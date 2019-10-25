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Спастись в Казани: «Урал» против «Рубина». LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Рубин» — «Урал». ОНЛАЙН

«Рубин» на своем поле принимает «Урал» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14-й тур  |   25 октября 19:30   |  перерыв
Рубин
0:0
Урал
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Кулаков 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
3 (з)   Константин Плиев
80 (з)   Егор Сорокин
71 (з)   Николай Поярков
5 (з)   Филип Уремович
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
88 (п)   Александр Ташаев
10 (п)   Игорь Коновалов
11 (п)   Зурико Давиташвили
18 (п)   Павел Могилевец
8 (н)   Видар Кьяртанссон
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков
3 (з)   Вараздат Ароян
27 (з)   Михаил Меркулов
15 (п)   Денис Кулаков 27'
58 (п)   Отман Эль-Кабир
57 (п)   Артём Фидлер
6 (п)   Рафал Аугустыняк
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков
11 (н)   Владимир Ильин
Запасной состав
23 (в)   Иван Коновалов
1 (в)   Давид Волк
51 (з)   Илья Агапов
29 (з)   Виталий Денисов
69 (з)   Данил Степанов
77 (п)   Роман Акбашев
6 (п)   Евгений Башкиров
21 (п)   Хвича Кварацхелия
70 (п)   Николай Кипиани
12 (п)   Александр Зуев
26 (н)   Бека Микелтадзе
20 (н)   Евгений Марков
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Артём Мамин
2 (з)   Шамсиддин Шанбиев
21 (з)   Исламжан Насыров
14 (п)   Юрий Бавин
13 (п)   Петрюс Бумаль
69 (п)   Артём Шаболин
80 (п)   Чингиз Магомадов
17 (п)   Николай Димитров
88 (н)   Павел Погребняк
Удары
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Удары
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Трансляция
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'45+1
Свисток на перерыв! В первом тайме игры «Рубин» владел инициативой, несколько раз угрожал воротам «Урала», но распечатать Годзюра казанцам не удалось. Екатеринбуржцы в обороне действовали надёжно, а вот про атаку гостей сказать пока нечего.
'45+1
Минута добавлена к первому тайму.
'44
Момент! Ташаев классно покатил мяч к радиусу гостевой штрафной на свободного Коновалова, но тот в касание пробил намного выше ворот!
'42
Эль-Кабир вновь разбудил атаку «Урала», но удар под острым углом точным у него не получился.
'41
Давиташвили пролез в лицевую, но уже прострел во вратарскую прервал у ближней штанги вратарь. Затем Ташаев из пределов штрафной несильно низом пробил — Годзюр справился.
'40
Коновалов с левого фланга мягкий заброс сделал в центр штрафной «Урала», Кьяртанссон тянулся к моменту, но мяч лишь поправил причёску исландцу.
'39
Коновалов от угла поля выполнил подачу в штрафную, где борьба за мяч осталась за гостями.
'37
Эль-Кабир левым краем проник в штрафную «Рубина», но обыграть защитника не сумел.
'36
Пару подач в штрафную «Урала» прошло, но надёжно сыграли екатеринбуржцы у своих ворот.
'34
Приятно смотрятся казанцы в атаке, но не хватает опасных моментов у ворот Годзюра.
'32
«Рубин» сейчас владеет игровым преимуществом, но его тотальным не назовёшь.
'30
Коновалов с дальней дистанции проверил свою ударную левую, но мяч до ворот гостей не добрался, застряв у штрафной.
'28
Давиташвили решил прямой удар нанести от края штрафной — в пару метрах от дальней штанги ворот «Урала» мяч пролетел!
'27
Ташаев у левого края штрафной был сбит в подкате — Кулаков нарвался на жёлтую карточку.
'26
Проснулась игра! Бикфалви с линии штрафной плотный удар исполнил — Дюпин среагировал!
'24
Опасный момент из ничего! У Давиташвили не получился пас в штрафную, но срезка от уральского защитника сыграла за Ташаева, который нанёс удар с близкого расстояния — Кулаков успел блокировать попытку!
'22
Эль-Кабир от левого края чужой штрафной выполнил неудачный навес, а ведь у ворот «Рубина» сразу три партнёра по команде ждали мяч.
'20
Давиташвили на правом фланге ждал мяч, но верховая подача в его адрес получилась за пределы поля.
'18
Не получилось у казанцев построить атаку после заброса из глубины в штрафную соперника — Годзюр спокойно мяч забрал в руки.
'16
Не хватает пока этой игре скоростей. Бикфалви хотел заполучить корнер, но рефери назначил удар от ворот.
'14
Давиташвили заработал угловой, сам за исполнение стандарта и взялся, но мяч после подачи достался голкиперу «Урала».
'12
Ильин на правом фланге атаки «Урала» сразу трёх соперников собрал на себя, но из борьбы прострел в штрафную не вышел.
'10
Екатеринбуржцы получили свободу в позиционной атаке, но лишь до казанской штрафной площади.
'8
Могилевец задумал заброс в уральскую штрафную в расчёте на рывок Ташаева, но мяч за спины защитникам не прошёл.
'6
Эль-Кабир по левому краю разогнал атаку «Урала», далее прострелил во вратарскую, но там первым на мяче оказался Уремович.
'4
Давиташвили ворвался в штрафную гостей, покружился вокруг защитников и сделал передачу Подберёзкину, удар которого не озадачил Годзюра.
'2
Ильин откликнулся на фланговую подачу в штрафную «Рубина» и пробил несильно головой — промах, который Дюпин контролировал.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли казанцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Рубин» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.