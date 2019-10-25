'45+1

Свисток на перерыв! В первом тайме игры «Рубин» владел инициативой, несколько раз угрожал воротам «Урала», но распечатать Годзюра казанцам не удалось. Екатеринбуржцы в обороне действовали надёжно, а вот про атаку гостей сказать пока нечего.