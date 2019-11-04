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Спартак Арсенал

За третьей победой Тедеско: «Спартак» уступает «Арсеналу». LIVE

РПЛ. 15-й тур. «Спартак» — «Арсенал». ОНЛАЙН

В матче 15-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле принимает тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15-й тур  |   04 ноября 19:00   |  2 тайм
Спартак
0:1
Арсенал
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Луценко 16'
Луценко 30'
Денисов 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
29 (з)   Илья Кутепов 45'
9 (п)   Резиуан Мирзов
8 (п)   Гус Тиль
49 (п)   Джано Ананидзе
47 (п)   Роман Зобнин
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
23 (н)   Джордан Ларссон
50 (в)   Егор Шамов
9 (з)   Кирилл Комбаров 68'
71 (з)   Александр Денисов 60'
4 (з)   Роберт Бауэр
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
22 (п)   Даниил Лесовой
20 (п)   Горан Чаушич
70 (п)   Георги Костадинов
11 (п)   Сергей Ткачёв
48 (н)   Евгений Луценко 16' 30'
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
92 (з)   Николай Рассказов
54 (п)   Наиль Умяров 45'
7 (п)   Аяз Гулиев
22 (п)   Михаил Игнатов
33 (п)   Алекс Крал
19 (н)   Эсекьель Понсе
36 (в)   Михаил Левашов
1 (в)   Артур Нигматуллин
14 (з)   Анри Хагуш 68'
5 (з)   Александр Довбня
13 (з)   Максим Володько
7 (п)   Кантемир Берхамов
23 (п)   Игорь Горбатенко
25 (п)   Кингз Кангва
28 (п)   Владислав Пантелеев
17 (н)   Гурам Аджоев
10 (н)   Эванс Кангва
Удары
80%
По воротам: 14
В створ: 4
Владение мячом
64%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 0
  • 12
Удары
20%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
36%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
  • 10
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`68

Да, не сможет продолжить игру Комбаров. Анри Хагуш появляется на поле вместо него.

`66

Комбаров в одно из моментов, судя по всему, получил повреждение. Помощь ему оказывают.

`64

Мирзов вновь решил с дальней дистанции проверить Шамова, пробив низом. Рикошет сыграл в пользу «Арсенала».

`62

«Спартак» до 81% увеличил владение мячом во втором тайме. Да и по моментам вырвались вперед красно-белые, а вот туляки все сильнее прижимаются к своим воротам.

`60

Денисов на своей половине поля фолит на Мирзове. Желтая карточка.

`59

Ларссон сбросил мяч на Мирзова к левому краю штрафной туляков, а Резиаун пробил уж слишком сильно.

`57

Момент! Тиль после передачи от Мирзова сделал скидку на Ларссона, который с ближней штанги пробивал в угол ворот, но Шамов отразил мяч.

`54

Жиго грязно играет, заряжая по уху Шамову. Рефери не зафиксировал атаку на вратаря.

`52

Момент! Мельгарехо в центре штрафной получил передачу от Зобнина и с линии вратарской пробил точно во вратаря!

`50

Лесовой мог сейчас выбегать один на один с Максименко, но в штрафной его остановил Джикия.

`48

С очередным угловым «Спартака» легко справляются гости. Не идут стандарты у красно-белых.

`46

Второй тайм начался!

Перерыв

Свисток судьи отправляет команды в раздевалку. «Арсенал» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Луценко. Опаснее и острее выглядят гости, а вот у «Спартака» пока ровным счетом не получается ничего — лишь один момент сумели создать подопечные Тедеско.

`45

У Кутепова, судя по всему, повреждение. Его на поле заменяет Наиль Умяров.

`45

Две минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

`42

«Спартак» имеет преимущество по территориальному владению мячом: 55% против 45%. Никак это пока не помогает хозяевам.

`40

Получили право хозяева на угловой, Ларссон сделал заброс, а Мельгарехо сфолил в атаке. Категорически не идут стандарты у красно-белых сегодня.

`38

До Мирзова дотащили спартаковцы мяч в штрафной «Арсенала», но туляки тому подстроиться под удар не дали.

`36

Неаккуратно играют футболисты «Спартака», регулярно нарушая правила возле своей штрафной — теперь досталось Ткачеву. А говорит это о то, что не успевают за мячом красно-белые.

`34

В очередную контратаку имели возможность выбежать игроки «Арсенала» — на этот раз ошибся Луценко, сделав безадресную передачу в штрафную хозяев.

`32

Гости уверенном играют в позиционном нападении и контроле мяча, не давая создавать ничего опасного «Спартаку».

`30

Луценко отвечает на грубость Зобнина, влетая прямой ногой Айртону в центре поля. Откровенно говоря, это красная карточка, но судья дает только желтую.

`28

Пытались туляки убежать в атаку левым краем, но Кутепов опередил Луценко в борьбе за мяч.

`26

Зобнин грубейшим образом влетел в подкате в ногу Комбарову. За такое надо удалять, но рефери ограничился устным предупреждением.

`24

Момент! Джикия сделал сброс на Ларссона в штрафной, тот с края отдал передачу на Айртона, который почему-то не смог толком пробить, попав в Шамова. Забрал в руки мяч голкипер «Арсенала».

`22

И снова парагваец в центре внимания. Хозяева заработали стандарт слева от штрафной, а у Мельгарехо снова не получилось точно навесить.

`20

Мельгарехо чисто отбирает мяч у Леового на бровке, а игрок «Арсенала» рассчитывал заработать нарушение.

`18

Ларссон пытался разогнать атаку по центру, но нарвался на фол Чаушича, который умно сфолил.

`16

ГОЛ! Лесовой с левого фланга сместился в центр, отдал передачу на правый край, откуда Комбаров сделал навес в штрафную, а Луценко, карауливший снаряд на дальней штанге, отправил мяч в сетке. 1:0 — туляки открывают счет в матче.

`14

«Арсенал» забрал мяч себе и активно контролируют. Опаснее и разнообразнее играют гости.

`12

Против Чаушича нарушают правила прямо вблизи своей штрафной красно-белые. Играют с огнем.

`9

Комбаров здорово перехватил мяч и попытался убежать в быструю контратаку — первый же его пас пошел в офсайд.

`7

Сумели спартаковцы заработать штрафной на правом краю поля, однако Мельгарехо не смог перебросить одного игрока в стенке.

`5

Зобнин из-за пределов штрафной решился на дальний удар, но мяч прошел сильно выше и мимо.

`3

Айртон сделал попытку прострелить в штрафную «Арсенала» с фланга — справились гости.

`1

Матч начался! Поехали!

18:55

В последний раз команды встречались между собой в апреле — тогда туляки разгромили москвичей со счетом 3:0. Более того, в прошлом сезоне «Спартак» дважды проиграл «Арсеналу».

18:50

«Спартак» в турнирной таблице располагается на девятом месте с 18 набранными очками, но при новом главном тренере Доменико Тедеско красно-белые идут на серии из двух побед. «Пушкари» же занимают двенадцатое место, уступая красно-белым лишь два пункта. В том случае, если туляки сегодня возьмут три очка, то существенно поправят свое положение.

18:45

Состав «Арсенала»: Шамов, Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

18:40

Состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.

18:35

Сама игра начнется в 19.00 мск.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».