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Ахмат Арсенал

Битва на грани вылета: «Ахмат» забил «Арсеналу». LIVE

РПЛ. 14-й тур. «Ахмат» — «Арсенал». ОНЛАЙН

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимает тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   26 октября 16:30   |  2 тайм
Ахмат
1:0
Арсенал
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Семёнов 20'
Ломовицкий 18'
Костадинов 23'
Альварес 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
4 (з)   Уилкер Анхель
40 (з)   Ризван Уциев
15 (з)   Андрей Семёнов 20'
13 (п)   Роланд Гиголаев
77 (п)   Бернард Бериша
21 (п)   Одисе Роши
11 (п)    Исмаэл
88 (п)   Денис Глушаков
19 (п)   Олег Иванов
18 (н)   Андрес Понсе
50 (в)   Егор Шамов
21 (з)   Виктор Альварес 29'
9 (з)   Кирилл Комбаров
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
23 (п)   Игорь Горбатенко
27 (п)   Александр Ломовицкий 18'
11 (п)   Сергей Ткачёв
22 (п)   Даниил Лесовой
70 (п)   Георги Костадинов 23'
30 (н)   Александру Тудорие
Запасной состав
42 (в)   Александр Мелихов
20 (з)   Зоран Нижич
5 (з)   Магомед Мусалов
10 (п)   Халид Кадыров
9 (п)   Конрад Михаляк
23 (п)   Антон Швец
6 (п)   Михаил Гащенков
17 (н)   Аблайе Мбенге
95 (н)   Абубакар Кадыров
7 (н)   Магомед Митришев
36 (в)   Михаил Левашов
1 (в)   Артур Нигматуллин
13 (з)   Максим Володько
71 (з)   Александр Денисов
14 (з)   Анри Хагуш
4 (з)   Роберт Бауэр
20 (п)   Горан Чаушич
7 (п)   Кантемир Берхамов
28 (п)   Владислав Пантелеев
48 (н)   Евгений Луценко
17 (н)   Гурам Аджоев
10 (н)   Эванс Кангва
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'52
Быстрая атака «Ахмата»! Прошла передача в штрафную, но Уциев поторопился и залез в офсайд.
'50
«Арсенал» держит мяч в центре поля, но не удаётся подобраться к чужой штрафной. Грамотно обороняются хозяева.
'48
Туляки заработали стандарт на левом фланге. Горбатенко навесил в штрафную — Семёнов в высоком прыжке вынес мяч в сторону.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Единственный гол в середине тайма забил Семёнов, замкнувший подачу Исмаэла. Туляки держали мяч, было несколько неплохих моментов, но отличиться не удалось.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Альварес совершил перехват и пробил из-за пределов штрафной! Мяч угодил в сетку с внешней стороны.
'41
Глушаков сделал мягкий заброс в центр штрафной, Беляев поставил корпус и не пустил Понсе к мячу.
'39
В центр поля перешла борьба за мяч. Не удаётся «Арсеналу» подобраться к воротам Городова.
'37
Бериша с левого края сместился к центру и передачей по центру попытался разрезать оборону соперника — Беляев перехватил мяч.
'35
Комбаров отработал в обороне и помешал Берише прорваться по центру.
'33
Момент! Лесовой подключился к атаке и с левого края прострелил в центр штрафной, Ломовицкий опередил опекуна, но не попал в угол ворот!
'31
Горбатенко рванул по центру и сделал передачу к штрафной, но там Тудорие сфолил в атаке против Анхеля.
'29
Альварес сбил Беришу, а затем ударил по мячу после свистка. Уже третья жёлтая карточка у «Арсенала» сегодня.
'28
Ткачёв с углового навесил в район 11-метровой отметки — Семёнов выиграл позицию и спокойно выбил мяч.
'26
Лесовой с правого края дошёл до лицевой и попытался прострелить в центр — Уциев перехватил мяч.
'24
Исмаэл навесил на дальний угол вратарской, Семёнов вновь выиграл борьбу в воздухе, но не попал по воротам.
'23
Костадинов на фланге снёс Роши, сорвав атаку грозненцев. Ещё одна жёлтая карточка.
'22
Иванов убежал в контратаку, дошёл до штрафной и пробил низом! Беляев заблокировал.
'20
ГОЛ! Грозненцы заработали штрафной на правом фланге. Исмаэл навесил во вратарскую, Семёнов опередил Комбарова и переправил мяч в сетку ворот!
'18
Ломовицкий проиграл в скорости и прихватил Беришу. Жёлтая карточка за срыв атаки.
'17
Лесовой сместился на левый край и вырезал подачу в штрафную, Городов кулаками вынес мяч в сторону.
'15
Момент у «Арсенала»! Горбатенко пробил с дальней дистанции, мяч задел ногу Семёнова и попал в перекладину, а Тудорие не сумел добить из вратарской!
'13
Бериша разогнал атаку по центру и покатил мяч в штрафную, а Понсе не успел и в борьбе с Беляевым рухнул на газон. Но всё было в рамках правил.
'11
Комбаров получил болезненный удар по ноге и долго не может подняться. Нужна помощь медиков.
'9
Бериша ускорился по флангу и прострелил низом в штрафную! Беляев перехватил мяч, опередив Роши.
'7
Тудорие получил пас возле штрафной, попытался по центру войти в штрафную, но Анхель в подкате выбил мяч у соперника.
'5
Лесовой получил пас на ход, рванул по флангу, но потерял мяч на подступах к штрафной.
'3
Хозяева провели быструю атаку по центру, Шамов вылетел из ворот и бросился в ноги Роши, предотвратив выход один на один.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.