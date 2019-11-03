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Сразу же пошел ответ от «Краснодара». Заработали хозяева опасный штрафной, последовала подача во вратарскую — Бабурин на выходе уверенно выбил мяч кулаками куда подальше.
Ничего не предвещало голу в данном моменте! Шомуродов получил мяч и побежал в штрафную. Казалось, что Эльдор будет продвигаться дальше и бить с левой, но в итоге пасом пяткой откатил мяч назад на Ионова. Тот мяч обработал и пробил точно в ближний угол! Впритирку со штангой! 1:0, «Ростов» повел.
Шапи красивым «финтом Зидана» ушел от двух защитников перед чужой штрафной и сразу сделал проникающую передачу в направлении Ари. Чуть неточно, да и Бабурин вовремя вышел из ворот и мяч забрал.
Потенциально опасную атаку загубил Еременко. Попов прошел по центру поля и мог пробить, но решил сыграть направо. Роман Еременко по задумке должен был загружать мяч в штрафную, где дежурили Шомуродов, Ионов и Байрамян, но финн в итоге пробил с острого угла — очень неточно.
Теперь уже Шапи фолит в центре поля. Довольно спокойная сегодня игра, не особо много нарушений и стыков, а желтых и вовсе нет.
Долго разыгрывали комбинацию игроки «Краснодара» при подходе к чужой штрафной, в итоге все завершилось неточным дальним ударом в исполнении Вильены.
Небольшое преимущество во владении мячом у «Краснодара»: 57% на 43% у «Ростова».
Могло быть опасно! Заработали угловой хозяева. Байрамян в своей штрафной долго боролся за позицию с Бергом и в итоге проиграл ее. Но на счастье «Ростова» удар у шведа не получился.
Фернандеш попробовал пробить в падении через себя — не получился удар толком, Бабурин мяч легко забрал.
Шомуродов прорвался по левому флангу со своей половины поля, дошел до штрафной и выполнил прострел во вратарскую, где были уже два игрока «Ростова». Чуть неточно.
Не успел Берг выйти на поле, как Глебов сразу же встретил шведа шипами по бедру. Грубый фол, но желтой карточки не последовало.
Все в порядке и с тем, и с другим. Бергу сделали специальную повязку на голову, продолжают игру футболисты.
Хаджикадунич и Берг столкнулись головами в борьбе за мяч. Неприятное повреждение, у шведа даже рассечение. Оказывают врачи помощь футболистам.
И вновь потенциально опасная контратака могла получиться у «Ростова». Шомуродов вошел в штрафную и, сблизившись с лицевой, мог навесить на дальнюю штангу, где Ионов уже караулил передачу. Но Мартынович этого не допустил.
Заработали гости штрафной на чужой половине поля. Попов выполнил подачу на дальнюю штангу, но Сафонов грамотно вышел из ворот и мяч поймал.
Здорово действует «Ростов» на контрвыпадах. В виду отсутствия на поле Матиаса Норманна, который пропускает сегодняшний матч из-за болезни, такая тактика в дебюте встречи очень даже оправдана. И, главное, действует неплохо. Не хватает только точного удара.
Сулейманов получил мяч в центре поля и попытался развернуть атаку как раз через Ари, который также оттянулся к центральной линии. Шапи в передаче ошибся и всю задумку сорвал.
Сразу же большими силами пошли хозяева в атаку. Весь акцент идет на Ари, который пытается сыграться с Бергом.
Команды выходят на поле. Все готово к началу матча.
После 14-ти туров первенства «Краснодар» и «Ростов» идут в лидирующей группе. Подопечные Мурада Мусаева занимают четвертое место и имеют в своем активе 28 очков. «Ростов» же располагается на строчку выше с 29-ю баллами.
«Ростов»:
Вратарь: Егор Бабурин;
Алексей Козлов, Деннис Хаджикадунич, Дмитрий Чистяков, Евгений Чернов, Ивелин Попов, Данил Глебов, Роман Еременко, Хорен Байрамян, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов.
Представляем стартовые команд. «Краснодар»:
Вратарь: Матвей Сафонов;
Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Мануэл Фернандеш, Тонни де Вильена, Кристофер Ольссон, Магомед-Шапи Сулейманов, Ари, Маркус Берг.
Матч начнется в 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ростовом».