежее «железнодорожников», хотя у красно-зеленых был на один день для подготовки к матчу больше.
Живоглядов в единоборстве с Фернандешем подыграл себе рукой. Арбитр фиксирует нарушение правил.
Вильена пробрался до лицевой и навесил во вратарскую. Неточно, хотя Берг ждал передачи.
Опасно могло быть! Живоглядов разобрался на фланге и проникающим пасом вывел Миранчука к линии вратарской. Бить Алексей не стал, зато прострелил на Эдера. В последний момент передачу, которая могла стать голевой, прервал Мартынович.
Отодвинул «Локомотив» игру от своей штрафной площади и провел затяжную позиционную атаку, до удара которую довести не удалось.
Вильена не смог зацепиться за мяч после передачи на него в штрафную, но зато задел Крыховяка по ноге. Поляк держится за голеностоп, но вроде бы все нормально, сможет продолжить игру Гжегож.
Активно атакует «Краснодар». Точнее, даже не активно, а большими силами. «Локомотив» к такому давлению, кажется, не особо готов.
Хороший перехват в центре поля совершил Крыховяк, и сразу же последовал заброс в направлении Эдера. Неточно.
Команды выходят на поле. Все готово к началу матча.
На этой неделе обе команды ударно провели еврокубковую кампанию. «Локомотив» в среду не удержал ничейного результата в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом», который вырвал победу на последних минутах встречи, а «Краснодар» в четверг в рамках Лиги Европы разобрался с турецким «Трабзонспором».
После 15-ти туров «Локомотив» располагается на четвертом месте и имеет в своем активе 30 очков. У «Краснодара» на один балл меньше и пятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Краснодар»:
Вратарь: Матвей Сафонов;
Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Мануэл Фернандеш, Тонни де Вильена, Руслан Камболов, Маркус Берг, Ари, Магомед-Шапи Сулейманов.
Представляем стартовые составы команд. «Локомотив»:
Вратарь: Маринато Гильерме;
Бенедикт Хеведес, Мурило, Мацей Рыбусь, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Жоау Мариу, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антонио Эдер, Рифат Жемалетдинов.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар».