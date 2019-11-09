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Матч начинается с минуты молчания в память о чемпионе Европы — 1960 Анатолии Крутикове.
Команды уже вышли на поле. Совсем чуть-чуть осталось.
Матч должен начаться через пять минут, совсем скоро прозвучит стартовый свисток.
У обеих команд перед этим туром одинаковое количество очков — 18. «Спартак» занимает девятую строчку, «Крылья Советов» расположились на десятом месте.
А вот кто с первых минут выйдет у гостей:
Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.
Вот в таком составе на поле появится московский клуб:
Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Начало встречи запланировано на 19.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов».