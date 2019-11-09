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Уничтожить аутсайдера: «Ростов» забил «Тамбову». LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Ростов» — «Тамбов». ОНЛАЙН

«Ростов» принимает «Тамбов» в матче 16-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
16-й тур  |   09 ноября 16:30   |  перерыв
Ростов
1:0
Тамбов
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Сигурдарсон 7'
Осипенко 33'
Костюков 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Егор Бабурин
28 (з)   Евгений Чернов
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
34 (з)   Алексей Козлов
19 (п)   Хорен Байрамян
15 (п)   Данил Глебов
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон 7'
88 (в)   Гиорги Шелия
55 (з)   Максим Осипенко 33'
2 (з)   Алексей Рыбин
3 (з)   Гурам Тетрашвили
27 (з)   Алексей Грицаенко
58 (з)   Адесойе Ойеволе
8 (п)   Антон Килин
25 (п)   Павел Карасев
77 (п)   Михаил Костюков 41'
19 (н)   Георгий Мелкадзе
13 (н)   Владимир Обухов
Запасной состав
30 (в)   Сергей Песьяков
46 (в)   Денис Попов
3 (з)   Мацей Вилюш
25 (з)   Арсений Логашов
22 (з)   Кирилл Маляров
4 (з)   Данила Ведерников
51 (п)   Евгений Черкес
26 (п)   Александр Саплинов
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
50 (в)   Владимир Сугробов
30 (з)   Сослан Таказов
7 (п)   Олег Чернышов
92 (п)   Валерий Чуперка
17 (п)   Хетаг Хосонов
23 (п)   Данил Клёнкин
15 (п)   Усман Мухаммед
14 (н)   Хызыр Аппаев
48 (н)   Андрей Часовских
9 (н)   Хасан Мамтов
Удары
40%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 6
Удары
60%
По воротам: 6
В створ: 3
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 9
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Ростов» в дебюте игры смог забить мяч, на который у «Тамбова» не нашлось ответа — 1:0 на табло. Сигурдарсон оправдал свой редкий выход в основном составе жёлто-синих, хотя Бьорн мог и дублем отметиться, но не использовал отличный шанс. Посмотрим, как тамбовчане во второй 45-минутке отреагируют на отставание в счёте.
'45+1
Шелия вышел за тамбовскую штрафную и выбил мяч в аут, подстраховав свою оборону.
'45+1
Одна минута компенсирована к первому тайму.
'44
Обухов неудачную подачу выполнил на ближнюю штангу — мяч покинул пределы поля.
'43
Право на первый угловой получил «Тамбов». Карасёв перед этим стандартом решил провести профилактическую беседу.
'41
Костюкову прилетела жёлтая карточка за грубые действия при верховом единоборстве.
'39
Тамбовчане настаивали на позиционной атаке, но продвинуться к воротам Бабурина так и не сумели.
'37
Какая красота запорота неточным выстрелом! На левом краю атаки ростовчане пару передач в касание исполнили, далее Байрамян мягкий заброс в штрафную «Тамбова» сделал, Ионов изящно пяткой скинул мяч на Сигурдарсона, который из убойной позиции пробил выше цели!
'35
2:3 — удары в створ к этой минуте. Немного не по игре смотрятся эти цифры, хотя активность гостей надо, безусловно, отметить.
'33
Осипенко на фланге сфолил на карточку. Какие-то непонятые споры от гостей.
'32
Чернов при штрафном ударе не смог перекинуть стенку. Не хватает, конечно, сегодня «Ростову» Ерёменко.
'31
Право на опасный стандарт получили ростовчане. Мяч установлен в трёх метрах от штрафной.
'30
Прошёл пас в штрафную «Ростова», Килин находился в очевидном офсайде, но отмашка от лайнсмена не последовала. Удар у тамбовчанина не получился — повод схватиться за голову.
'28
Опасно! Отвоевали мяч хозяева на краю штрафной, Шомуродов сделал подачу в центр, с ударом Зайнутдинова справился Шелия, а Сигурдарсону не дали добить из вратарской!
'26
Готовы были уже тамбовчане умчать в контратаку после перехвата, но мяч попал в руку Обухову.
'25
Не прошёл заброс Глебова на левый фланг ростовской атаки, где ждал мяч Ионов.
'23
Медики на поле. Нужна помощь Хаджикадуничу.
'23
Карасёв грубо в центре поля сыграл против Хаджикадунича — рядом с жёлтой карточкой.
'22
Мелкадзе теперь уже из-за штрафной зарядил — выше ворот.
'21
Замешкался Зайнутдинов с мячом в штрафной «Тамбова», упустив возможность нанести удар.
'20
Ионов неточной передачей обрезал многих партнеров по команде. Выбежали гости в контратаку, Мелкадзе забежал в штрафную, но его удар блокировал Козлов.
'18
Перешла игра к центру поля, но при этом мяч чуть больше держится в ногах тамбовчан.
'16
Обухову дали из-за штрафной без помех выстрелить с левой — Бабурин у ближнего угла ворот не без труда мяч парировал!
'14
Мелкадзе использовал отскок в свою пользу и зарядил с лёта из-за штрафной — блокирован мяч.
'12
Мелкадзе пробовал на рывке пролезть в штрафную «Ростова», но мяч у него всё-таки украли.
'10
Обухову дали головой пробить из пределов штрафной хозяев — Бабурин надёжен.
'9
Зайнутдинов на скорости протащил мяч к штрафной гостей, далее сделал передачу на ход Байрамяну, но Шелия опередил Хорена.
'7
ГОЛ! Потеряли тамбовчане мяч на своей половине поля, Байрамян с правого фланга сделал подачу в центр штрафной, Сигурдарсон здорово открылся между двух защитников и головой пробил точно под дальнюю штангу!
'6
Глебов левым краем ворвался в штрафную тамбовчан, после небольшого смещения в центр попытался пробить по воротам, но упёрся в защитника.
'5
«Тамбов» ответил своей затяжной атакой, но ничего в ней гости интересного не придумали.
'3
Чернов в позиционной атаке «Ростова» выполнил передачу к штрафной, Ойеволе с двух попыток выбил мяч.
'1
Встреча началась! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Ростов» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.