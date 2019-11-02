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Трансляция
С конца
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'13
У Бурмистрова не получился удар в касание из-за штрафной — мяч улетел на трибуны, на которых сегодня неприлично много свободных мест.
'11
Получили гости право на угловой, но разыграли его неудачно. Проникающий пас в штрафную хозяев остался без адресата.
'9
Контратаку провели тамбовчане, Мелкадзе исполнил передачу на ход Обухову, который от края штрафной нанёс неприятный удар для вратаря — Джанаев из-под перекладины мяч вытащил!
'8
Разыграли хозяева стандарт от угла поля, Бурмистров из-за штрафной выстрелил — неточно.
'8
Кудряшов подачу с левого края сделал, мяч через рикошет отправился на угловой.
'7
Заболотный в чужой штрафной принял мяч спиной к воротам, но развернуться для удара форварду «Сочи» не позволили.
'6
Заболотный выиграл борьбу и покатил мяч к линии штрафной, но Померко зарядил выше ворот!
'4
«Тамбов» первые минуты игры более активно действует в атаке. Чаще мяч держится у гостей.
'2
Тетрашвили от правого края штрафной мягкий заброс исполнил в центр, Обухов пробил головой, но прямо по центру ворот, где и находился Джанаев.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Сочи» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.