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Мирзов вновь решил с дальней дистанции проверить Шамова, пробив низом. Рикошет сыграл в пользу «Арсенала».
«Спартак» до 81% увеличил владение мячом во втором тайме. Да и по моментам вырвались вперед красно-белые, а вот туляки все сильнее прижимаются к своим воротам.
Ларссон сбросил мяч на Мирзова к левому краю штрафной туляков, а Резиаун пробил уж слишком сильно.
Лесовой мог сейчас выбегать один на один с Максименко, но в штрафной его остановил Джикия.
С очередным угловым «Спартака» легко справляются гости. Не идут стандарты у красно-белых.
«Спартак» имеет преимущество по территориальному владению мячом: 55% против 45%. Никак это пока не помогает хозяевам.
Получили право хозяева на угловой, Ларссон сделал заброс, а Мельгарехо сфолил в атаке. Категорически не идут стандарты у красно-белых сегодня.
До Мирзова дотащили спартаковцы мяч в штрафной «Арсенала», но туляки тому подстроиться под удар не дали.
Неаккуратно играют футболисты «Спартака», регулярно нарушая правила возле своей штрафной — теперь досталось Ткачеву. А говорит это о то, что не успевают за мячом красно-белые.
В очередную контратаку имели возможность выбежать игроки «Арсенала» — на этот раз ошибся Луценко, сделав безадресную передачу в штрафную хозяев.
Гости уверенном играют в позиционном нападении и контроле мяча, не давая создавать ничего опасного «Спартаку».
Пытались туляки убежать в атаку левым краем, но Кутепов опередил Луценко в борьбе за мяч.
И снова парагваец в центре внимания. Хозяева заработали стандарт слева от штрафной, а у Мельгарехо снова не получилось точно навесить.
Мельгарехо чисто отбирает мяч у Леового на бровке, а игрок «Арсенала» рассчитывал заработать нарушение.
Ларссон пытался разогнать атаку по центру, но нарвался на фол Чаушича, который умно сфолил.
«Арсенал» забрал мяч себе и активно контролируют. Опаснее и разнообразнее играют гости.
Против Чаушича нарушают правила прямо вблизи своей штрафной красно-белые. Играют с огнем.
Комбаров здорово перехватил мяч и попытался убежать в быструю контратаку — первый же его пас пошел в офсайд.
Сумели спартаковцы заработать штрафной на правом краю поля, однако Мельгарехо не смог перебросить одного игрока в стенке.
Зобнин из-за пределов штрафной решился на дальний удар, но мяч прошел сильно выше и мимо.
Айртон сделал попытку прострелить в штрафную «Арсенала» с фланга — справились гости.
В последний раз команды встречались между собой в апреле — тогда туляки разгромили москвичей со счетом 3:0. Более того, в прошлом сезоне «Спартак» дважды проиграл «Арсеналу».
«Спартак» в турнирной таблице располагается на девятом месте с 18 набранными очками, но при новом главном тренере Доменико Тедеско красно-белые идут на серии из двух побед. «Пушкари» же занимают двенадцатое место, уступая красно-белым лишь два пункта. В том случае, если туляки сегодня возьмут три очка, то существенно поправят свое положение.
Состав «Арсенала»: Шамов, Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.
Сама игра начнется в 19.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».