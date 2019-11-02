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Трансляция
С конца
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'54
'54
'53
'53
'52
Исмаэл сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Получилось слишком высоко.
'50
Юсупов и Филипп пошли переодеваться. Скоро пойдут перестановки у «Динамо».
'48
Морозов развернулся и сделал проникающую передачу в штрафную — Городов выбежал из ворот и забрал мяч.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом грозненцев, а единственный гол ближе к перерыву забил Понсе, реализовав пенальти. У «Динамо» был шанс отличиться, но Панченко не реализовал 11-метровый.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
'43
'40
Глушаков проиграл позицию и заехал сзади по ногам Каборе. Обошлось без карточки.
'38
Михаляк попытался пробить после подбора, но арбитр усмотрел у него игру рукой.
'36
Не держится мяч у «Динамо», грозненцы продолжают комбинировать на чужой половине поля.
'34
Ещё одна пауза в игре, Мусалову досталось в борьбе с Раушем.
'32
Рауш с углового навесил во вратарскую, Городов ошибся на выходе, а Ордец не попал головой по воротам!
'31
'30
'28
'26
По ударам по воротам преимущество у «Ахмата» — 5:0, в створ — 3:0. Грозненцы выглядят поактивнее.
'24
Момент у «Ахмата»! Швец откликнулся на подачу и пробил головой с центра штрафной — Шунин в красивом броске перевёл мяч на угловой.
'22
Харин получил пас возле штрафной и хлёстко зарядил в нижний угол — Шунин в падении забрал мяч.
'20
'20
'19
Исмаэл сыграл на перехвате в центре поля, рванулся в свободную зону и покатил мяч в штрафную — Понсе не успел.
'18
Бериша вернулся на поле, пробежал метров 20 и вновь присел на газон. Видимо, что-то с задней поверхностью бедра. Нужна замена гостям.
'17
Бериша получил повреждение в столкновении с Рыковым. Косовару оказывают помощь за пределами поля.
'16
Глушаков! Красиво убрал Рыкова и пробил с дальней дистанции — Шунин без проблем забрал мяч.
'15
Бериша сместился к центру и сделал передачу к штрафной, Понсе не сумел зацепиться за мяч в окружении трёх соперников.
'13
Бериш разогнался по центру и пробил низом, мяч после рикошета прикатился к Шунину.
'11
Гиголаев из глубины сделал длинный заброс вперёд, но Глушаков оказался в офсайде.
'9
'6
Рауш со штрафного вырезал подачу во вратарскую, Семёнов выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
'6
'5
Бериша убежал по левому флангу, обыграл Морозова, но вовремя на подстраховке оказался Ордец.
'3
Михаляк прорвался по правому флангу и заработал угловой. Прошла подачу на ближнюю штангу — москвичи вынесли мяч.
'1
Матч начался! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.