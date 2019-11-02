'31

Нет гола! Панченко с пенальти пробил аккуратно в нижний угол — Городов сложился и отразил мяч! Глушаков первым успел на отскок и вынес мяч на угловой. Нужно сказать, что справедливость восторжествовала — пенальти выглядел довольно сомнительным.