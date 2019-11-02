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Зенит ЦСКА

С надеждой на чудо: ЦСКА приехал в гости к «Зениту». LIVE

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Петербургский «Зенит» на своем поле принимает московский ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15-й тур  |   02 ноября 19:00   |  перерыв
Зенит
0:1
ЦСКА
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Влашич 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Вячеслав Караваев
18 (п)   Юрий Жирков
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
7 (н)   Сердар Азмун
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
78 (з)   Игорь Дивеев
62 (з)   Вадим Карпов
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
98 (п)   Иван Обляков
29 (п)   Яка Бийол
25 (п)   Кристиян Бистрович
7 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич 45'
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
70 (в)   Никита Гойло
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
19 (з)   Игорь Смольников
21 (п)   Александр Ерохин
32 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
17 (п)   Олег Шатов
91 (п)   Алексей Сутормин
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
27 (з)   Седрик Гогуа
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
31 (з)   Звонимир Шарлия
20 (п)   Константин Кучаев
11 (п)   Лукас Сантос
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
19 (н)   Такума Нисимура
Удары
67%
По воротам: 9
В створ: 2
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 4
Удары
33%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 6
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Перерыв

Первая половина встречи была тягучей и проходила с перевесом «Зенита», но ЦСКА огрызался, а прямо перед самым перерывом взорвался голом Николы Влашича при активной помощи Федора Чалова. Теперь отдохнем с командами и посмотрим, что случится во второй половине.

'45+2

Ну и все. Первая половина игры завершена.

'45+1

Контратака ЦСКА. Чалов выиграл борьбу и скинул мяч Влашичу, который перед штрафной был в окружении двух защитников, но каким-то образом обставил обоих, вырвался на убойную позицию и не оставил шансов Михаилу Кержакову.

'45+1

ГООООООООООООООООООООЛ! Никола Влашич — 0:1!

'45+1

К первому тайму добавлена одна минута.

'44

Ответ «Зенита». Азмун скинул в штрафной мяч под удар Жиркову с 14-ти метров, но Юрий пробил туда, куда прыгнул Акинфеев.

'43

Момент! Влашич в контратаке пробежал по левому флангу, обманул Ивановича и выкатил Чалову на линию штрафной. Федор бил с отличной позиции, но чуть перетянул, и Ракицкий успел в прыжке принять удар на себя!

'42

Удар Влашича с подбора с разворота с 19-ти метров. Неточно.

'41

Классная атака «Зенита» нашла свободные зоны из-за потери ЦСКА на своей половины поля. Азмун после передачи Дзюбы пропустил пас на Жиркова, который набежал и пробил левой ногой, хотя с правой было бы удобнее. Неточно.

'40

Оздоев упал в штрафной армейцев, но там и намека на пенальти не было.

'39

Теперь снова «Зенит» контролирует мяч. Иногда про футбол говорят, что игра идет в стиле «бей-беги». Сегодня же это «тяни-толкай».

'37

Отрезочек небольшого территориального преимущества ЦСКА сейчас был на поле.

'35

Остался лежать в штрафной «Зенита» Дивеев. Дзюба ему неумышленно наступил на ногу в борьбе за верховой мяч. Но это не фол. Зато врачи на поле.

'34

Марио Фернандес подает с правого фланга в штрафную, мяч задевает ногу пытавшегося ему помешать Жиркова и попадает в перекладину! Первый угловой выполняют гости, но он ни к чему не приводит.

'33

Влашич в контратаке пытался сделать передачу в свободную зону на ход Ахметову, но Иванович перехватил.

'32

Четвертый угловой «Зенита». Разыгрывают теперь питерцы, но все равно в итоге подает Дриусси, который и вводил мяч с угла поля. Иванович выпрыгивает в штрафной, но от его головы мяч взмывает в воздух.

'31

Бийол принимает на себя удар Азмуна. Еще один угловой.

'31

Мощно давит «Зенит»! Не могут сейчас даже в центр поля выйти гости. В итоге Оздоев бьет по скачущему мячу в падении с линии штрафной, но Магнуссон выносит мяч, не давая ему долететь до Акинфеева.

'30

Азмун в штрафной у лицевой уже после передачи на ход, но Дивеев в подкате блокирует прострел. После подачи с угла поля от Дугласа Сантоса до удара дело не дошло.

'29

3(1) — 3(0) по ударам теперь.

'28

Иванович делает классный пас в штрафную, но там Дивеев начеку. Атака «Зенита» продолжается вторым темпом после выноса и подбора, и в итоге Жирков получает мяч прямо по центру перед штрафной, разворачивается и бьет с левой — Акинфеев ловит.

'27

Снова «Зенит» уверенно контролирует мяч, а ЦСКА обороняется и пытается выбегать в быстрые контратаки после перехватов.

'25

Опасно. Подача Жиркова на ближний угол вратарской, набежавший туда параллельно воротам Иванович сбросил в падении на дальнюю штангу, но там никто не замкнул.

'24

Дивеев выбивает мяч у прорывавшегося Дзюбы на угловой.

'22

Был бы темп повыше, игра была бы поострее. А так, имеем, что имеем. Видимо, слишком высоки ставки.

'20

Азмун пробил по воротам Акинфеева, но очень высоко.

'19

Борются команды за инициативу. Темп невысок. Моментов, можно сказать, нет. Единственный у ЦСКА был после стандарта.

'17

Момент! Обляков выполняет классную подачу в штрафную, а Бийол бьет головой в дальний угол — чуть неточно.

'16

Иванович, падая, отоварил Чалова сзади по ногам очень жестко. Штрафной. Отличная точка для подачи.

'15

Удаления не будет. Игра продолжается.

'15

Чалов упал после контакта с Барриосом примерно в центре поля в эпизоде, где рядом не было мяча. Вообще, если возможна красная карточка, то в дело вступит VAR. Вилков слушает гарнитуру.

'14

Длинная и высокая подача в штрафную ЦСКА с правого фланга. Но там были только армейцы.

'12

Надо сказать, что армейцы как-то стараются быстрее найти обостряющую передачу и создать момент. «Зенит» вальяжнее и менее акцентированно атаковал, когда владел мячом.

'10

Бистрович с подбора нанес первый удар по воротам в матче, но попал в защитника.

'10

Ну что, перехватили мяч армейцы. Автобуса не будет сегодня. Обратная у нас ситуация на поле. Теперь армейцы тотально контролируют мяч, а «Зенит» обороняется.

'8

Первая атака ЦСКА, причем она сразу добирается до чужой штрафной, но на входе в нее защитники «Зенита» были начеку.

'7

ЦСКА перехватил мяч и нарвался на фол небрежно попытавшегося у него отобрать мяч Азмуна. Грубовато вышло.

'6

Пока вообще ничего не происходит на поле. Все то же самое. Мяч у «Зенита», ЦСКА плотно обороняется на своей половине.

'4

Продолжает «Зенит» контролировать мяч, но все очень спокойно и неспешно. Пока у армейцев нет никаких сложностей.

'2

«Зенит» контролирует мяч на половине поля армейцев. Планомерная осада начинается.

'1

Сегодня, кстати, впервые играет против своего родного клуба воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

19:01

Перед матчем Артему Дзюбе вручают приз лучшего игрока октября в РПЛ. Заслужил.

19:00

Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Ну и на матче работает VAR, само собой.

18:55

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, у него 32 очка. ЦСКА на пятом месте с 26 баллами. Учитывая плохую форму армейцев, хозяева явные фавориты, но ЦСКА точно не сдастся на милость победителям. Так что будет интересно.

18:50

Это 49-я встреча «Зенита» и ЦСКА в РПЛ друг с другом! Полное равенство: по 16 побед у каждого, а еще 16 игр завершились вничью. Разве что у сине-бело-голубых разность мячей +3.

18:45

А вот стартовый состав ЦСКА от Виктора Гончаренко:

Акинфеев — Марио Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков — Ахметов, Бистрович, Бийол — Влашич — Чалов.

18:40

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Оздоев, Барриос — Дриусси, Жирков — Дзюба, Азмун.

18:35

Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

18:30

Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.