'45+1

Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Ростов» в дебюте игры смог забить мяч, на который у «Тамбова» не нашлось ответа — 1:0 на табло. Сигурдарсон оправдал свой редкий выход в основном составе жёлто-синих, хотя Бьорн мог и дублем отметиться, но не использовал отличный шанс. Посмотрим, как тамбовчане во второй 45-минутке отреагируют на отставание в счёте.