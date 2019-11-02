'45+1

Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. Чуть более остро в атаке выглядела «Уфа», но реализовать свои моменты хозяева не смогли. «Локомотив» пока в передней линии мало заметен.