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Уфа Локомотив

Приблизиться к лидеру: «Локомотив» против «Уфы». LIVE

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Уфа» — «Локомотив». ОНЛАЙН

«Уфа» на домашнем поле принимает столичный «Локомотив» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15-й тур  |   02 ноября 14:00   |  2 тайм
Уфа
0:1
Локомотив
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Голубев 52'
Эдер 17'
Эдер 59'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
3 (з)   Павел Аликин
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
33 (з)   Александр Сухов
22 (з)   Артём Голубев 52'
77 (п)   Азер Алиев
10 (п)   Оливье Тилл
74 (п)   Даниил Фомин
57 (н)   Вячеслав Кротов
11 (н)   Ловро Бизяк
1 (в)   Маринато Гильерме
27 (з)    Мурило
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев
6 (п)   Дмитрий Баринов
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук
31 (п)   Мацей Рыбусь
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
19 (н)   Антонио Эдер 17' 59'
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
5 (з)   Боян Йокич
4 (з)   Алексей Никитин
55 (з)   Джемал Табидзе
9 (з)   Денис Терентьев
13 (п)   Кирилл Фольмер
23 (н)   Данила Емельянов
99 (н)   Андрей Козлов
32 (н)   Андрес Вомбергар
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
84 (з)   Михаил Лысов
37 (з)   Станислав Магкеев
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
89 (п)   Никита Дорофеев
18 (п)   Александр Коломейцев
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
67 (п)   Роман Тугарев
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 6
  • 7
Удары
50%
По воротам: 13
В створ: 2
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
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'61
Тилл с лёта из-за штрафной нанёс плотный удар — Гильерме на месте! Хорошую позиционную атаку провели уфимцы.
'59
ГОЛ! Прошла подача от угла поля, серия рикошетов в штрафной «Уфы» сыграла в пользу Эдера, который с линии вратарской пробил точно в цель!
'59
Миранчук забросил мяч к вратарской хозяев, но Пуцко головой мяч выбил на угловой.
'58
Сухов сделал передачу вдоль гостевых ворот, но чуть раньше прозвучал свисток арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'56
Бизяк от левого края навес исполнил к ближнему углу вратарской «Локомотива», Голубев в падении головой скинул мяч к дальней штанге, но Тилл не прочувствовал момент.
'54
Бизяк забрался в положение вне игры. Хёведес грамотно сделал шаг вперёд в этом моменте.
'52
Голубев за грубый подкат нарвался на жёлтую карточку.
'50
Право на угловой получили хозяева. Подача Тилла не доставила проблем гостям.
'49
И вновь Миранчук оказался в чужой штрафной, но на этот раз Алексею не дали выбраться на ударную позицию.
'47
Момент! Алексей Миранчук получил передачу у правого края штрафной и пробил со своей волшебной левой ноги — мяч попал в перекладину!
'46
Стартовал второй тайм игры! Без замен в перерыве.
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. Чуть более остро в атаке выглядела «Уфа», но реализовать свои моменты хозяева не смогли. «Локомотив» пока в передней линии мало заметен.
'45+1
Минуту добавил Евгений Турбин к первому тайму.
'45
Крыховяк от левого угла уфимской штрафной исполнил прострел к дальней штанге, но Эдер не успел к мячу.
'43
«Уфа» даёт концовку тайма. Больше игры на половине поля «Локомотива».
'41
Тилл со стандарта выполнил подачу в штрафную москвичей, но мяч пролетел над головами партнёров по команде.
'39
Аликин забросил мяч в штрафную гостей, Кротов был выбран в качестве адресата, но Гильерме вовремя вышел из ворот.
'38
Беленов заскучал в воротах и вышел за штрафную в поисках мяча.
'36
Бизяк выдержал линию оборону, далее сделал обостряющий пас в штрафную, но Тиллу не дали пробить с близкого расстояния — роскошный подкат Баринова помешал атаке уфимцев!
'34
Фомин протащил мяч и из-за штрафной «Локомотива» выстрелил — выше цели!
'33
42% против 58% — процентное соотношение по владению мячом.
'32
Жемалетдинов с левого края покатил мяч к линии штрафной, Баринов зарядил под перекладину — Беленов и тут хорош!
'30
Крыховяк подобрал мяч на радиусе уфимской штрафной и пробил с левой ноги — Беленов в прыжке отвёл угрозу в сторону!
'28
Крыховяк обработал непростой мяч у штрафной хозяев, но при этом подыграл себе рукой — фол в атаке.
'27
Подача Миранчука от угла поля привела к удару Эдера — блокирована попытка.
'26
Игнатьев подключился в атаку и после прострела заработал угловой для москвичей.
'25
Тилл забрался в положение вне игры, получив мяч у штрафной гостей.
'24
Ушла игра к центру поля. Вратари пока отдыхают.
'22
Алиев проникающий пас в штрафную «Локо» исполнил, Тилл с ходу пробил низом из-под защитника — Гильерме справился.
'20
Рыбусь решился на дальний удар — неточно. Беленов неспешно готовит ввод мяча в игру.
'19
Алиев с подбора от левого края штрафной пробил в касание — выше ворот прошёл мяч.
'17
Эдер локтем попал в лицо Аликину — жёлтая карточка показана португальцу.
'17
Бизяк попался в офсайдную ловушку, которую для него устроили «железнодорожники».
'16
Жемалетдинов левым краем разогнал атаку москвичей, но Сухов доработал до конца, выбив мяч в аут.
'14
Беленов уверенно сыграл на выходе из ворот, прервав фланговую подачу.
'12
Уфимцы через правый фланг провели атаку, но в итоге Сухов сфолил на Рыбусе.
'10
Кротов стал заложником плохого газона. Травму получил форвард «Уфы». Врачи на поле.
'9
Первый опасный момент в матче! Прошла подача в штрафную гостей, Тилл пробил головой в противоход голкиперу — в метре от дальней штанги!
'8
Уфимцы очередную подачу с фланга совершили в штрафную москвичей, но вновь мяч нашёл руки вратаря.
'6
Миранчук на грудь принял мяч у чужой штрафной и сделал скидку чуть назад Баринову, но удар Дмитрия в касание получился выше ворот.
'5
Кротов с левого фланга навес исполнил в штрафную «Локомотива», Гильерме вышел из ворот и мяч без проблем забрал.
'4
Аликин получил повреждение в игровом моменте. Медики взялись за работу.
'2
Не получилось у хозяев начать атаку длинным пасом в штрафную соперника — мяч улетел за лицевую линию.
'1
Встреча началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Уфа» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.