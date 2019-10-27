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РПЛ. 14-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит». ОНЛАЙН

Самарские «Крылья Советов» на своем поле принимают петербургский «Зенит» в рамках 14-го тура чемпионата России. «Газета. Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
14-й тур  |   27 октября 14:00   |  перерыв
Крылья Советов
0:1
Зенит
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Караваев 24'
Жирков 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
50 (з)   Максим Карпов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
3 (з)   Никита Чернов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
17 (п)   Антон Зиньковский
28 (п)   Паул Антон
8 (п)   Александр Гацкан
20 (п)   Срджан Мияйлович
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Вячеслав Караваев 24'
6 (з)   Бранислав Иванович
44 (з)   Ярослав Ракицкий
3 (з)   Дуглас дос
5 (п)   Вильмар Барриос
18 (п)   Юрий Жирков 28'
27 (п)   Магомед Оздоев
14 (п)   Далер Кузяев
7 (н)   Сердар Азмун
11 (н)   Себастьян Дриусси
Запасной состав
81 (в)   Богдан Овсянников
5 (з)   Виталий Лысцов
44 (з)   Никита Чичерин
90 (з)   Тарас Бурлак
40 (п)   Артём Тимофеев
77 (п)   Дмитрий Кабутов
14 (п)   Раду Гынсарь
78 (п)   Геннадий Киселёв
10 (п)   Антон Терехов
52 (п)   Данила Смирнов
69 (н)   Егор Голенков
9 (н)   Деян Радоньич
78 (в)   Александр Васютин
99 (в)   Андрей Лунёв
4 (з)   Йордан Осорио
19 (з)   Игорь Смольников
87 (з)   Данила Прохин
21 (п)   Александр Ерохин
20 (п)   Роберт Мак
32 (п)   Матиас Краневиттер
17 (п)   Олег Шатов
91 (п)   Алексей Сутормин
22 (н)   Артём Дзюба
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`46

Второй тайм стартовал!

Перерыв

Свисток судьи отправляет команды на перерыв — остановок практически не было, поэтому не стал затягивать с этим рефери. «Зенит» доминирует и справедливо ведет со счетом 1:0, хотя, как кажется, мог забить и не один мяч. «Крыльям» необходимо собраться, чтобы побороться хотя бы за ничью.

`44

Канунников взял игру на себя и со средней дистанции решил проверить голкипера «Зенита» — на месте Кержаков.

`43

Азмун теперь получает мяч на линии штрафной «Крыльев» и, находясь в полном одиночестве, пробивает выше перекладины. Полный сумбур в защите у хозяев.

`40

Жирков пробивал с дальней линии штрафной самарской команды, но на этот раз мяч ушел выше.

`38

Соболев вырывался на удар после подачи углового — его опередил Иванович.

`36

Оздоев сделал заброс на дальний край штрафной «Крыльев», на который открывался Азмун, но к мячу в итоге не подоспел.

`34

Сине-бело-голубые впереди по всем показателям: владение мячом 65%, восемь ударов, шесть из которых пришлись в створ.

`32

Очень спокойно и буднично играет «Зенит», многое себе позволяет. На этот раз Дриусси пробивал после паса Жиркова — точно Рыжикову в руки.

`30

Барриос выбил мяч из своей штрафной после заброса Полуяхтова в направлении Соболева.

`28

ГОЛ! После подачи углового мяч прилетел прямо на ногу Жиркову, который мощным ударом с двадцати метров отправил снаряд точно в ближний верхний угол. Круглый от перекладины залетел в ворота. 1:0 — «Зенит» повел.

`26

Мияйлович остановил Азмуна в опасном забеге по правому флангу.

`24

Караваев получает желтую карточку за грубый подкат под Зиньковского.

`22

Момент! Дриусси сделал скидку на правый фланг, на которую откликнулся Жирков. Защитник «Зенита» пробивал в дальний угол — рядом со штангой.

`21

Не так часто «Крылья» атакуют в принципе, да еще и губят эти эпизоды самостоятельно. Комбаров подошел к штрафной «Зенита» и выбрал самый простой вариант — навес. Защитники без проблем справились.

`19

Все опаснее и опаснее атакуют петербуржцы. На этот раз Иванович получил возможность для удара после углового — Рыжиков на месте.

`17

Момент! «Зенит» разыграл интересную комбинацию, Кузяев низом покатил мяч в штрафную на Караваева, который пробивал в ближний угол. Рыжиков не без труда спас свою команду.

`14

Кузяев неосторожно сыграл и ударил по ногам Зиньковского. Устное внушение игроку гостей делает арбитр.

`12

Перекладина! Дриусси наносил удар из-за пределов в штрафной в левый угол, но мяч облизал каркас ворот.

`9

Момент! Вот это да! Дриусси после подачи с левого фланга в центр штрафной зацепился за мяч и пробивал точно в центр, но на пути у него оказался свой же защитник — Ракицкий. Настоящий курьез.

`7

Оздоева выводили на ударную позицию вблизи штрафной, но защитник грамотно поставил корпус и пустил хавбека «Зенита» к мячу.

`5

Сантос на подходе к штрафной неожиданно получил мяч и нанес удар по воротам Рыжикова — спокойно забрал снаряд кипер «Крыльев».

`3

Оздоев получил повреждение после столкновения с Черновым в центре поля. Мокрый газон мешает играть.

`1

Матч начался!

13:55

В последний раз команды встречались в апреле — тогда матч завершился победой петербуржцев со счетом 4:2. Надо сказать, что самарский коллектив не набирает очки в играх с «Зенитом» уже пять матчей подряд. В последний раз «Крылья» побеждали сине-бело-голубых в марте 2016 года.

13:50

Сине-бело-голубые подходят к матчу в статусе лидера РПЛ, имея в своем активе 29 очков. Столько же баллов у «Локомотива», но «Зенит» впереди за счет дополнительных показателей. «Крылья» же располагаются непривычно высоко для себя — седьмое место при 17 очках.

13:45

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.

13:40

Стартовый состав «Крыльев»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

13:35

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 14-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит».