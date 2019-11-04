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Крылья Советов Рубин

Подвинуть соседа: «Крылья Советов» принимают «Рубин». LIVE

РПЛ. 15-й тур. «Крылья Советов» — «Рубин». ОНЛАЙН

«Крылья Советов» принимают в Самаре своего соседа по турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) — казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15-й тур  |   04 ноября 16:30   |  перерыв
Крылья Советов
0:0
Рубин
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Чернов 18'
Поярков 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
3 (з)   Никита Чернов 18'
50 (з)   Максим Карпов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
23 (п)   Дмитрий Комбаров
8 (п)   Александр Гацкан
40 (п)   Артём Тимофеев
17 (п)   Антон Зиньковский
77 (п)   Дмитрий Кабутов
7 (н)   Александр Соболев
99 (н)   Максим Канунников
22 (в)   Юрий Дюпин
5 (з)   Филип Уремович
29 (з)   Виталий Денисов
71 (з)   Николай Поярков 7'
80 (з)   Егор Сорокин
10 (п)   Игорь Коновалов
11 (п)   Зурико Давиташвили
12 (п)   Александр Зуев
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
88 (п)   Александр Ташаев
8 (н)   Видар Кьяртанссон
Запасной состав
81 (в)   Богдан Овсянников
90 (з)   Тарас Бурлак
44 (з)   Никита Чичерин
5 (з)   Виталий Лысцов
6 (п)   Денис Якуба
14 (п)   Раду Гынсарь
78 (п)   Геннадий Киселёв
52 (п)   Данила Смирнов
10 (п)   Антон Терехов
69 (н)   Егор Голенков
9 (н)   Деян Радоньич
23 (в)   Иван Коновалов
1 (в)   Давид Волк
51 (з)   Илья Агапов
77 (п)   Роман Акбашев
6 (п)   Евгений Башкиров
70 (п)   Николай Кипиани
21 (п)   Хвича Кварацхелия
18 (п)   Павел Могилевец
20 (н)   Евгений Марков
26 (н)   Бека Микелтадзе
Удары
33%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 7
Удары
67%
По воротам: 9
В створ: 4
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 9
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Рубина». Казанцы владели мячом, но голевых моментов было немного.
'45
Канунников! Получил пас возле штрафной, сместился к центру и зарядил низом — Дюпин среагировал!
'43
Комбаров со штрафного пробил на исполнение в нижний угол! Дюпин сложился и намертво забрал мяч.
'42
Кабутов полез в обводку и получил удар по ногам. Штрафной, до ворот метров 27.
'40
Контратака «Крыльев», Канунников сделал перевод к штрафной, но Соболев далековато отпустил мяч.
'38
Ташаев с правого края ворвался в штрафную и упал в борьбе с защитником. Арбитр показал, что нужно подниматься.
'37
Казанцы устроили перепас возле чужой штрафной. Коновалов попытался сделать передачу вразрез — самарцы перехватили.
'36
Самарцы провели атаку левым флангом, Дюпин спокойно забрал мяч после кросса Комбарова.
'33
Зуев! Открылся возле штрафной, немного продвинулся и пробил в угол — Рыжиков в падении забрал мяч!
'31
Не идёт игра в атаке у «Крыльев». И не доходит мяч до Соболева.
'29
Зиньковский вырезал подачу со штрафного, Уремович в высоченном прыжке снял мяч с головы Соболева.
'28
Комбаров разогнал атаку и сделал передачу в центр, а Коновалов сбил Канунникова.
'26
Подберёзкин сделал заброс в чужую штрафную, но там Чернов помешал Кьяртанссону зацепиться за мяч.
'24
Зуев сместился к центру и сделал передачу вразрез, Кьяртанссон оказался один перед воротами, но арбитр зафиксировал у него офсайд.
'22
Территория за «Рубином». Казанцы много владеют мячом и активно идут вперёд.
'20
Давиташвили разогнал атаку казанцев, Кьяртанссон получил пас и попытался закрутить мяч в дальний угол — мимо!
'19
Чернов шипами наступил на ногу Зуеву и получил жёлтую карточку.
'16
Давиташвили ускорился по центру и из-за пределов штрафной пробил низом! Рыжиков в падении забрал мяч.
'14
Канунников откликнулся на подачу с углового и пробил головой! Промах.
'12
Кабутов с правого края дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Комбаров в касание запустил мяч на трибуну!
'10
Подберёзкин откликнулся на подачу с фланга и попытался головой подрезать мяч в дальний угол — промах!
'9
Ташаев убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, мяч отскочил к Кьяртанссону, но его удар был заблокирован.
'7
Поярков на фланге сбил Кабутова и получил «горчичник».
'5
Казанцы провели атаку правым флангом, Ташаев полез в обводку и потерял мяч возле штрафной.
'3
Самарцы справились с подачей со штрафного, Подберёзкин сыграл на подборе и пробил по воротам — Рыжиков начеку.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.