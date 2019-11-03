А вот теперь уже ответ «Краснодара»: Бабурин ошибся на выходе и не смог поймать мяч в прыжке. Сулейманов мяч подхватил и сделал скидку на Ари. Тому пробить не дали, а затем мяч снова дошел до Шапи, но форвард «Краснодара» уже был в офсайде.