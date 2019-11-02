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Битва за шесть очков: «Сочи» принимает «Тамбов». LIVE

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Сочи» — «Тамбов». ОНЛАЙН

«Сочи» и «Тамбов» встречаются в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15-й тур  |   02 ноября 16:30   |  1 тайм
Сочи
0:0
Тамбов
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
13 (з)   Фёдор Кудряшов
32 (з)   Миха Мевля
45 (з)   Иван Миладинович
26 (з)   Никита Калугин
15 (з)   Ибрагим Цаллагов
18 (п)   Никита Бурмистров
5 (п)   Алексей Померко
17 (п)   Андрей Мостовой
16 (п)   Кристиан Нобоа
9 (н)   Антон Заболотный
88 (в)   Гиорги Шелия
55 (з)   Максим Осипенко
2 (з)   Алексей Рыбин
3 (з)   Гурам Тетрашвили
58 (з)   Адесойе Ойеволе
27 (з)   Алексей Грицаенко
8 (п)   Антон Килин
25 (п)   Павел Карасев
77 (п)   Михаил Костюков
13 (н)   Владимир Обухов
19 (н)   Георгий Мелкадзе
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
19 (в)   Евгений Фролов
24 (з)   Эльмир Набиуллин
90 (з)   Павел Шакуро
20 (з)   Игорь Юрганов
8 (п)   Никита Колдунов
94 (п)   Душан Лагатор
21 (н)   Акмаль Бахтияров
77 (н)   Дмитрий Полоз
50 (в)   Владимир Сугробов
30 (з)   Сослан Таказов
7 (п)   Олег Чернышов
17 (п)   Хетаг Хосонов
23 (п)   Данил Клёнкин
6 (п)   Владислав Кулик
15 (п)   Усман Мухаммед
14 (н)   Хызыр Аппаев
48 (н)   Андрей Часовских
9 (н)   Хасан Мамтов
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 2
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'13
У Бурмистрова не получился удар в касание из-за штрафной — мяч улетел на трибуны, на которых сегодня неприлично много свободных мест.
'11
Получили гости право на угловой, но разыграли его неудачно. Проникающий пас в штрафную хозяев остался без адресата.
'9
Контратаку провели тамбовчане, Мелкадзе исполнил передачу на ход Обухову, который от края штрафной нанёс неприятный удар для вратаря — Джанаев из-под перекладины мяч вытащил!
'8
Разыграли хозяева стандарт от угла поля, Бурмистров из-за штрафной выстрелил — неточно.
'8
Кудряшов подачу с левого края сделал, мяч через рикошет отправился на угловой.
'7
Заболотный в чужой штрафной принял мяч спиной к воротам, но развернуться для удара форварду «Сочи» не позволили.
'6
Заболотный выиграл борьбу и покатил мяч к линии штрафной, но Померко зарядил выше ворот!
'4
«Тамбов» первые минуты игры более активно действует в атаке. Чаще мяч держится у гостей.
'2
Тетрашвили от правого края штрафной мягкий заброс исполнил в центр, Обухов пробил головой, но прямо по центру ворот, где и находился Джанаев.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Сочи» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.