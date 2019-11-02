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Первая половина встречи была тягучей и проходила с перевесом «Зенита», но ЦСКА огрызался, а прямо перед самым перерывом взорвался голом Николы Влашича при активной помощи Федора Чалова. Теперь отдохнем с командами и посмотрим, что случится во второй половине.
Контратака ЦСКА. Чалов выиграл борьбу и скинул мяч Влашичу, который перед штрафной был в окружении двух защитников, но каким-то образом обставил обоих, вырвался на убойную позицию и не оставил шансов Михаилу Кержакову.
Удар Влашича с подбора с разворота с 19-ти метров. Неточно.
Классная атака «Зенита» нашла свободные зоны из-за потери ЦСКА на своей половины поля. Азмун после передачи Дзюбы пропустил пас на Жиркова, который набежал и пробил левой ногой, хотя с правой было бы удобнее. Неточно.
Оздоев упал в штрафной армейцев, но там и намека на пенальти не было.
Теперь снова «Зенит» контролирует мяч. Иногда про футбол говорят, что игра идет в стиле «бей-беги». Сегодня же это «тяни-толкай».
Отрезочек небольшого территориального преимущества ЦСКА сейчас был на поле.
Влашич в контратаке пытался сделать передачу в свободную зону на ход Ахметову, но Иванович перехватил.
Четвертый угловой «Зенита». Разыгрывают теперь питерцы, но все равно в итоге подает Дриусси, который и вводил мяч с угла поля. Иванович выпрыгивает в штрафной, но от его головы мяч взмывает в воздух.
Бийол принимает на себя удар Азмуна. Еще один угловой.
Азмун в штрафной у лицевой уже после передачи на ход, но Дивеев в подкате блокирует прострел. После подачи с угла поля от Дугласа Сантоса до удара дело не дошло.
3(1) — 3(0) по ударам теперь.
Снова «Зенит» уверенно контролирует мяч, а ЦСКА обороняется и пытается выбегать в быстрые контратаки после перехватов.
Дивеев выбивает мяч у прорывавшегося Дзюбы на угловой.
Был бы темп повыше, игра была бы поострее. А так, имеем, что имеем. Видимо, слишком высоки ставки.
Азмун пробил по воротам Акинфеева, но очень высоко.
Борются команды за инициативу. Темп невысок. Моментов, можно сказать, нет. Единственный у ЦСКА был после стандарта.
Иванович, падая, отоварил Чалова сзади по ногам очень жестко. Штрафной. Отличная точка для подачи.
Удаления не будет. Игра продолжается.
Чалов упал после контакта с Барриосом примерно в центре поля в эпизоде, где рядом не было мяча. Вообще, если возможна красная карточка, то в дело вступит VAR. Вилков слушает гарнитуру.
Длинная и высокая подача в штрафную ЦСКА с правого фланга. Но там были только армейцы.
Надо сказать, что армейцы как-то стараются быстрее найти обостряющую передачу и создать момент. «Зенит» вальяжнее и менее акцентированно атаковал, когда владел мячом.
Бистрович с подбора нанес первый удар по воротам в матче, но попал в защитника.
Ну что, перехватили мяч армейцы. Автобуса не будет сегодня. Обратная у нас ситуация на поле. Теперь армейцы тотально контролируют мяч, а «Зенит» обороняется.
Первая атака ЦСКА, причем она сразу добирается до чужой штрафной, но на входе в нее защитники «Зенита» были начеку.
ЦСКА перехватил мяч и нарвался на фол небрежно попытавшегося у него отобрать мяч Азмуна. Грубовато вышло.
Пока вообще ничего не происходит на поле. Все то же самое. Мяч у «Зенита», ЦСКА плотно обороняется на своей половине.
Продолжает «Зенит» контролировать мяч, но все очень спокойно и неспешно. Пока у армейцев нет никаких сложностей.
«Зенит» контролирует мяч на половине поля армейцев. Планомерная осада начинается.
Сегодня, кстати, впервые играет против своего родного клуба воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев.
Перед матчем Артему Дзюбе вручают приз лучшего игрока октября в РПЛ. Заслужил.
Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Ну и на матче работает VAR, само собой.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, у него 32 очка. ЦСКА на пятом месте с 26 баллами. Учитывая плохую форму армейцев, хозяева явные фавориты, но ЦСКА точно не сдастся на милость победителям. Так что будет интересно.
Это 49-я встреча «Зенита» и ЦСКА в РПЛ друг с другом! Полное равенство: по 16 побед у каждого, а еще 16 игр завершились вничью. Разве что у сине-бело-голубых разность мячей +3.
А вот стартовый состав ЦСКА от Виктора Гончаренко:
Акинфеев — Марио Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков — Ахметов, Бистрович, Бийол — Влашич — Чалов.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Оздоев, Барриос — Дриусси, Жирков — Дзюба, Азмун.
Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.