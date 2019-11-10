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Локомотив Краснодар

Погоня за «Зенитом»: «Локомотив» против «Краснодара». LIVE

РПЛ, 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» на своем поле играет с «Краснодаром» в матче 16-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   10 ноября 19:00   |  1 тайм
Локомотив
0:0
Краснодар
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Мариу 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
27 (з)    Мурило
5 (з)   Бенедикт Хёведес
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
20 (п)   Владислав Игнатьев
23 (п)   Жоау Мариу 19'
7 (п)   Гжегож Крыховяк
18 (п)   Александр Коломейцев
59 (п)   Алексей Миранчук
19 (н)   Антонио Эдер
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
99 (п)   Мануэл Фернандеш
52 (п)   Тонни де
77 (п)   Руслан Камболов
9 (н)    Ари
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
33 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
84 (з)   Михаил Лысов
37 (з)   Станислав Магкеев
67 (п)   Роман Тугарев
69 (п)   Даниил Куликов
11 (п)   Антон Миранчук
31 (п)   Мацей Рыбусь
9 (н)   Фёдор Смолов
1 (в)   Станислав Крицюк
3 (з)   Йон Гудни
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
21 (п)   Юнес Намли
14 (п)   Кристофер Ольссон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
47 (п)   Даниил Уткин
31 (п)   Кайо Панталеан
17 (н)   Иван Игнатьев
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
Самоечитаемое
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'21

Крыховяк решил выдвинуться к чужой штрафной и сразу же провел отбор. Сыграл налево поляк, откуда Игнатьев выполнил подачу в сторону Миранчука. Алексей до мяча дотянулся, но пробить не сумел. Мяч ушел за боковую.

'20

Классный пас выполнил Берг! Кабмолов набросил на шведа, и тот в касание вывел Сулейманова в штрафную. Шапи немного обострил угол и пробил, попав в сетку с внешней стороны.

'19

Вновь последовал заброс на Мариу, и вновь против португальца сыграл Мартынович. Заехал Жоау локтем по лицу капитану «Краснодара». Заслуженная желтая карточка.

'17

Миранчук заложил классный вираж, убежал от Фернандеша и, сместившись в центр, решил избавиться от мяча, отдав его Мариу. Правда, до португальца мяч не дошел — очень уж неточным оказался пас, Мартынович на опережении сыграл легко.

'16

Слишком много брака в передачах у «Локомотива» при выходе со своей половины поля на чужую. Да и «Краснодар» выглядит более свежее «железнодорожников», хотя у красно-зеленых был на один день для подготовки к матчу больше.

'14

Момент! Фернандеш сделал классный проникающий пас на Берга, швед избавился от опеки и из пределов штрафной пробил в направлении ближней «девятки». Мимо ворот.

'13

Живоглядов в единоборстве с Фернандешем подыграл себе рукой. Арбитр фиксирует нарушение правил.

'11

Вильена пробрался до лицевой и навесил во вратарскую. Неточно, хотя Берг ждал передачи.

'9

Опасно могло быть! Живоглядов разобрался на фланге и проникающим пасом вывел Миранчука к линии вратарской. Бить Алексей не стал, зато прострелил на Эдера. В последний момент передачу, которая могла стать голевой, прервал Мартынович.

'8

Отодвинул «Локомотив» игру от своей штрафной площади и провел затяжную позиционную атаку, до удара которую довести не удалось.

'6

ГОЛ... не засчитан. Гилерме сделал неточный пас на Хеведеса, и ошибку голкипера «Локомотива» подкараулил Фернандеш. Португалец немного сместился в центр и сделал классную передачу на Ари, который расстрелял ворота красно-зеленых. Правда, Ари в момент передачи немного, но забрался в офсайд.

'5

Вильена не смог зацепиться за мяч после передачи на него в штрафную, но зато задел Крыховяка по ноге. Поляк держится за голеностоп, но вроде бы все нормально, сможет продолжить игру Гжегож.

'4

Активно атакует «Краснодар». Точнее, даже не активно, а большими силами. «Локомотив» к такому давлению, кажется, не особо готов.

'3

Выиграл единоборство Фернандеш на правом фланге атаки и сразу скинул мяч в центр. Последовала передача на Ари, который обыгрался с Бергом. Ари, к слову, оказался в офсайде.

'2

Хороший перехват в центре поля совершил Крыховяк, и сразу же последовал заброс в направлении Эдера. Неточно.

'1

Звучит стартовый свисток!

18:58

Команды выходят на поле. Все готово к началу матча.

18:51

На этой неделе обе команды ударно провели еврокубковую кампанию. «Локомотив» в среду не удержал ничейного результата в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом», который вырвал победу на последних минутах встречи, а «Краснодар» в четверг в рамках Лиги Европы разобрался с турецким «Трабзонспором».

18:50

После 15-ти туров «Локомотив» располагается на четвертом месте и имеет в своем активе 30 очков. У «Краснодара» на один балл меньше и пятое место в турнирной таблице РПЛ.

18:45

«Краснодар»:

Вратарь: Матвей Сафонов;

Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Мануэл Фернандеш, Тонни де Вильена, Руслан Камболов, Маркус Берг, Ари, Магомед-Шапи Сулейманов.

18:40

Представляем стартовые составы команд. «Локомотив»:

Вратарь: Маринато Гильерме;

Бенедикт Хеведес, Мурило, Мацей Рыбусь, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Жоау Мариу, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антонио Эдер, Рифат Жемалетдинов.

18:35

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар».