Крылья Советов

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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Рубина». Казанцы владели мячом, но голевых моментов было немного.
'45
Канунников! Получил пас возле штрафной, сместился к центру и зарядил низом — Дюпин среагировал!
'43
Комбаров со штрафного пробил на исполнение в нижний угол! Дюпин сложился и намертво забрал мяч.
'42
Кабутов полез в обводку и получил удар по ногам. Штрафной, до ворот метров 27.
'40
Контратака «Крыльев», Канунников сделал перевод к штрафной, но Соболев далековато отпустил мяч.
'38
Ташаев с правого края ворвался в штрафную и упал в борьбе с защитником. Арбитр показал, что нужно подниматься.
'37
Казанцы устроили перепас возле чужой штрафной. Коновалов попытался сделать передачу вразрез — самарцы перехватили.
'36
Самарцы провели атаку левым флангом, Дюпин спокойно забрал мяч после кросса Комбарова.
'33
Зуев! Открылся возле штрафной, немного продвинулся и пробил в угол — Рыжиков в падении забрал мяч!
'31
Не идёт игра в атаке у «Крыльев». И не доходит мяч до Соболева.
'29
Зиньковский вырезал подачу со штрафного, Уремович в высоченном прыжке снял мяч с головы Соболева.
'28
Комбаров разогнал атаку и сделал передачу в центр, а Коновалов сбил Канунникова.
'26
Подберёзкин сделал заброс в чужую штрафную, но там Чернов помешал Кьяртанссону зацепиться за мяч.
'24
Зуев сместился к центру и сделал передачу вразрез, Кьяртанссон оказался один перед воротами, но арбитр зафиксировал у него офсайд.
'22
Территория за «Рубином». Казанцы много владеют мячом и активно идут вперёд.
'20
Давиташвили разогнал атаку казанцев, Кьяртанссон получил пас и попытался закрутить мяч в дальний угол — мимо!
'19
'16
Давиташвили ускорился по центру и из-за пределов штрафной пробил низом! Рыжиков в падении забрал мяч.
'14
Канунников откликнулся на подачу с углового и пробил головой! Промах.
'12
Кабутов с правого края дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Комбаров в касание запустил мяч на трибуну!
'10
Подберёзкин откликнулся на подачу с фланга и попытался головой подрезать мяч в дальний угол — промах!
'9
Ташаев убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, мяч отскочил к Кьяртанссону, но его удар был заблокирован.
'7
'5
Казанцы провели атаку правым флангом, Ташаев полез в обводку и потерял мяч возле штрафной.
'3
Самарцы справились с подачей со штрафного, Подберёзкин сыграл на подборе и пробил по воротам — Рыжиков начеку.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.