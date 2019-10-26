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Трансляция
С конца
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'52
Быстрая атака «Ахмата»! Прошла передача в штрафную, но Уциев поторопился и залез в офсайд.
'50
«Арсенал» держит мяч в центре поля, но не удаётся подобраться к чужой штрафной. Грамотно обороняются хозяева.
'48
Туляки заработали стандарт на левом фланге. Горбатенко навесил в штрафную — Семёнов в высоком прыжке вынес мяч в сторону.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Единственный гол в середине тайма забил Семёнов, замкнувший подачу Исмаэла. Туляки держали мяч, было несколько неплохих моментов, но отличиться не удалось.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Альварес совершил перехват и пробил из-за пределов штрафной! Мяч угодил в сетку с внешней стороны.
'41
Глушаков сделал мягкий заброс в центр штрафной, Беляев поставил корпус и не пустил Понсе к мячу.
'39
В центр поля перешла борьба за мяч. Не удаётся «Арсеналу» подобраться к воротам Городова.
'37
Бериша с левого края сместился к центру и передачей по центру попытался разрезать оборону соперника — Беляев перехватил мяч.
'35
Комбаров отработал в обороне и помешал Берише прорваться по центру.
'33
Момент! Лесовой подключился к атаке и с левого края прострелил в центр штрафной, Ломовицкий опередил опекуна, но не попал в угол ворот!
'31
Горбатенко рванул по центру и сделал передачу к штрафной, но там Тудорие сфолил в атаке против Анхеля.
'29
'28
Ткачёв с углового навесил в район 11-метровой отметки — Семёнов выиграл позицию и спокойно выбил мяч.
'26
Лесовой с правого края дошёл до лицевой и попытался прострелить в центр — Уциев перехватил мяч.
'24
Исмаэл навесил на дальний угол вратарской, Семёнов вновь выиграл борьбу в воздухе, но не попал по воротам.
'23
'22
Иванов убежал в контратаку, дошёл до штрафной и пробил низом! Беляев заблокировал.
'20
'18
'17
Лесовой сместился на левый край и вырезал подачу в штрафную, Городов кулаками вынес мяч в сторону.
'15
Момент у «Арсенала»! Горбатенко пробил с дальней дистанции, мяч задел ногу Семёнова и попал в перекладину, а Тудорие не сумел добить из вратарской!
'13
Бериша разогнал атаку по центру и покатил мяч в штрафную, а Понсе не успел и в борьбе с Беляевым рухнул на газон. Но всё было в рамках правил.
'11
Комбаров получил болезненный удар по ноге и долго не может подняться. Нужна помощь медиков.
'9
Бериша ускорился по флангу и прострелил низом в штрафную! Беляев перехватил мяч, опередив Роши.
'7
Тудорие получил пас возле штрафной, попытался по центру войти в штрафную, но Анхель в подкате выбил мяч у соперника.
'5
Лесовой получил пас на ход, рванул по флангу, но потерял мяч на подступах к штрафной.
'3
Хозяева провели быструю атаку по центру, Шамов вылетел из ворот и бросился в ноги Роши, предотвратив выход один на один.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.