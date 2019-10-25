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Трансляция
С конца
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'45+1
Свисток на перерыв! В первом тайме игры «Рубин» владел инициативой, несколько раз угрожал воротам «Урала», но распечатать Годзюра казанцам не удалось. Екатеринбуржцы в обороне действовали надёжно, а вот про атаку гостей сказать пока нечего.
'45+1
Минута добавлена к первому тайму.
'44
Момент! Ташаев классно покатил мяч к радиусу гостевой штрафной на свободного Коновалова, но тот в касание пробил намного выше ворот!
'42
Эль-Кабир вновь разбудил атаку «Урала», но удар под острым углом точным у него не получился.
'41
Давиташвили пролез в лицевую, но уже прострел во вратарскую прервал у ближней штанги вратарь. Затем Ташаев из пределов штрафной несильно низом пробил — Годзюр справился.
'40
Коновалов с левого фланга мягкий заброс сделал в центр штрафной «Урала», Кьяртанссон тянулся к моменту, но мяч лишь поправил причёску исландцу.
'39
Коновалов от угла поля выполнил подачу в штрафную, где борьба за мяч осталась за гостями.
'37
Эль-Кабир левым краем проник в штрафную «Рубина», но обыграть защитника не сумел.
'36
Пару подач в штрафную «Урала» прошло, но надёжно сыграли екатеринбуржцы у своих ворот.
'34
Приятно смотрятся казанцы в атаке, но не хватает опасных моментов у ворот Годзюра.
'32
«Рубин» сейчас владеет игровым преимуществом, но его тотальным не назовёшь.
'30
Коновалов с дальней дистанции проверил свою ударную левую, но мяч до ворот гостей не добрался, застряв у штрафной.
'28
Давиташвили решил прямой удар нанести от края штрафной — в пару метрах от дальней штанги ворот «Урала» мяч пролетел!
'27
'26
Проснулась игра! Бикфалви с линии штрафной плотный удар исполнил — Дюпин среагировал!
'24
Опасный момент из ничего! У Давиташвили не получился пас в штрафную, но срезка от уральского защитника сыграла за Ташаева, который нанёс удар с близкого расстояния — Кулаков успел блокировать попытку!
'22
Эль-Кабир от левого края чужой штрафной выполнил неудачный навес, а ведь у ворот «Рубина» сразу три партнёра по команде ждали мяч.
'20
Давиташвили на правом фланге ждал мяч, но верховая подача в его адрес получилась за пределы поля.
'18
Не получилось у казанцев построить атаку после заброса из глубины в штрафную соперника — Годзюр спокойно мяч забрал в руки.
'16
Не хватает пока этой игре скоростей. Бикфалви хотел заполучить корнер, но рефери назначил удар от ворот.
'14
Давиташвили заработал угловой, сам за исполнение стандарта и взялся, но мяч после подачи достался голкиперу «Урала».
'12
Ильин на правом фланге атаки «Урала» сразу трёх соперников собрал на себя, но из борьбы прострел в штрафную не вышел.
'10
Екатеринбуржцы получили свободу в позиционной атаке, но лишь до казанской штрафной площади.
'8
Могилевец задумал заброс в уральскую штрафную в расчёте на рывок Ташаева, но мяч за спины защитникам не прошёл.
'6
Эль-Кабир по левому краю разогнал атаку «Урала», далее прострелил во вратарскую, но там первым на мяче оказался Уремович.
'4
Давиташвили ворвался в штрафную гостей, покружился вокруг защитников и сделал передачу Подберёзкину, удар которого не озадачил Годзюра.
'2
Ильин откликнулся на фланговую подачу в штрафную «Рубина» и пробил несильно головой — промах, который Дюпин контролировал.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли казанцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Рубин» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.