Крылья Советов

Свисток судьи отправляет команды на перерыв — остановок практически не было, поэтому не стал затягивать с этим рефери. «Зенит» доминирует и справедливо ведет со счетом 1:0, хотя, как кажется, мог забить и не один мяч. «Крыльям» необходимо собраться, чтобы побороться хотя бы за ничью.