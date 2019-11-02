- 396115 просмотров Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
- 210671 просмотр В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
- 199002 просмотра Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре
- 86243 просмотра Число врачей сократилось в 54 регионах России
- 79575 просмотров В Пакистане уточнили число жертв из-за пожара в поезде
- 62760 просмотров Появились неожиданные подробности в деле о смерти солдата под Калугой
- 58724 просмотра Die Welt назвал Украину победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'61
Тилл с лёта из-за штрафной нанёс плотный удар — Гильерме на месте! Хорошую позиционную атаку провели уфимцы.
'59
'59
Миранчук забросил мяч к вратарской хозяев, но Пуцко головой мяч выбил на угловой.
'58
Сухов сделал передачу вдоль гостевых ворот, но чуть раньше прозвучал свисток арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'56
Бизяк от левого края навес исполнил к ближнему углу вратарской «Локомотива», Голубев в падении головой скинул мяч к дальней штанге, но Тилл не прочувствовал момент.
'54
Бизяк забрался в положение вне игры. Хёведес грамотно сделал шаг вперёд в этом моменте.
'52
'50
Право на угловой получили хозяева. Подача Тилла не доставила проблем гостям.
'49
И вновь Миранчук оказался в чужой штрафной, но на этот раз Алексею не дали выбраться на ударную позицию.
'47
Момент! Алексей Миранчук получил передачу у правого края штрафной и пробил со своей волшебной левой ноги — мяч попал в перекладину!
'46
Стартовал второй тайм игры! Без замен в перерыве.
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. Чуть более остро в атаке выглядела «Уфа», но реализовать свои моменты хозяева не смогли. «Локомотив» пока в передней линии мало заметен.
'45+1
Минуту добавил Евгений Турбин к первому тайму.
'45
Крыховяк от левого угла уфимской штрафной исполнил прострел к дальней штанге, но Эдер не успел к мячу.
'43
«Уфа» даёт концовку тайма. Больше игры на половине поля «Локомотива».
'41
Тилл со стандарта выполнил подачу в штрафную москвичей, но мяч пролетел над головами партнёров по команде.
'39
Аликин забросил мяч в штрафную гостей, Кротов был выбран в качестве адресата, но Гильерме вовремя вышел из ворот.
'38
Беленов заскучал в воротах и вышел за штрафную в поисках мяча.
'36
Бизяк выдержал линию оборону, далее сделал обостряющий пас в штрафную, но Тиллу не дали пробить с близкого расстояния — роскошный подкат Баринова помешал атаке уфимцев!
'34
Фомин протащил мяч и из-за штрафной «Локомотива» выстрелил — выше цели!
'33
42% против 58% — процентное соотношение по владению мячом.
'32
Жемалетдинов с левого края покатил мяч к линии штрафной, Баринов зарядил под перекладину — Беленов и тут хорош!
'30
Крыховяк подобрал мяч на радиусе уфимской штрафной и пробил с левой ноги — Беленов в прыжке отвёл угрозу в сторону!
'28
Крыховяк обработал непростой мяч у штрафной хозяев, но при этом подыграл себе рукой — фол в атаке.
'27
Подача Миранчука от угла поля привела к удару Эдера — блокирована попытка.
'26
Игнатьев подключился в атаку и после прострела заработал угловой для москвичей.
'25
Тилл забрался в положение вне игры, получив мяч у штрафной гостей.
'24
Ушла игра к центру поля. Вратари пока отдыхают.
'22
Алиев проникающий пас в штрафную «Локо» исполнил, Тилл с ходу пробил низом из-под защитника — Гильерме справился.
'20
Рыбусь решился на дальний удар — неточно. Беленов неспешно готовит ввод мяча в игру.
'19
Алиев с подбора от левого края штрафной пробил в касание — выше ворот прошёл мяч.
'17
'17
Бизяк попался в офсайдную ловушку, которую для него устроили «железнодорожники».
'16
Жемалетдинов левым краем разогнал атаку москвичей, но Сухов доработал до конца, выбив мяч в аут.
'14
Беленов уверенно сыграл на выходе из ворот, прервав фланговую подачу.
'12
Уфимцы через правый фланг провели атаку, но в итоге Сухов сфолил на Рыбусе.
'10
Кротов стал заложником плохого газона. Травму получил форвард «Уфы». Врачи на поле.
'9
Первый опасный момент в матче! Прошла подача в штрафную гостей, Тилл пробил головой в противоход голкиперу — в метре от дальней штанги!
'8
Уфимцы очередную подачу с фланга совершили в штрафную москвичей, но вновь мяч нашёл руки вратаря.
'6
Миранчук на грудь принял мяч у чужой штрафной и сделал скидку чуть назад Баринову, но удар Дмитрия в касание получился выше ворот.
'5
Кротов с левого фланга навес исполнил в штрафную «Локомотива», Гильерме вышел из ворот и мяч без проблем забрал.
'4
Аликин получил повреждение в игровом моменте. Медики взялись за работу.
'2
Не получилось у хозяев начать атаку длинным пасом в штрафную соперника — мяч улетел за лицевую линию.
'1
Встреча началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Уфа» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.