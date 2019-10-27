Крылья Советов

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Канунников взял игру на себя и со средней дистанции решил проверить голкипера «Зенита» — на месте Кержаков.
Азмун теперь получает мяч на линии штрафной «Крыльев» и, находясь в полном одиночестве, пробивает выше перекладины. Полный сумбур в защите у хозяев.
Жирков пробивал с дальней линии штрафной самарской команды, но на этот раз мяч ушел выше.
Соболев вырывался на удар после подачи углового — его опередил Иванович.
Оздоев сделал заброс на дальний край штрафной «Крыльев», на который открывался Азмун, но к мячу в итоге не подоспел.
Сине-бело-голубые впереди по всем показателям: владение мячом 65%, восемь ударов, шесть из которых пришлись в створ.
Очень спокойно и буднично играет «Зенит», многое себе позволяет. На этот раз Дриусси пробивал после паса Жиркова — точно Рыжикову в руки.
Барриос выбил мяч из своей штрафной после заброса Полуяхтова в направлении Соболева.
Мияйлович остановил Азмуна в опасном забеге по правому флангу.
Не так часто «Крылья» атакуют в принципе, да еще и губят эти эпизоды самостоятельно. Комбаров подошел к штрафной «Зенита» и выбрал самый простой вариант — навес. Защитники без проблем справились.
Все опаснее и опаснее атакуют петербуржцы. На этот раз Иванович получил возможность для удара после углового — Рыжиков на месте.
Кузяев неосторожно сыграл и ударил по ногам Зиньковского. Устное внушение игроку гостей делает арбитр.
Оздоева выводили на ударную позицию вблизи штрафной, но защитник грамотно поставил корпус и пустил хавбека «Зенита» к мячу.
Сантос на подходе к штрафной неожиданно получил мяч и нанес удар по воротам Рыжикова — спокойно забрал снаряд кипер «Крыльев».
В последний раз команды встречались в апреле — тогда матч завершился победой петербуржцев со счетом 4:2. Надо сказать, что самарский коллектив не набирает очки в играх с «Зенитом» уже пять матчей подряд. В последний раз «Крылья» побеждали сине-бело-голубых в марте 2016 года.
Сине-бело-голубые подходят к матчу в статусе лидера РПЛ, имея в своем активе 29 очков. Столько же баллов у «Локомотива», но «Зенит» впереди за счет дополнительных показателей. «Крылья» же располагаются непривычно высоко для себя — седьмое место при 17 очках.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Стартовый состав «Крыльев»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 14-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит».