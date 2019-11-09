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РПЛ. 16-й тур. «Спартак» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
16-й тур  |   09 ноября 19:00   |  Не начался
Спартак
0:0
Крылья Советов
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
56 (з)   Илья Гапонов
2 (з)   Самуэль Жиго
10 (п)   Зелимхан Бакаев
33 (п)   Алекс Крал
54 (п)   Наиль Умяров
47 (п)   Роман Зобнин
23 (н)   Джордан Ларссон
19 (н)   Эсекьель Понсе
1 (в)   Сергей Рыжиков
50 (з)   Максим Карпов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
5 (з)   Виталий Лысцов
22 (з)   Александр Анюков
90 (з)   Тарас Бурлак
8 (п)   Александр Гацкан
20 (п)   Срджан Мияйлович
17 (п)   Антон Зиньковский
77 (п)   Дмитрий Кабутов
7 (н)   Александр Соболев
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
92 (з)   Николай Рассказов
8 (п)   Гус Тиль
7 (п)   Аяз Гулиев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (п)   Резиуан Мирзов
20 (п)   Андре Шюррле
81 (в)   Богдан Овсянников
44 (з)   Никита Чичерин
14 (п)   Раду Гынсарь
78 (п)   Геннадий Киселёв
52 (п)   Данила Смирнов
10 (п)   Антон Терехов
6 (п)   Денис Якуба
69 (н)   Егор Голенков
9 (н)   Деян Радоньич
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Трансляция
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19:00

Матч начинается с минуты молчания в память о чемпионе Европы — 1960 Анатолии Крутикове.

18:59

Команды уже вышли на поле. Совсем чуть-чуть осталось.

18:55

Матч должен начаться через пять минут, совсем скоро прозвучит стартовый свисток.

18:50

У обеих команд перед этим туром одинаковое количество очков — 18. «Спартак» занимает девятую строчку, «Крылья Советов» расположились на десятом месте.

18:45

А вот кто с первых минут выйдет у гостей:

Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

18:40

Вот в таком составе на поле появится московский клуб:

Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

18:35

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов».