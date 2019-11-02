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Подняться со дна: «Ахмат» обыгрывает «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Динамо» — «Ахмат». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» на своем поле принимает «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15-й тур  |   02 ноября 14:00   |  2 тайм
Динамо М
0:1
Ахмат
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Ордец 28'
Панченко 31' (незабитый пенальти)
Морозов 43'
Каборе 56'
Анхель 5'
Понсе 9'
Мусалов 31'
Понсе 43' (пен)
Глушаков 56'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
3 (з)   Заурбек Плиев
4 (з)   Владимир Рыков
18 (з)   Иван Ордец 28'
34 (з)   Константин Рауш
15 (з)   Роман Нойштедтер 54'
2 (з)   Григорий Морозов 43'
11 (п)   Себастьян Шиманьски
77 (п)   Шарль Каборе 56'
8 (н)   Кирилл Панченко 54' 31'
10 (н)   Сильвестр Игбун
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
5 (з)   Магомед Мусалов 31'
4 (з)   Уилкер Анхель 5'
23 (п)   Антон Швец
77 (п)   Бернард Бериша 21'
88 (п)   Денис Глушаков 56'
9 (п)   Конрад Михаляк
13 (п)   Роланд Гиголаев
11 (п)    Исмаэл
18 (н)   Андрес Понсе 9' 43'
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
24 (з)   Роман Евгеньев
13 (з)   Игорь Калинин
6 (п)   Артур Юсупов 54'
88 (п)   Оскар Хильемарк
7 (п)   Мигел Кардозу
22 (п)    Жоаозиньо
23 (п)   Антон Соснин
5 (н)   Максимилиан Филипп 54'
99 (н)   Рамиль Шейдаев
20 (н)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
33 (в)   Виталий Гудиев
42 (в)   Александр Мелихов
20 (з)   Зоран Нижич
59 (п)   Евгений Харин 21'
6 (п)   Михаил Гащенков
19 (п)   Олег Иванов
10 (п)   Халид Кадыров
22 (п)   Лечи Садулаев
8 (п)   Дамиан Шиманьски
17 (н)   Аблайе Мбенге
7 (н)   Магомед Митришев
Самоечитаемое
Трансляция
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'54
Филипп в игре.
'54
Панченко заменён.
'53
Юсупов вышел вместо Нойштедтера.
'53
Двойная замена у «Динамо».
'52
Исмаэл сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Получилось слишком высоко.
'50
Юсупов и Филипп пошли переодеваться. Скоро пойдут перестановки у «Динамо».
'48
Морозов развернулся и сделал проникающую передачу в штрафную — Городов выбежал из ворот и забрал мяч.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом грозненцев, а единственный гол ближе к перерыву забил Понсе, реализовав пенальти. У «Динамо» был шанс отличиться, но Панченко не реализовал 11-метровый.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
ГОЛ! Понсе с пенальти мощно пробил под перекладину, а Шунин завалился в сторону!
'43
Пенальти в ворота «Динамо»! Морозов в собственной штрафной прихватил руками Харина.
'40
Глушаков проиграл позицию и заехал сзади по ногам Каборе. Обошлось без карточки.
'38
Михаляк попытался пробить после подбора, но арбитр усмотрел у него игру рукой.
'36
Не держится мяч у «Динамо», грозненцы продолжают комбинировать на чужой половине поля.
'34
Ещё одна пауза в игре, Мусалову досталось в борьбе с Раушем.
'32
Рауш с углового навесил во вратарскую, Городов ошибся на выходе, а Ордец не попал головой по воротам!
'31
Нет гола! Панченко с пенальти пробил аккуратно в нижний угол — Городов сложился и отразил мяч! Глушаков первым успел на отскок и вынес мяч на угловой. Нужно сказать, что справедливость восторжествовала — пенальти выглядел довольно сомнительным.
'30
Пенальти в ворота «Ахмата»! Рауш пробил из-за пределов штрафной, а мяч попал в плечо Мусалову! Лапочкин посчитал, что была игра рукой и указал на «точку».
'28
Ордец за фол против Понсе получил «горчичник».
'26
По ударам по воротам преимущество у «Ахмата» — 5:0, в створ — 3:0. Грозненцы выглядят поактивнее.
'24
Момент у «Ахмата»! Швец откликнулся на подачу и пробил головой с центра штрафной — Шунин в красивом броске перевёл мяч на угловой.
'22
Харин получил пас возле штрафной и хлёстко зарядил в нижний угол — Шунин в падении забрал мяч.
'20
Харин вышел вместо Бериши.
'20
Вынужденная замена у «Ахмата».
'19
Исмаэл сыграл на перехвате в центре поля, рванулся в свободную зону и покатил мяч в штрафную — Понсе не успел.
'18
Бериша вернулся на поле, пробежал метров 20 и вновь присел на газон. Видимо, что-то с задней поверхностью бедра. Нужна замена гостям.
'17
Бериша получил повреждение в столкновении с Рыковым. Косовару оказывают помощь за пределами поля.
'16
Глушаков! Красиво убрал Рыкова и пробил с дальней дистанции — Шунин без проблем забрал мяч.
'15
Бериша сместился к центру и сделал передачу к штрафной, Понсе не сумел зацепиться за мяч в окружении трёх соперников.
'13
Бериш разогнался по центру и пробил низом, мяч после рикошета прикатился к Шунину.
'11
Гиголаев из глубины сделал длинный заброс вперёд, но Глушаков оказался в офсайде.
'9
Понсе в верховой борьбе выставил локоть и заехал Рыкову по лицу. «Горчичник» получил форвард.
'6
Рауш со штрафного вырезал подачу во вратарскую, Семёнов выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
'6
Анхель на фланге снёс Игбуна и получил «горчичник».
'5
Бериша убежал по левому флангу, обыграл Морозова, но вовремя на подстраховке оказался Ордец.
'3
Михаляк прорвался по правому флангу и заработал угловой. Прошла подачу на ближнюю штангу — москвичи вынесли мяч.
'1
Матч начался! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.